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ఏపీలో అపారమైన ఖనిజ సంపద - 92 శాతం వాటా మన రాష్ట్రానిదే

దేశంలో 92% ముగ్గురాయి ఏపీలోనే - మైకా 41%, కాల్సైట్‌ 40% నిల్వలు - కీలకమైన టైటానియం మినరల్స్‌లో 19% ఇక్కడే

92 Percent of the Limestone is in AP
92 Percent of the Limestone is in AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 10:10 AM IST

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92 Percent of the Limestone is in AP : మన రాష్ట్రం అపారమైన ఖనిజ సంపదకు నిలయమని మరోసారి నిరూపించుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ముగ్గురాయి (బెరైటీస్) నిల్వల్లో 92 శాతం వాటా మన రాష్ట్రానిదే. మైకా, కాల్సైట్, కైనైట్, గ్రానైట్ ఇలా పలు ఖనిజాల్లో ఏపీదే పైచేయి. ఈ విషయాలన్నీ కేంద్ర గనుల మంత్రిత్వ శాఖ తన ఎక్స్ ఖాతాలో అధికారికంగా వెల్లడించింది.

ముగ్గురాయిలో మనదే ఆధిపత్యం: ఆయిల్, గ్యాస్ నిక్షేపాల కోసం డ్రిల్లింగ్ చేసేటప్పుడు దిగువన వచ్చే ఒత్తిడిని తట్టుకునేందుకు బూడిద రంగు ముగ్గురాయి (గ్రే బెరైటీస్)ని వినియోగిస్తారు. ఇలాంటి ముగ్గురాయి తిరుపతి జిల్లా ఓబుళవారిపల్లె మండలం మంగంపేట వద్ద ఉంది. ఓఎన్డీసీతో పాటు ఇతర ప్రైవేటు కంపెనీలకు, ఇతర దేశాలకూ ఇక్కడి నుంచి ముగ్గురాయి వెళ్తుంది.

మార్కెట్​లో అధిక ధర: ఏపీ ఖనిజాభివృద్ధి సంస్థ (APMDC) ఆధీనంలో ఈ గని ఉంది. పెయింట్ల తయారీలో వినియోగించే తెలుపు ముగ్గురాయి (వైట్ బెరైటీస్) వైఎస్సార్ కడప జిల్లా వేముల, వేంపల్లి మండలాల్లో ఎక్కువగా ఉంది. అదే జిల్లాలో పులివెందుల, సింహాద్రిపురం, కలసపాడు, అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి, కర్నూలు, మార్కాపురం జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల పరిమితంగా వైట్ బెరైటీస్ నిల్వలు ఉన్నాయి. దీనికి మార్కెట్​లో అధిక ధర పలుకుతుంది. మొత్తంగా దేశంలో ఉన్న ముగ్గురాయి నిల్వల్లో మన రాష్ట్రంలోనే 92 శాతం ఉన్నాయి.

రాష్ట్రంలో 41 శాతం నిల్వలు: ఈ మైకా ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీలో ఎంతో కీలకం. దేశవ్యాప్తంగా మైకా ఖనిజం ఉన్నా, మన రాష్ట్రంలోనే 41 శాతం నిల్వలు ఉన్నాయి. నెల్లూరు, తిరుపతి, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో ఈ ఖనిజం ఎక్కువగా ఉంది.

ఔషధ రంగాల్లో విరివిగా వినియోగం: పెయింట్ల తయారీ, కాగితం, కెమికల్స్ (రసాయనాలు), ఔషధ రంగాల్లో విరివిగా కాల్సైట్ ఖనిజాన్ని వినియోగిస్తారు. దేశంలోని కాల్సైట్ ఖనిజ నిల్వల్లో 40 శాతం మన రాష్ట్రంలోనే ఉన్నాయి. ఉత్తరాంధ్రలో ఏజెన్సీ, రాయలసీమ జిల్లాల్లో ఇవి ఉన్నాయి. అల్యూమినియం తయారీలో వినియోగించే కైనైట్ నిల్వల్లో దేశమంతటా చూస్తే, మనవద్ద 31 శాతం ఉన్నాయి. నెల్లూరు, మార్కాపురం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో ఎక్కువగా ఈ ఖనిజ సంపద ఉంది.

