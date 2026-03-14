సెంచరీకి చేరువలోనూ సైకిల్​పై సవారీ - ఆయన ఆరోగ్య రహస్యాలివే

క్రమం తప్పని ఆరోగ్య నియమాలు, ఎక్కడకు వెళ్లాలన్నా సైకిల్‌పైనే ప్రయాణం - చిన్నతనం నుంచి సైకిల్ తొక్కటమే ఆరోగ్య రహస్యమంటున్న రామలింగారెడ్డి - స్వయంగా కూరగాయలు పండించి వంట చేసుకుంటూ జీవనం

98 Years Ramaligareddy Health Secrets Special Story
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 8:24 AM IST

98 Years Ramaligareddy Health Secrets Special Story: ఆస్వాదించే మనసుండాలే కానీ వయసుతో పనేముంది? నియమబద్ధమైన జీవనం ప్రశాంతతో కూడిన ఆలోచనలుంటే మనిషి ఏమైనా చేయగలడని నిరూపించారు గుంటూరు వాసి. వయసు సెంచరీకి సమీపిస్తున్నా తన పనులను తానే చేసుకోవటంతో పాటు నలుగురికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. నిండా నలభై ఏళ్లు వచ్చే సరికి ఆ నొప్పీ, ఈ నొప్పీ అంటూ టాబ్లెట్లతో బతుకుతున్న వారికి నిజంగా మార్గదర్శిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇంతకీ ఆ పెద్దాయనలో ఉన్న ప్రత్యేకతలేంటి? రోజువారీ జీవనశైలి ఎలా ఉంటుంది?.

చిన్నతనం నుంచి సైకిల్‌ తొక్కడం అలవాటు: సైకిల్‌పై సవారీ చేస్తూ ఎప్పుడూ హుషారుగా కనిపిస్తారు వంగా రామలింగారెడ్డి. గుంటూరు జిల్లా కొల్లిపర మండలం మున్నంగి గ్రామవాసి. 98 ఏళ్ల వయసులోనూ ఉత్సాహంగా ఉంటూ అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నారు. చిన్నతనం నుంచి సైకిల్‌ తొక్కుతూ ఆరోగ్యంగా జీవిస్తున్నారు. ఈయన దినచర్య, అలవాట్ల గురించి తెలుసుకుంటే మాత్రం ఎవరైనా షాక్ అవ్వాల్సిందే. నియమ నిబంధనలు కచ్చితంగా పాటిస్తూ సెంచరీకి చేరువ అవుతున్నారు ఈ పెద్దాయన.

40 ఏళ్లు వచ్చే సరికే ఆ జబ్బూ, ఈ జబ్బూ అంటూ రోజూ మందు బిల్లలు వేసుకునే ఈ రోజుల్లో రామలింగారెడ్డి నిజంగా ఆదర్శప్రాయులే. నియమబద్ధ జీవనం ప్రశాంతతతో కూడిన ఆలోచనలు ఇవీ తన ఆరోగ్య రహస్యాలని చెబుతున్నారు. సుమారు 25 ఏళ్ల క్రితం భార్య చనిపోగా అప్పటి నుంచీ సొంతంగానే వంట చేసుకుంటున్నారు. మాంసాహారానికి దూరంగా ఉంటూ సేంద్రీయ పంటల ఉత్పత్తులను ఆహారంగా తీసుకుంటున్నారు. అందుకే రక్తపోటు, మధుమేహం లేవని చెబుతున్నారు.

సెంచరీకీ చేరువలో ఉన్నా కుర్రాడే: 1928లో జన్మించిన రామలింగారెడ్డి అప్పట్లోనే బీకాం వరకూ చదివారు. వ్యవసాయంపై మక్కువతో ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చినా వద్దనుకున్నారు. తనకున్న 5 ఎకరాల్లో వ్యవసాయం మొదలుపెట్టారు. కొన్ని వ్యాపారాలూ చేశారు. ఇప్పుడు 98 ఏళ్ల వయసులో గ్రామంలోనే ఉంటూ ఆనందమయ జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. వందేళ్లకు చేరువవుతున్నా కుర్రాడిలాగే ఉంటారు. ఎక్కడికైనా సరేె సైకిల్‌ పైనే ప్రయాణం చేస్తారు.

రామలింగారెడ్డి దినచర్యను పరిశీలిస్తే ఉదయం 4 గంటల కల్లా నిద్ర లేచి ప్రాణాయామం, యోగాసనాలు చేసుకుంటారు. 7 గంటల కల్లా అల్పాహారం, పదకొండున్నర లోపు మధ్యాహ్న భోజనం పూర్తవుతుంది. రాత్రి ఎనిమిదికల్లా భోజనం చేసి నిద్రపోతారు. ఆకుకూరలు, సేంద్రియ పద్ధతుల్లో పండించుకున్న కూరగాయలను మాత్రమే తింటారు. ఊరిలో అందరికీ తలలో నాలుకలా ఉంటూ ఆధ్యాత్మిక అంశాలను వివరిస్తుంటారు.

'ఎక్కడికి వెళ్లాలనుకున్నా సైకిల్​ మీదే వెళ్తాను. ఉదయమే నిద్రలేచి సైకిస్​పై వెళ్లి సరుకులు తెచ్చుకుంటాను. వంటా వార్పూ నేనే చేసుకుంటాను. మాంసాహారం తినను. నేనే కావాల్సిన ఆకుకూరలు, కూరగాయలు పండించుకుంటాను. బీపీ, షుగర్​ ఏం లేవు. ఇప్పటివరకు ఆరోగ్యంగానే ఉన్నాను. మన అలవాట్లు, తీసుకునే ఆహారమే ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతాయి.' -వంగా రామలింగారెడ్డి

పాత తరానికి ప్రతినిధి: సమయానికి భోజనం చేసి తొందరగా నిద్రపోవడం, పరిమితంగా ఆహారం తీసుకుంటే శరీరం మనం చెప్పినట్లు వింటుందనేది ఈ పెద్దాయన నమ్మకం. ఇంత వయసు వచ్చినా ఇలా చురుగ్గా తిరుగుతున్నారంటే జీవనశైలితో పాటు జన్యువులు కూడా కారణమంటున్నారు. స్వాతంత్య్ర పోరాట సమయంలో తోటి పిల్లలతో కలసి క్విట్ ఇండియా ర్యాలీల్లో పాల్గొన్నానని రామలింగారెడ్డి చెబుతున్నారు. పాత తరానికి ప్రతినిధిగా పల్లె జీవనానికి ప్రతీకగా నిలుస్తున్న రామలింగారెడ్డి వందేళ్ల ప్రయాణం వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. భవిష్యత్‌లోనూ ఆనందమయ జీవితం గడపాలని కోరుకుంటూ ఈ పెద్దాయనకు ఆల్ ది బెస్ట్.

ఒత్తిడి లేని జీవనం, మితాహారం - 102లోనూ ఉత్సాహంగా మోపర్తి సుబ్బారావు

రాజుల కాలం నాటి నాణేలు, సమరయోధుల స్టాంపులు - 60 ఏళ్లుగా సేకరిస్తున్న శివప్రకాష్‌

