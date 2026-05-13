9 ఏళ్లకే పర్వతాలను ఎక్కేస్తున్న చిచ్చరపిడుగు - ఎవరెస్ట్ మౌంటెన్ ఎక్కటమే లక్ష్యం
ఇప్పటివరకు మౌంట్ పతాల్సు, కిలిమాంజారో,ఆస్ట్రేలియాలో కోసియాస్కోను ఎక్కేసిన విహాన్ రామ్ - సే నో టూ డ్రగ్స్, ఫిట్ ఇండియాను ప్రచారం చేస్తూ పర్వతయాత్ర - పలువురి నాయకుల ప్రశంసలు
Published : May 13, 2026 at 4:47 PM IST
Young Mountaineer Veehanram Story : అతనికి తొమ్మిదేళ్ల వయసు అంటే పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతూ ఆటపాటలతో గడపాలనే అనుకుంటారు. కానీ ఆ బాలుడి ఆలోచనలు మాత్రం ఆకాశమంత ఎత్తులో కలలు కంటున్నాయి. పట్టువదలని విక్రమార్కుడిలా ఎత్తైన పర్వత శిఖరాలను అధిరోహిస్తూ గిరిజన తండా ఖ్యాతిని చాటిచెప్తున్నాడు. ఆఫ్రికాలోని కిలిమంజారో నుంచి ఆస్ట్రేలియాలోని కోసియాస్కో వరకు అసాధారణ విజయాలను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఒకవైపు పర్వతారోహణ చేస్తూనే మరోవైపు ఫిట్ ఇండియా, డ్రగ్స్ రహిత సమాజం కోసం ప్రచారం చేస్తున్నాడు. చిన్న వయసులోనే ఇన్ని సాహసాలు చేస్తోన్న జాటోత్ విహాన్ రామ్ సాహసయాత్ర కథనమిదే.
కుటుంబ నేపథ్యం : పర్వతాలతో దోస్తీ చేస్తున్న ఈ చిన్నోడి పేరు జాటోత్ విహాన్ రామ్. చిన్నప్పటి నుంచి ప్రకృతి, పర్వతాలు అంటే చాలా ఇష్టం. అందుకే వాటితోనే స్నేహాన్ని కొనసాగించాడు. విహాన్ తండ్రి జాటోత్ తిరుపతి నాయక్ ఎక్సైజ్ శాఖలో కానిస్టేబుల్. తల్లి వాణి ఉపాధ్యాయురాలు. సిద్దిపేట జిల్లా ధూళిమిట్ట మండలం హనుమతాండకు చెందిన వీరు వృత్తిరిత్యా మంచిర్యాలలో స్థిరపడడంతో విహాన్ రామ్ అక్కడే ఐదో తరగతి పూర్తి చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే విహాన్కి పర్వతారోహణపై ఆసక్తి కలిగింది. వయస్సు పెరుగుతున్న కొద్దీ పర్వతారోహణపై ఆసక్తి కూడా మరింత ఎక్కువైంది. దీంతో మహిపాల్ రెడ్డి వద్ద శిక్షణ తీసుకుంటున్నాడు.
ఎత్తైన శిఖరాల అధిరోహణ : మొదటగా 2024 అక్టోబర్లో హిమాచల్ప్రదేశ్లోని 4,250 అడుగుల ఎత్తుండే మౌంట్ పతాల్సును అధిరోహించాడు. 2025 జనవరిలో ఆఫ్రికాలోని ఎత్తైన కిలిమాంజారో పర్వతాన్ని ఎక్కాడు. ఇటీవలే ఆస్ట్రేలియాలో కోసియాస్కో శిఖరాన్ని అధిరోహించాడు. ఇలా ఎత్తైన పర్వతాలను అధిరోహిస్తూ విహాన్ అందరి మన్ననలు పొందుతున్నాడు. అంతేకాకుండా సే నో టూ డ్రగ్స్, ఫిట్ ఇండియాను ప్రచారం చేస్తూ పర్వతయాత్రను కొనసాగిస్తున్నాడు. పర్వాతారోహణ సమయంలో ఎత్తుకు వెళ్లే కొద్దీ పరిస్థితులు చాలా కఠినంగా ఉంటాయన్నాడు. వాటన్నింటినీ అధిరోహించేందుకు తల్లిదండ్రులు చెప్పే ధైర్యమే తన బలమని చెబుతున్నాడు.
