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వైజాగ్​ స్టీల్​ ప్లాంట్​ దుర్ఘటనలో 9కి చేరిన మృతుల సంఖ్య - రూ.1.72 కోట్ల వరకు పరిహారం

మృతుల కుటుంబాలకు రూ.25 లక్షల చొప్పున, గాయపడిన వారికి రూ.10 లక్షల చొప్పున పరిహారం - రెగ్యులర్ ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు అన్ని ప్రయోజనాలు కలుపుకుని సుమారు రూ.1.72 కోట్ల వరకు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు

Another Person Died In Vizag Steel Plant Accident
Another Person Died In Vizag Steel Plant Accident (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 12:48 PM IST

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Another Person Died In Vizag Steel Plant Accident : విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారంలో ఈ నెల 8వ తేదీన జరిగిన ఘోర ప్రమాదంలో మరొకరు మృతి చెందడంతో మృతుల సంఖ్య 9కు చేరింది. ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన పైడిరాజు బుధవారం ఉదయం చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశారని అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ నెల 8వ తేదీ సాయంత్రం 4:30 గంటల సమయంలో స్టీల్ ప్లాంట్‌లో సలసల మరుగుతున్న ఉక్కు ద్రవం ఒక్కసారిగా లావాలా ఎగసిపడి విధుల్లో ఉన్న కార్మికులపై పడింది. ఈ ఘటనలో ఎనిమిది మంది అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో ఆరుగురు తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారు. వీరిని ఆసుపత్రులకు తరలించారు. వారిలో పైడిరాజును సెవెన్​హిల్స్​ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. పరిస్థితి విషమించడంతో చికిత్స ఫలించక మృతి చెందారు.

పరిహారం ప్రకటించిన ప్రభుత్వం : ఈ దుర్ఘటనపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే బాధిత కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయం ప్రకటించింది. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.25 లక్షల చొప్పున, గాయపడిన వారికి రూ.10 లక్షల చొప్పున పరిహారం అందజేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఘటనపై స్పందించిన ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్​కల్యాణ్​, మృతిచెందిన రెగ్యులర్ ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు వేతన, బీమా తదితర ప్రయోజనాలు కలుపుకుని సుమారు రూ.1.72 కోట్ల వరకు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు అందుతాయని తెలిపారు. ఒప్పంద ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు రూ.45 లక్షల పరిహారం చెల్లించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై విచారణ కొనసాగుతోందని, బాధ్యులపై తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు వెల్లడించారు.

రంగంలోకి దిగిన త్రిసభ్య కమిటీ : మరోవైపు విశాఖ స్టీల్‌ ప్లాంట్ ప్రమాదంపై కేంద్ర ఉక్కుశాఖ నియమించిన త్రిసభ్య కమిటీ రంగంలోకి దిగింది. విశాఖకు బొకారో నుంచి కమిటీ సభ్యులు వచ్చారు. బొకారో స్టీల్‌ప్లాంట్ డైరెక్టర్ ఇన్‌ఛార్జ్‌ ప్రియారంజన్ నేతృత్వంలో ఏర్పాటు చేసిన కమిటీలో సెయిల్ సీజీఎం జితేంద్రకుమార్​తో పాటు మాజీ సీజీఎం గోపాల్‌ సింగ్ కూడా సభ్యులుగా ఉన్నారు. కమిటీ సభ్యులతో కేంద్రమంత్రి శ్రీనివాసవర్మ భేటీ అయ్యారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలు, క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులపై సమీక్షించారు. కమిటీ నివేదిక ఆధారంగా విశాఖ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌లో భద్రతా చర్యలు చేపట్టనున్నారు.

ఒకటి కాదు రెండు ప్రమాదాలు : విశాఖ స్టీల్​ ప్లాంట్​లో సోమవారం ఒక ప్రమాదం కాదు. రెండు ప్రమాదాలు జరిగినట్లు తేలింది. స్టీల్‌ మెల్ట్‌ షాప్‌లో ఘోర ప్రమాదం జరగడానికి ముందే ఎస్​ఎంఎస్​-2 లోనూ దుర్ఘటన జరిగినట్లు వెలుగులోకి వచ్చింది. సోమవారం సాయంత్రం 3 గంటల 57 నిమిషాలకు లాడిల్‌లో పేలుడు సంభవించి సుమారు 60 టన్నుల ఉక్కు ద్రవం ఒలికిపోయింది.

క్రేన్‌తో ఎత్తే సమయంలో బ్లాస్టింగ్‌ : సెకండరీ మెటలర్జీకి కన్వర్టర్‌ నుంచి లాడర్‌ వచ్చేటప్పుడు కార్‌ నిలిపి క్రేన్‌తో పైకి ఎత్తే సమయంలో ఈ బ్లాస్టింగ్‌ జరిగినట్లు గుర్తించారు. ఆ సమయంలో శాశ్వత ఉద్యోగులు నలుగురు, ఇద్దరు ఇన్‌ఛార్జులు, 10 మంది కళాసీలు మొత్తం 16 మంది ఉన్నారు. వారు క్షేమంగా ఈ ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నారు. ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందుకున్న తోటి ఉద్యోగులు విధుల్లో ఉన్నవారికి సంప్రదించగా, వారి యోగక్షేమాలు చెబుతూ "మృత్యుంజయులం" అంటూ వాట్సప్‌ గ్రూప్‌లలో మెసేజ్‌లు కూడా పెట్టారు. ఇది జరిగిన కొద్దిసేపటికే 4 గంటల 25 నిమిషాలకు ఎస్​ఎంఎస్​-1లో భారీ పేలుడు సంభవించి 8 మంది అక్కడికక్కడే మరణించారు.

ముప్పును తెచ్చిపెట్టిన తప్పులు - స్టీల్‌ ప్లాంట్‌కు శాపాలుగా మారిన అనేక నిర్ణయాలు

దుర్ఘటన కంటే ముందే ప్రమాదం - తప్పించుకున్న 16 మంది ఉద్యోగులు

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ANOTHER PERSON DIED IN STEEL PLANT

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