ఇది రీల్ కాదు రియల్ : ఎంత తెలివిగా నేరం చేసినా - పోలీసుల నుంచి అ'దృశ్యం' కాదు!
క్షణికావేశంలో తీవ్ర నిర్ణయాలు - వివిధ కేసుల్లో ఈ ఏడాది జైలుకెళ్లిన వారు 41,772 మంది - వారిలో 39,320 మంది తొలిసారి నేరం చేసిన వారే
Published : December 27, 2025 at 10:34 AM IST
Prison Sentences in Telangana : ఏదో ఆశించి భవిష్య జీవితం సుఖంగా ఉండొచ్చని పగటి కలలు కంటూ వాస్తవాలను పూర్తిగా విస్మరించి నేరాలకు తెగబడుతున్న వారి సంఖ్య ఇటీవలి కాలంలో ఎక్కువగా పెరుగుతోంది. నేరానికి పాల్పడితే పర్యవసానాలెలా ఉంటాయనే అంశాలను ఏమాత్రం ఆలోచించడం లేదు. చివరకు వారి ఆశలు ఫలించకపోగా జైలు జీవితం గడపాల్సిన పరిస్థితి వస్తోంది. అక్రమ సంబంధాలే కాదు, ఆస్తి కోసం హత్యలు, వ్యక్తిగత ద్వేషాలు, ఆర్థిక మోసాలు ఇలా నేరం ఏదైనా సరే ఫలితం ఇలానే ఉంటుందన్నది జగమెరిగిన సత్యం.
ఈ ఏడాది జనవరి 1 నుంచి డిసెంబరు 22 వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జైళ్లకు వివిధ నేరాలపై మొత్తం 41,772 మంది నిందితులను తరలించారు. వారిలో మొదటిసారి నేరానికి పాల్పడ్డవారు 39,320 మంది ఉండగా రెండు కంటే ఎక్కువ నేరాలకు పాల్పడ్డవారు, అంటే నేర చరిత్ర ఉన్నవారు 2,452 మంది ఉన్నారు. అంటే జైళ్లకు వెళ్లిన 90 శాతానికి పైగా మందికి గతంలో ఎలాంటి నేర చరిత్ర లేకపోవడం ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం.
తప్పించుకోవడం అసాధ్యం : నేటి కాలంలోని సాంకేతిక పరిజ్ఞానం నేపథ్యంలో నేరం చేసి తప్పించుకోవడం ఇంచుమించు అసాధ్యమే. ఈ మధ్య కాలంలో దృశ్యం సినిమా తరహాలో నేరం చేసి తెలివిగా తప్పించుకోవచ్చని చాలామంది ఎక్కవగా భ్రమ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ మీర్పేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో కట్టుకున్న భార్యను హత్య చేసి, ముక్కలుగా నరికి, ఉడకబెట్టి, పొడిగా మార్చి, చెరువులో కలిపిన గురుమూర్తి కూడా వారం రోజుల్లోనే పోలీసులకు దొరికిపోయాడు.
బోరబండలో అయితే ఒక యువకుడి హత్య ఏడాదిన్నర తర్వాత బయటపడింది. తమ కుమార్తెతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడన్న కారణంగా ఆటో నడుపుకుంటున్న కుమార్(20)ని హత్య చేసిన ఆమె తల్లిదండ్రులు మృతదేహాన్ని సూర్యాపేట తీసుకెళ్లి రాయికట్టి ఓ నీటి కెనాల్లో పడేశారు. కుమార్ కనిపించకపోవడంతో పోలీసులు మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేశారు. 2023 మార్చిలో ఇది జరిగితే 2024 సెప్టెంబరులో మాదాపూర్ ప్రాంతంలో అనుమానాస్పదంగా కనిపించిన ఆటోకు సంబంధించి వివరాల కూపీ లాగితే విషయం బయటపడింది. నేరస్థులు వెంటనే పట్టుబడ్డారు.
భవన నిర్మాణ కూలీతో సంబంధం : నిన్నకాక మొన్న ఒక ప్రముఖ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో లాజిస్టిక్స్ మేనేజర్గా పనిచేసే అశోక్(45) భార్య పూర్ణిమ(36)కు భవన నిర్మాణ కార్మికుడు మహేశ్(22)తో పరిచయం వివాహేతర సంబంధానికి దారితీసింది. భర్తను ఎలాగైనా అడ్డు తొలగించుకోవాలని మహేశ్కు చెప్పింది. దీంతో మహేశ్ తన మిత్రుడు సాయికుమార్ సాయం తీసుకున్నాడు. ముగ్గురూ కలిసి అశోక్ గొంతు నులిమి హత్య చేసి గుండెపోటుగా చిత్రీకరించారు. పోలీసులు కుట్ర ఛేదించి పూర్ణిమ, మహేశ్లతోపాటు వారికి సహకరించిన సాయికుమార్ను పోలీసులు జైలుకు పంపారు. 12 ఏళ్ల పూర్ణిమ కుమారుడు చివరికి అనాథ అయ్యాడు.
మామ, కోడలు కలిసి కడతేర్చారు : కరీంనగర్ జిల్లా రామడుగు మండలం లక్ష్మీపూర్ గ్రామానికి చెందిన గాదె అంజయ్య(36)అనే వ్యక్తికి శిరీషతో 11 ఏళ్ల క్రితం వివాహమైంది. బతుకుదెరువు కోసం అంజయ్య 2017లో గల్ఫ్ వెళ్లగా ఆ సమయంలో శిరీష (32)కు ఆమె మామతో వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. 2019లో తిరిగి వచ్చిన అంజయ్యకు విషయం తెలిసి ఇద్దరినీ గట్టిగా మందలించాడు. దాంతో ఎలాగైనా అంజయ్య అడ్డు తొలగించుకోవాలని భావించిన తండ్రి లచ్చయ్య(63) కన్న కొడుకు అని కూడా చూడకుండా సుపారీ గ్యాంగ్కు డబ్బులు ఇచ్చి మరీ చంపించాడు. దర్యాప్తులో పోలీసులు వాస్తవాన్ని తేల్చారు. మామ, కోడళ్లు ప్రస్తుతం జైల్లో ఊచలు లెక్కబెడుతున్నారు.
