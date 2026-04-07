రాష్ట్రంలో అకాల వర్షాల బీభత్సం - పిడుగుపాటుతో 9 మంది మృతి
పలు జిల్లాల్లో పిడుగుపాట్లకు 9 మంది మృతి - చేతికొచ్చిన పంట తడిచి రైతన్నకు తీవ్ర నష్టం - రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరో 2 రోజులు భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 9:26 AM IST
9 People Died due to Lighting in Various Areas : పిడుగు పాటుతో ప్రాణాలు పోయాయి. అకాల వర్షాలతో పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో అకాల వర్షాలు బీభత్సాన్ని సృష్టించాయి. పలు జిల్లాల్లో పిడుగుపాటుకు 9 మంది దుర్మరణం చెందారు. మార్కాపురం జిల్లా పుల్లలచెరువు మండలంలో ఇద్దరు మరణించగా, నలుగురికి గాయాలయ్యాయి. కనిగిరి మండలంలో దుర్గేశ్ కుమార్ అనే యువకుడు మరణించారు. ప్రకాశం జిల్లా ముండ్లమూరు మండలంలో ఇద్దరు చనిపోయారు. మన్యం జిల్లా బలిజి పేట మండలం శ్రీ రంగరాజపురానికి చెందిన డొప్ప సింహాచలం, వంతరం గ్రామానికి చెందిన పార్వతి, విజయనగరం జిల్లా వంగర మండలానికి చెంది నరసమ్మ పొలం పనులకు వెళ్లి పిడుగుపాటుకు గురయ్యారి. ఈ ఘటనలో నలుగురు గాయపడ్డారు.
విజయవాడ రూరల్ మండలం నున్న ప్రాంతంలో ఈదురు గాలులతో కూడిన వడగళ్ల వాన కురిసింది. ఆరబెట్టిన మొక్కజొన్న పూర్తిగా తడిసింది. ఏలూరు జిల్లాలో ఈదురు గాలుల, పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షానికి ప్రజలు చిగురుటకులా వణికిపోయారు. పలు ప్రాంతాల్లో చెట్లు నేలకొరిగాయి. ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కాలిపోయాయి. ప్రధాన రహదారులతో పాటు పలు కాలనీలను వర్షపు నీరు ముంచెత్తింది. పోలవరం జిల్లా గోదావరి తీరంలో అకాల వర్షాలకు మిర్చి రైతులకు నష్టం వాటిల్లింది. ఆరబెట్టిన మిరపకాయలు తడిసి ముద్దయ్యాయి. గన్నవరం, సీతాపురం, తోటపల్లి, నెల్లిపాక, కుసుమనపల్లి, ఎర్రబొరు, బొడ్డుకుంట, అయ్యవారిపేట, అవేర్ కాలనీల్లో వేల ఎకరాల్లో పంట తడిసి ముద్దయింది.
ప్రమాదకర పరిస్థితిలోనే రాకపోకలు: ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా సోమవారం కురిసిన అకాల వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. భారీగా గాలులు వీయడంతో వరిచేలు నేలవాలాయి. కొన్ని చోట్ల చెట్లు రహదారుల పై కూలిపోయాయి. దీంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. కాకినాడ జిల్లా తాళ్లరేవు మండలం పి.మల్లవరం ప్రధాన రహదారి పక్కన ఉన్న కొబ్బరి చెట్టు విద్యుత్తు తీగలపై ఒరిగి ప్రమాదకంరగా వేలాడుతుండగా కింది నుంచి ప్రమాదకర పరిస్థితిలోనే ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగించారు.
మరో 2 రోజులు భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరో 2 రోజులు భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు ఉంటాయని వాతావరణశాఖ వెల్లడించింది. నేడు, రేపు ఆకాశం మేఘావృతం, పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడతాయని వెల్లడించింది. దక్షిణ కోస్తాంధ్ర-పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంపై ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడింది. రాయలసీమ, తమిళనాడు మీదుగా మన్నార్ గల్ఫ్ వరకు ద్రోణి ఏర్పడింది.
నేడు శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం జిల్లా, అల్లూరి, పోలవరం, విశాఖ, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అలాగే నేడు ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. నేడు నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో ఎండల తీవ్రత, వడగాడ్పుల ప్రభావం ఉంటుంది. అలాగే నెల్లూరు జిల్లా మనుబోలు, చిల్లకూరు, గూడూరు మండలాల్లో వడగాడ్పులు ఉంటాయి. తిరుపతి జిల్లాలో పలు చోట్ల వడగాడ్పుల ప్రభావం ఉండే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
