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'భారతీయురాలిగానే చనిపోవాలి' - అమెరికా పౌరసత్వాన్ని వదులుకున్న 94 ఏళ్ల బామ్మ

94 ఏళ్ల వయసులోనూ స్వదేశంపై ప్రేమ - అమెరికా పౌరసత్వాన్ని వదులుకుని మళ్లీ భారత పౌరసత్వం కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న కొండ్రుగుంట మహాలక్ష్మమ్మ - దరఖాస్తుపై విచారణ జరిపిన కలెక్టర్ వినోద్​కుమార్

94 Years Woman Indian Citizenship
94 Years Woman Indian Citizenship (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 1:29 PM IST

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Bapatla Woman Indian Citizenship : భారతదేశంలో పుట్టి చదువు, ఉపాధి, ఉద్యోగం కోసం ఇతర దేశాల్లో స్థిరపడిన వారిని ప్రవాసులుగా పేర్కొంటారు. విదేశాల్లోని భారత సంతతి వ్యక్తులకు పుట్టిన సంతానాన్ని కూడా ప్రవాస భారతీయులుగానే పరిగణిస్తారు. దేశాభివృద్ధిలో వీరి పాత్ర ఎనలేనిది. ఆమె ఒకప్పుడు భారతీయ పౌరురాలు. భర్త మరణం తర్వాత అమెరికా వెళ్లారు. అక్కడ పౌరసత్వం పొందారు. అయినా మాతృదేశం పట్ల మమకారంతో తిరిగి ఇండియాకు వచ్చారు. భారతీయురాలిగా మరణించాలని ఇక్కడి పౌరసత్వం కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. పుట్టిన గడ్డపై తుది శ్వాస విడవాలన్నది ఆ వృద్ధురాలి కోరిక. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.

బాపట్ల జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో భారత పౌరసత్వం కోసం నమోదైన దరఖాస్తుపై జిల్లా కలెక్టర్ వినోద్​కుమార్ మంగళవారం నాడు విచారణ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా 94 ఏళ్ల ప్రవాసాంధ్రురాలు కొండ్రగుంట మహాలక్ష్మమ్మ ‘కలెక్టర్‌ గారూ తొమ్మిదిన్నర పదుల వయసుకు చేరువవుతున్నాను. భారతీయురాలిగా జన్మభూమిలో కన్నుమూయాలి. నా అంత్యక్రియలు స్వగ్రామంలోనే జరగాలన్నది నా చివరి కోరిక. అందుకే భారత పౌరసత్వం కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నాను. ఇందుకోసం అమెరికా పౌరసత్వాన్ని వదులుకున్నా సాధ్యమైనంత త్వరగా పౌరసత్వం ఇప్పించండి’ అంటూ కలెక్టర్​కు ఆమె విజ్ఞప్తి చేసింది.

అమెరికా పౌరసత్వాన్ని వదులుకున్న 94 ఏళ్ల బామ్మ (ETV Bharat)

బాపట్ల జిల్లా చినగంజాం మండలం చింతగుంపల గ్రామానికి చెందిన కొండ్రగుంట మహాలక్ష్మమ్మ భర్త నాగభూషణం చనిపోయారు. భర్త మరణం తర్వాత ఆమె అమెరికాలోని వర్జీనియా పీటర్స్‌బర్గ్‌లో స్థిరపడ్డ ప్రముఖ క్యాన్సర్‌ వైద్యుడైన తన కుమారుడు బుచ్చయ్య చౌదరి వద్దకు వెళ్లారు. ఈ క్రమంలోనే 2000 జులై 27న మహాలక్ష్మమ్మ అమెరికా పౌరసత్వం పొందారు. పౌరసత్వం వచ్చిన తర్వాత 18 సంవత్సరాలు అక్కడే ఉన్నారు.

Bapatla Mahalakshmamma Citizenship : మహాలక్ష్మమ్మ 2018లో కుటుంబంతో కలిసి స్వగ్రామం చింతగుంపలకు వచ్చారు. ఆమె కుమారుడు కొండ్రగుంట బుచ్చయ్య చౌదరి మంగళగిరి ఎన్‌ఆర్‌ఐ వైద్య కళాశాల డైరెక్టర్‌గా పని చేస్తున్నారు. గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా మహాలక్ష్మమ్మ చింతగుంపలలో నివసిస్తున్నారు. భారత పౌరురాలిగా చివరి శ్వాస సొంతూరులోనే తీసుకోవాలన్నది ఆమె కోరిక. ఈ క్రమంలోనే తిరిగి భారత పౌరసత్వం పొందడానికి ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా ప్రభుత్వానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.

భారత చట్ట ప్రకారం మహాలక్ష్మమ్మకు తిరిగి పౌరసత్వం కల్పించడానికి నమోదైన దరఖాస్తును కలెక్టరేట్​లో మంగళవారం నాడు కలెక్టర్‌ వినోద్​కుమార్​ పరిశీలించి విచారణ జరిపారు. విచారణకు హాజరైన మహాలక్ష్మమ్మ భారత రాజ్యాంగాన్ని గౌరవిస్తానని చట్టానికి లోబడి ఉంటానని కలెక్టర్‌ వద్ద ఒప్పంద వాగ్దానం చేశారు. వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తనకు స్వదేశంలో జీవించడానికి చట్ట ప్రకారం హక్కు కల్పించాలని విన్నవించారు. ఆమె వెంట కుమారుడు బుచ్చయ్య చౌదరి ఉన్నారు

దీనిపై కలెక్టర్‌ వినోద్‌కుమార్‌ స్పందిస్తూ విచారణ పూర్తిచేసి అమరావతిలోని రాష్ట్ర సచివాలయానికి నివేదిక పంపిస్తానని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కేంద్రానికి నివేదిక వెళ్తుందని చెప్పారు. భారత ప్రభుత్వం నుంచి త్వరలో మహాలక్ష్మమ్మకు పౌరసత్వం వస్తుందని వివరించారు.

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TAGGED:

MAHALAKSHMAMMA INDIAN CITIZENSHIP
BAPATLA WOMAN INDIAN CITIZENSHIP
BAPATLA MAHALAKSHMAMMA CITIZENSHIP
VINOD KUMAR ON MAHALAKSHMAMMA
94 YEARS WOMAN INDIAN CITIZENSHIP

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