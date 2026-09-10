'ఇగోలు పక్కనపెట్టి ప్రజాసేవకులుగా పని చేద్దాం' - కలెక్టర్ల సదస్సులో అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం
ఫైళ్లు పెండింగ్లో ఉంటే అభివృద్ధి, పాలన కూడా పెండింగ్లో ఉన్నట్టే అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. 27 నెలల్లో రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిన పెట్టామని వెల్లడించారు.ఫేక్ ప్రచారాలకు అధికారులు వేగంగా కౌంటర్ ఇవ్వాలన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 1:46 PM IST
8th District Collectors Conference in Amaravati : ఫైళ్లు పెండింగ్లో ఉంటే అభివృద్ధి, పాలన కూడా పెండింగ్లో ఉన్నట్టేనని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. గత ప్రభుత్వ మద్యం విధానం అక్రమాలను కలెక్టర్ల సదస్సులో సీఎం లేవనెత్తారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో మార్కెట్లోకి తెచ్చిన జే బ్రాండ్ కల్తీ మద్యం వల్ల 30 వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని, వేలాది మంది ఆరోగ్యం దెబ్బతిందని ఆరోపించారు. ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడిన ఆ కల్తీ మద్యం బ్రాండ్లన్నింటినీ రద్దు చేసి ఇప్పుడు పారదర్శకంగా, నాణ్యమైన మద్యం విక్రయాలు జరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని స్పష్టం చేశారు.
అమరావతిలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన 8వ జిల్లా కలెక్టర్ల సదస్సు జరుగుతోంది. సచివాలయంలోని ఐదో బ్లాక్లో రెండు రోజుల పాటు జరిగే ఈ సమావేశానికి జిల్లా కలెక్టర్లు, మంత్రులు, ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శులు, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీలు, విభాగాధిపతులు హాజరయ్యారు. తొలి రోజు నాయకత్వం, రాష్ట్ర స్థూల దేశీయోత్పత్తి (జీఎస్డీపీ), తాగునీరు, గృహనిర్మాణం, జలధారతో పాటు జిల్లాల్లో అమలు చేస్తున్న ఉత్తమ విధానాలపై సమగ్రంగా చర్చించారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా జిల్లాల పనితీరును మరింత మెరుగుపరిచే అంశాలపై సదస్సులో దిశానిర్దేశం చేశారు.
రూ.25,450 కోట్లు పెరిగిన జీఎస్టీ వసూళ్లు : ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రానికి ఉన్న అన్ని అవకాశాలను అన్లాక్ చేస్తూ ప్రతి శాఖలో సంస్కరణలు తీసుకొచ్చామని, ఆర్థిక ప్రగతిని ప్రతి నెలా పర్యవేక్షిస్తున్నామని తెలిపారు. 2022-23ను బేస్ ఇయర్గా తీసుకుంటే ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం 13.44 శాతం వృద్ధి నమోదైందని, జీఎస్టీ వసూళ్లు గతేడాదితో పోలిస్తే రూ.25,450 కోట్లు పెరిగాయని వెల్లడించారు. వనరులు, టెక్నాలజీ ఉన్నా కొన్ని చోట్ల లోపం ఉందన్న సీఎం, రియాక్టివ్ గవర్నెన్స్కు స్వస్తి చెప్పి ప్రోయాక్టివ్ గవర్నెన్స్ అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
ఇగోలు పక్కనపెట్టి ప్రజా సేవకులుగా పని చేద్దామంటూ అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. 27 నెలల్లో రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిన పెట్టి, సంక్షేమానికి రూ.1.40 లక్షల కోట్లు, అభివృద్ధికి రూ.1.50 లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేశామని తెలిపారు. హంద్రీనీవా, వెలిగొండ ఫేజ్-1, పోలవరం ఎడమ కాలువ, భోగాపురం విమానాశ్రయం వంటి కీలక ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేశామని, పోలవరాన్ని 2027 మార్చి నాటికి పూర్తి చేస్తామని వెల్లడించారు. నీటి భద్రత, సాగునీటి రంగంలో చేస్తున్న కృషికి ‘వాటర్మ్యాన్’గా గుర్తింపు రావడం సంతోషంగా ఉందన్న సీఎం, రాష్ట్ర ప్రగతి వెనుక మంత్రులు, అధికారులు, ఉద్యోగులు, ప్రజాప్రతినిధుల సమష్టి కృషి ఉందని స్పష్టం చేశారు.
ఇద్దరు మహిళా అధికారులను అభినందించిన సీఎం : ఫేక్ ప్రచారాలతో ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించే రాజకీయ కుట్రలకు అధికారులు వేగంగా కౌంటర్ ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. డీఎస్సీ నియామకాల్లో ఎలాంటి తప్పు జరగలేదని, స్పోర్ట్స్ కోటాలో నిబంధనల ప్రకారమే ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని తేల్చిచెప్పారు. దుష్ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టిన ఇద్దరు మహిళా అధికారులను అభినందించిన సీఎం, సరైన సమయంలో స్పందించకపోతే ఆ నష్టం ప్రభుత్వానికే చుట్టుకుంటుందని హెచ్చరించారు. సమీక్షలకే పరిమితం కాకుండా ఫలితాలపై దృష్టి పెట్టాలని, ప్రతి జిల్లాలో 25 టాప్ ప్రాజెక్టులు, ప్రతి నియోజకవర్గంలో 10–15 ప్రాధాన్య ప్రాజెక్టులను గుర్తించి అభివృద్ధి చేయాలని కలెక్టర్లను ఆదేశించారు.
తాగునీటి సరఫరాలో ఎలాంటి రాజీ ఉండదని, సంక్షోభ సమయంలో కలెక్టర్ల నాయకత్వ సామర్థ్యం బయటపడాలని స్పష్టం చేశారు. 2027 నాటికి భూ వివాదాలు లేని రాష్ట్రంగా ఏపీని తీర్చిదిద్దాలని, జిల్లాలను గ్రోత్ ఇంజిన్లుగా మార్చి ఆదాయం, సంపద పెంచేలా పని చేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రస్తుతం 13.44 శాతంగా ఉన్న వృద్ధిని 15 శాతానికి తీసుకెళ్లే లక్ష్యంతో బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, కొత్త ఆలోచనలు, వేగవంతమైన పాలనతో ముందుకెళ్లాలని సూచించారు. రివ్యూల నుంచి రిజల్ట్స్ వైపు మారి, వన్ స్టేట్–వన్ మిషన్–వన్ ఎయిమ్ అనేదే స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్యమని చంద్రబాబు తేల్చి చెప్పారు.
ఒక్కో శాసనసభ నియోజకవర్గానికి రూ. కోటి చొప్పున నిధులు: సీఎం చంద్రబాబు
12వ పీఆర్సీ ఏర్పాటుకు సీఎం చంద్రబాబు అంగీకారం - సంబరాల్లో ఉద్యోగ సంఘాలు