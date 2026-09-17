9 నెలల గర్భిణికి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ - తల్లి, బిడ్డ ప్రాణం కాపాడిన సీతమ్మధార కిమ్స్
ఓ గర్భిణి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కు గురైంది. అత్యవసర వైద్య అందించిన కిమ్స్ సీతమ్మధార వైద్యులు అధునాతన థ్రాంబెక్టమీతో తల్లీబిడ్డను క్షేమంగా కాపాడారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 5:27 PM IST
Rare Treatment in KIMS Vizag : ప్రాణపాయ స్థితిలో ఉన్న గర్భిణికి సకాలంలో వైద్యం అందించి తల్లి, బిడ్డను కాపాడారు వైజాగ్ కిమ్స్ సీతమ్మధార వైద్యులు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను న్యూరో అండ్ వాస్క్యులర్ ఇంటర్వెన్షన్ విభాగం చీఫ్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ వెంకటేశ్ పోతుల, కన్సల్టెంట్ సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ పావని మాణిక్య పాలేపుతో పాటు కన్సల్టెంట్ న్యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ రాజాకుమార్ వెల్లడించారు.
విశాఖకు చెందిన ఓ తొమ్మిది నెలల గర్భిణికి కుడివైపున పాక్షిక పక్షవాతంతో పాటు మాట కోల్పోయింది. దీంతో కుటుంబసభ్యులు వెంటనే ఆమెను కిమ్స్ సీతమ్మధార ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. ఈ క్రమంలో ఆ మహిళకు పరీక్షలు నిర్వహించగా మెదడులోని ఎడమ ప్రధాన రక్తనాళాల్లో తీవ్రమైన అడ్డంకులు కారణంగా ఇస్కీమిక్ స్ట్రోక్ వచ్చినట్లు గుర్తించాం. దీంతో ఆమెకు అత్యవసర స్ట్రోక్ చికిత్సను ప్రారంభించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది.
అయితే ఇక్కడే మరో సమస్య ఎదురైంది. గర్భం చివరి దశలో ఉండటంతో చికిత్స మరింత క్లిష్టంగా మారింది. తల్లి మెదడుకు రక్తప్రసరణ పునరుద్ధరించడంతో పాటు గర్భస్థ శిశువు ఆరోగ్యాన్ని కూడా నిరంతరం పర్యవేక్షించాల్సి వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో మందుల ఎంపిక, మోతాదు సర్దుబాటు, రక్తం గడ్డకట్టకుండా ఇచ్చే మందుల నిర్వహణ, రక్తపోటు–రక్తప్రసరణ నియంత్రణ, నాడీ సంబంధిత పరిస్థితి, శిశువు ఆరోగ్యం, ప్రసవ సమయం తదితర అంశాలపై వైద్య బృందం ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించింది.
గడ్డ విజయవంతంగా తొలగింపు : న్యూరో అండ్ వాస్క్యులర్ ఇంటర్వెన్షన్ విభాగం చీఫ్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ వెంకటేశ్ పోతుల నేతృత్వంలోని బృందం అత్యవసరంగా మెకానికల్ థ్రాంబెక్టమీ నిర్వహించింది. గర్భస్థ శిశువుకు రేడియేషన్ ప్రభావం తగ్గేలా ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ఆమె మెదడులోని రక్తనాళంలో ఏర్పడిన గడ్డను విజయవంతంగా తొలగించడంతో పాటు టీఐసీఐ-3 స్థాయి ద్వారా పూర్తి రక్తప్రసరణను పునరుద్ధరించారు.
చికిత్స సమయంలో కిమ్స్ సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ పావని మాణిక్య పాలేపు నేతృత్వంలోని ప్రసూతి వైద్య బృందం తల్లి ఆరోగ్యంతో పాటు గర్భస్థ శిశువు పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షించింది. మెదడుకు రక్తప్రసరణ పునరుద్ధరించడంతో పాటు నాడీ సంబంధిత పరిస్థితి స్థిరపడిన తర్వాత ప్రసవానికి సంబంధించి తదుపరి ప్రణాళిక రూపొందించారు. అనంతరం సిజేరియన్ నిర్వహించగా ఆరోగ్యకరమైన మగ శిశువు జన్మించాడు.
గర్భధారణ సమయంలో వచ్చే పెద్ద రక్తనాళాల ఇస్కీమిక్ స్ట్రోక్ అరుదైనదే కాకుండా ప్రాణాపాయ పరిస్థితికి దారితీసే అవకాశం ఉందని డాక్టర్ వెంకటేశ్ పోతుల తెలిపారు. ముఖ్యంగా గర్భం చివరి దశలో చికిత్స అందించేటప్పుడు తల్లి మెదడుకు రక్తప్రసరణను వీలైనంత త్వరగా పునరుద్ధరించడంతో పాటు శిశువు భద్రతను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని వివరించారు.
తల్లీబిడ్డల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యమిచ్చాం : ఇది సాధారణ స్ట్రోక్ కేసు కాదని డాక్టర్ రాజాకుమార్ పేర్కొన్నారు. ప్రధాన రక్తనాళంలో అడ్డంకిని వేగంగా గుర్తించి, మెకానికల్ థ్రాంబెక్టమీకి వెంటనే తరలించడం చాలా కీలకమైందని చెప్పారు. చికిత్సా విధానం, మందుల మోతాదు, పర్యవేక్షణ వంటి ప్రతి అంశాన్ని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించామన్నారు. తల్లీబిడ్డల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యమిచ్చామని వెల్లడించారు. దాదాపు నెలల నిండడంతో తల్లి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంతో పాటు శిశువు ఆరోగ్యాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షించడం తమ ముందున్న ప్రధాన బాధ్యతని డాక్టర్ పావని వివరించారు. న్యూరాలజీ, న్యూరో ఇంటర్వెన్షన్, అనస్థీషియా, ప్రసూతి విభాగాల సమన్వయంతో అత్యవసర పరిస్థితిని సురక్షితంగా ఎదుర్కొని అనంతరం ప్రసవాన్ని కూడా విజయవంతంగా నిర్వహించామని తెలిపారు.
గర్భధారణలో స్ట్రోక్ లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా నిపుణులైన వైద్యులను సంప్రదించడం అత్యంత కీలకమని వైద్యులు తెలిపారు. గర్భధారణ ఉన్నంత మాత్రాన అత్యవసర మెకానికల్ థ్రాంబెక్టమీకి అర్హత ఉండదని భావించాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. తగిన పరిస్థితుల్లో, సరైన వైద్య బృందం పర్యవేక్షణలో ఈ చికిత్స ద్వారా మెదడుకు రక్తప్రసరణను పునరుద్ధరించవచ్చని వారు వివరించారు.
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