"నేను విజయవంతంగా మౌంట్ పతాల్సు ఎక్కాను. అలాగే ఆస్ట్రేలియాలోని కోసియాస్కో, ఆఫ్రికాలోని మౌంట్ కిలిమంజరో ఎక్కాను. దీనికి మా అమ్మనాన్నలు, కోచ్ నాకు తోడుగా ఉన్నారు. తర్వాత మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కటమే నా లక్ష్యం. ప్రతి రోజు ఉదయాన్నే సైక్లింగ్, జాగింగ్ చేస్తాను. పర్వతం పైకి ఎక్కే సమయంలో ఆక్సిజన్ అందదు. కఠినంగానే ఉంటుంది. నేను భవిష్యత్తులో ఐఏఎస్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నాను" - విహాన్ రామ్, అంతర్జాతీయ పర్వతారోహకుడు
పలువురి నాయకుల ప్రశంసలు : అంతర్జాతీయ పర్వాతారోహకుడిగా పేరు సంపాదించుకున్నాడు. చిన్న వయసులోనే ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, ఇంటర్నేషనల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు దక్కించుకున్నాడు. కాగా రాష్ట్ర మాజీ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ, కేంద్ర మంత్రులు, రాష్ట్ర మంత్రులు, డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ సహా పలువురి ప్రశంసలు అందుకున్నాడు. తమ కుమారుడు గిరిజన తండా నుంచి ఈ స్థాయికి ఎదగడం తమకు చాలా సంతోషంగా ఉందని విహాన్ తల్లి ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"మా బాబు చిన్న వయసులోనే మాకు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తీసుకొచ్చినందుకు తల్లిదండ్రులుగా మేము సంతోషిస్తున్నాం. మా బాబుకి చిన్నప్పటి నుంచే ప్రకృతి అంటే చాలా ఇష్టం. అతనిలో ఆసక్తిని గమనించిన మేము దానికి కృషి చేశాం. తన లక్ష్యం ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించటం. దానికోసం మేము ప్రతి రోజు అతన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాం. వ్యాయమం, మంచి పౌష్ఠికమైన ఆహారాన్ని అందిస్తున్నాం. భవిష్యత్తులో కూడా మా అబ్బాయికి మా సపోర్ట్ ఇలాగే ఉంటుంది. మా బాబు కోచ్ అయిన మహిపాల్ రెడ్డి సర్కి కూడా మేము కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం" - వాణి, విహాన్రామ్ తల్లి
భవిష్యత్తులో మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అధిరోహణ! : త్వరలోనే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కేందుకు విహాన్కు శిక్షణ ఇప్పిస్తున్నట్లు వివరిస్తున్నారు విహాన్ తండ్రి తిరుపతి నాయక్. డ్రగ్స్ను అరికట్టేందుకు తమ వంతు ప్రయత్నంగా కృషి చేశామని చెప్తున్నారు. తన కొడుకు పట్ల ఎంతో గర్వంగా ఉందని భవిష్యత్తులో కూడా ప్రోత్సహిస్తూనే ఉంటామని చెప్తున్నారు. త్వరలో 7 సమ్మిట్ పూర్తి చేసి ప్రధాన్మంత్రి రాష్ట్రీయ బాల పురస్కార్ అవార్డు సాధించడమే అతని లక్ష్యమని చెప్తున్నాడు విహాన్ తండ్రి.
"మా కొడుకు ఇప్పటివరకు ఎత్తైనా శిఖరాల్ని అధిరోహించాడు. అతని ప్రతిభకు గుర్తుగా రికార్డులను కూడా అందుకున్నాడు. ఈ విషయంలో మా కూమారుడికి అభినందనలు అలాగే ధన్యవాదాలు తెలుపాలి. ఎందుకంటే ఇది మా కుటుంబానికి ఎంతో గర్వకారణం. అలాగే మా మిత్రుడు మహిపాల్ రెడ్డికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను" - తిరుపతి నాయక్, విహాన్రామ్ తండ్రి