రూ.100 చెల్లించి రూ.1400 దోపిడీ - బొగ్గుల బట్టీలో వెట్టిచాకిరి నుంచి 98 మందికి విముక్తి
బొగ్గుల బట్టీలపై అధికారుల దాడులు నిర్వహించారు. 5 ఏళ్లుగా బొగ్గుల తయారీలో వెట్టి చాకిరీ చేస్తున్న 98 మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు అధికారులు తరలించారు. 11 మంది మధ్యవర్తులు పరారయ్యారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 12:39 PM IST
Bonded Labour in Anantapur Charcoal Units : బొగ్గుల బట్టీలో ఐదేళ్లుగా వెట్టి చాకిరీ చేస్తున్న 98 మందికి అధికారులు విముక్తి కల్పించారు. రెవెన్యూ, కార్మిక, పోలీసు, వైద్య ఆరోగ్యశాఖల అధికారులు, స్వచ్ఛంద సంస్థ ప్రతినిధులు అనంతపురం జిల్లా బొమ్మనహాళ్, డి.హీరేహాళ్ మండలాల్లోని తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో దాడులు నిర్వహించారు. అక్కడ పని చేస్తున్న 30 మంది పురుషులు, 30 మంది మహిళలు, 38 మంది చిన్నారులను గుర్తించి సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు.
మధ్యవర్తుల చేతుల్లో శ్రమ దోపిడీ: మహారాష్ట్రలోని రాయగఢ్ జిల్లాకు చెందిన వారిని అక్కడ ఓ మహిళ రాయలసీమ జిల్లాల్లో బొగ్గుల తయారీ పనులకు పంపిస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అక్కడి నుంచి వచ్చిన కూలీలతో ఆమె స్థానిక మధ్యవర్తులు ద్వారా పనులు చేయిస్తూ వారి శ్రమను దోచుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు. 50 కిలోల బొగ్గు తయారు చేస్తే కూలీకి కేవలం రూ.100 మాత్రమే చెల్లించి, మిగిలిన రూ.1,400ను మధ్యవర్తులు పంచుకుంటున్నట్లు గమనించినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
టార్పాలిన్ గుడిసెల్లోనే: బొగ్గుల బట్టీల వద్ద మహిళలు, చిన్నారులు, దివ్యాంగులు, గర్భిణులు సైతం ఉన్నారని అధికారులు తెలిపారు. వీరికి కనీస మౌలిక సౌకర్యాలు కూడా కల్పించలేదని అధికారులు చెప్పారు. చిన్నపాటి టార్పాలిన్తో వేయించిన గుడిసెల్లో వారిని ఉంచి ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో పనులు చేయిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. దీంతో బాధితుల పరిస్థితిని అధికారులు పరిశీలించి వారికి విముక్తి కల్పించారు.
ఫిర్యాదుతో వెలుగులోకి: ఇక్కడికి పని నిమిత్తం వచ్చిన బాధితుల్లో కొందరు అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని మహారాష్ట్రకు వెళ్లి ప్రభుత్వానికి ఫిర్యాదు చేశారు. అనంతరం స్థానిక రెడ్స్ స్వచ్ఛంద సంస్థ సహకారంతో అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్కు సమాచారం అందించారు. దీనిపై స్పందించిన అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు.
సొంతూరికి పయనం: వెట్టి చాకిరీ నుంచి విముక్తి పొందిన 98 మందితో పాటు వారి సామగ్రి, నిత్యావసర వస్తువులతో సొంత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. పరారీలో ఉన్న 11 మంది మధ్యవర్తులను గుర్తించి వారిపై కేసులు నమోదు చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. దాడుల్లో ఆర్డీవో వసంతబాబు, రెడ్స్ సంస్థ డైరెక్టర్ భానుజా, సామాజిక కార్యకర్తలు మౌలాలి, అనితతో పాటు మరో 8 మంది సామాజిక కార్యకర్తలు, తహసీల్దార్లు శ్రీనివాసులు, రఘ, సూర్యప్రతాప్, ఎస్సై గురుప్రసాద్రెడ్డి, నబీ రసూల్ పలువురు అధికారులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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