ఆ జిల్లాలు మినహా: గ్రానైట్ నిల్వలు రాజస్థాన్​లోనే ఎక్కువ అనుకుంటారు. దేశంలో ఉన్న గ్రానైట్ నిల్వల్లో ఏపీలోనూ 31 శాతం ఉన్నాయనేది చాలా మందికి తెలియదు. ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాలు మినహా రాష్ట్రంలో మిగిలిన అన్ని జిల్లాల్లో గ్రానైట్ నిక్షేపాలు ఉన్నాయి.

చీమకుర్తి ప్రాంతంలో లభించే బ్లాక్ గెలాక్సీ రకం ప్రపంచంలో మరెక్కడా ఉండదు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో శ్రీకాకుళం బ్లూ, ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో మూన్​వైట్, రివర్ వైట్ రకాలు, బల్లికురవ ప్రాంతంలో స్టీల్ గ్రే, కనిగిరి ప్రాంతంలో బ్లాక్ గ్రానైట్, చిత్తూరు జిల్లాలో వైట్ గ్రానైట్ ఇలా అనేక రకాల గ్రానైట్ నిల్వలు ఉన్నాయి.

డోలమైట్ ఖనిజ నిల్వలు: స్టీల్, పెయింటింగ్ పరిశ్రమలో, కోళ్లు, చేపల చెరువుల్లో దాణాకు ఎక్కువగా వినియోగించే డోలమైట్ ఖనిజ నిల్వలు సైతం మన రాష్ట్రంలో 15 శాతం ఉన్నాయి. కర్నూలు, అనంతపురం, కడప, పల్నాడు జిల్లాల్లో డోలమైట్ నిక్షేపాలు ఉన్నాయి. గూడూరు ప్రాంతంలో ఉన్న మైకాతో పాటు, వెర్మిక్యులైట్ ఖనిజ నిల్వలు కూడా ఉన్నాయి. దేశంలో 12 శాతం వెర్మిక్యులైట్ నిల్వలు మన వద్ద ఉన్నాయి.

సిమెంట్ పరిశ్రమల్లో సిమెంట్ గ్రేడ్ సున్నపురాయి (లైమ్​స్టోన్), కోళ్ల దాణా తయారీ, తదితరాల్లో వినియోగించే ఇతర సున్నపురాయి నిల్వలు ఉన్నాయి. ఇవి దేశవ్యాప్తంగా చూస్తే మన వద్ద 12 శాతం ఉన్నాయి. అనంతపురం, నంద్యాల, వైఎస్సార్ కడప, ఎన్టీఆర్, పల్నాడు జిల్లాల్లో ఈ నిల్వలు ఉన్నాయి.

సముద్రతీరంలో టైటానియం మినరల్స్: శ్రీకాకుళం నుంచి కృష్ణా జిల్లా వరకు సముద్ర తీరంలో బీచ్​శాండ్ నిల్వలు ఉన్నాయి. వీటిలో టైటానియం మినరల్స్ ఉన్నాయి. ఒడిశా, తమిళనాడు, కేరళ, మహారాష్ట్రతో పోలిస్తే, మన రాష్ట్రంలో 19 శాతం టైటానియం మినరల్స్ ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

  • మన రాష్ట్రంలో సిలిమినైట్ నిల్వలు 13 శాతం ఉన్నాయి.
  • అల్యూమినియం పరిశ్రమలకు కీలకమైన బాక్సైట్ ఖనిజం అల్లూరి సీతారామరాజు, కాకినాడ జిల్లాల పరిధిలో ఉంది. దేశమంతటా ఉన్న బాక్సైట్ నిక్షేపాల్లో ఏపీలోనే 16 శాతం నిల్వలున్నాయి.

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LIMESTONE IN AP
92 PERCENT OF LIMESTONE IN AP
ఏపీలో 92 శాతం ఖనిజ నిల్వలు
92 PERCENT RESERVES IN AP
92 PERCENT OF LIMESTONE IN AP

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