చిన్నారి చిచ్చర ‘పరుగు’ - మారథాన్‌లలో ఎనిమిదేళ్ల జీవన తన్య ప్రతిభ

వైజాగ్‌ హాఫ్‌ మారథాన్‌- 2025లో 10 కిలోమీటర్ల విభాగంలో పాల్గొన్న జీవన - మహిళా విభాగంలో మారోమారు పెద్దవాళ్లతో సమానంగా పోటీపడి మూడోస్థానం దక్కించుకున్న చిన్నారి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 11:51 AM IST

2 Min Read
8Year Old Girl of Araku Talent in Marathon : ఓ సాధారణ రైతుకు పరుగులు తీయడమంటే చాలా ఇష్టం. ఒకసారి అతడు తన కుమార్తెను తనవెంట తీసుకువెళ్లాడు. అప్పుడు సరదాగా పరుగు మొదలెట్టిన ఆ చిన్నారి ఎక్కడా ఆగలేదు. ఇప్పుడు 5 కిలోమీటర్ల దూరం పెద్దవాళ్లతో సమానంగా పూర్తి చేయడమే కాదు మారథాన్‌ పోటీల్లో సత్తా చాటుతోంది ఆ చిన్నారి. ఆ చిచ్చరపిడుగే అరకు లోయ సమీపంలోని లిట్టిగుడ గ్రామానికి చెందిన కొర్ర బాబూరావు, ప్రేమ కుమారి కుమార్తె కొర్ర జీవన తన్య.

జీవనతన్య వయసు ప్రస్తుతం 8 ఏళ్లు. స్థానిక శారదా నికేతన్‌ పాఠశాలలో మూడోతరగతి చదువుతోంది ఆ చిన్నారు. గత ఏడాది సెప్టెంబరు 25న తండ్రితో కలిసి సమీపంలోని డిగ్రీ కళాశాల మైదానంలో పరుగు తీయడం మొదలెట్టింది. క్రీడా పాఠశాల విద్యార్థులు స్థానిక యువతతో సమానంగా అలుపు లేకుండా పరుగు తీయడం గమనించిన స్థానిక యువకులు ఆ విషయం తండ్రి బాబూరావుకు వివరించారు. మారథాన్‌ ఈవెంట్లలో పాల్గొనేందుకు సాధన చేస్తున్న జనగుడకి చెందిన ఇద్దరు యువకుల సూచనతో తండ్రి ఆ దిశగా చిన్నారి జీవనను సిద్ధం చేశారు.

అరకు చలిఉత్సవ్‌లో జీవనను ఎత్తుకుని అభినందిస్తున్న ఐఏఎస్‌ అధికారులు (Eenadu)

పతకాల పంట - ఆ చిన్నారి సొంతం

  • సాధన ప్రారంభించిన మూడునెలల వ్యవధిలోనే గతేడాది డిసెంబరు 15న విశాఖలో నేవీ మారథాన్‌ 2024లో పాల్గొని జీవన 5 కిలోమీటర్ల పరుగు పూర్తిచేసింది. పెద్ద వాళ్లతో సమాన సమయంలోనే పూర్తి చేసినా చిన్న వయసు కావడంతో స్థానాన్ని మారథాన్‌ ఫినిషర్‌ మెడల్‌ను అధికారుల చేతుల మీదుగా అందుకుంది.
  • ఈ ఏడాది జనవరిలో అరకు చలిఉత్సవ్‌ సందర్భంగా నిర్వహించిన 5కె రన్‌లో తొలి ముగ్గురిలో నిలిచి కలెక్టరు దినేష్‌కుమార్‌ చేతులమీదుగా మెడల్‌ అందుకుంది.
  • ఈఏడాది మే 8న విశాఖలో థలసీమియా బాధితుల కోసం నిర్వహించిన 5 కిలోమీటర్ల మారథాన్‌లో పాల్గొని మహిళా విభాగంలో మూడోస్థానంలో నిలిచింది.
  • సెప్టెంబరు 6న హెచ్‌ఐవీ- ఎయిడ్స్‌పై అవగాహనకు వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ ఆధ్వర్యంలో అరకు లోయలో నిర్వహించిన 5కె రన్‌లో ద్వితీయ స్థానంలో నిలిచింది.
  • తాజాగా వైజాగ్‌ హాఫ్‌ మారథాన్‌- 2025లో 10 కిలోమీటర్ల విభాగంలో పాల్గొన్న జీవన మహిళా విభాగంలో మారోమారు పెద్దవాళ్లతో సమానంగా పోటీపడి మూడోస్థానం దక్కించుకుంది.

మరో 2 ఈవెంట్లకు సిద్ధం అవుతున్న జీవన తన్య : 10కె రన్‌లో వయస్సు నిబంధన లేకపోవడంతో ఈ విభాగంలోనే జీవనను సన్నద్ధం చేస్తున్నాం. నవంబరు 30న సంధ్య మెరైన్స్‌ వైజాగ్‌ మారథాన్, డిసెంబరులో జరిగే వైజాగ్‌ నేవీ మారథాన్‌కు ఇప్పటికే నమోదు చేసుకున్నాం. వీటిలో మెరుగైన ప్రతిభ చూపడానికి ప్రస్తుతం సాధన చేస్తున్నాం. శారదా నికేతన్‌ పాఠశాల ఈ ఏడాదికి ఉచిత విద్యను అందించేందుకు ముందుకు వచ్చింది. ఐటీడీఏ, ప్రభుత్వం జీవనకు సహకారం అందిస్తే భవిష్యత్తులో జాతీయ, అంతర్జాతీయ ఈవెంట్లలో పాల్గొనేందుకు అవకాశం లభిస్తుంది.

