రంగారెడ్డిలో 'నీట్'గా మాల్ ప్రాక్టీస్! - వాష్రూమ్లో జవాబులు వెతుకుతూ దొరికిపోయిన విద్యార్థి
రాష్ట్రంలో 89.09 శాతం అభ్యర్థులు హాజరు - రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఓ అభ్యర్థిపై మాల్ప్రాక్టీస్ కేసు - మే 3న జరిగిన పరీక్షతో పోల్చుకుంటే రీ-ఎగ్జామ్ ప్రశ్న పత్రంలోని స్కోరింగ్ చేసే అవకాశం తక్కువ
Published : June 22, 2026 at 9:27 AM IST
NEET Re-Exam 2026 : దేశవ్యాప్తంగా ఆదివారం నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ ప్రశాంతంగా జరిగింది. రాష్ట్రంలో 89.09 శాతం అభ్యర్థులు పరీక్షకు హాజరయ్యారు. మే 3న జరిగిన పరీక్షతో పోలిస్తే ఈసారి హాజరు 8.55 శాతం తగ్గడం గమనార్హం. తెలంగాణలో 24 పట్టణాల్లోని 208 కేంద్రాల్లో నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ను నిర్వహించారు. మొత్తం 73,059 మంది అభ్యర్థులు నమోదు చేసుకోగా, వారిలో 65,087 మంది విద్యార్థులు పరీక్షకు హాజరయ్యారు. పలువురు ఆలస్యంతో పరీక్ష కేంద్రాలకు చేరుకుని అనుమతించాలంటూ సిబ్బందిని ప్రాధేయపడి నిరాశతో వెనకడుగు వేశారు. వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ హైదరాబాద్ ఇంటర్మీడియట్ డైరెక్టర్ కార్యాలయంలో రాష్ట్రంలోని అన్ని పరీక్ష కేంద్రాలతో అనుసంధానం చేసిన నీట్ - యూజీ 2026 కంట్రోల్ రూమ్ను పరిశీలించారు.
పరీక్ష కేంద్రంలో మాల్ప్రాక్టీస్ : నీట్ పరీక్షా కేంద్రంలో మాల్ప్రాక్టీస్కు పాల్పడిన విద్యార్థిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేటకు చెందిన విద్యార్థిగా పోలీసులు గుర్తించారు. నిందితుడిపై చీటింగ్ కేసుతో సహా మూడు కేసులు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. జిప్లాక్ కవర్లో అభ్యర్థి ఫోన్ను ఫ్లష్ ట్యాంక్లో దాచి పరీక్షకు హాజరయ్యాడు. పరీక్షల సిబ్బంది రెండుసార్లు తనిఖీలు చేసినా ఫ్లష్ ట్యాంక్లోని ఫోన్ గుర్తించలేకపోయారు. పరీక్ష మధ్యలో కడుపు నొప్పి అంటూ విద్యార్థి వాష్రూమ్కు వెళ్లాడు. సమయం గడుస్తున్నా కూడా బయటకు రాకపోవడంతో అనుమానం వచ్చి ఇన్విజిలేటర్లు తనిఖీ చేశారు. ఈ క్రమంలో వాష్రూమ్లో ఫోన్లో సమాధానాలు వెతుకుతుండగా ఇన్విజిలేటర్లకు పట్టుబడ్డాడు. విద్యార్థి నుంచి పోలీసులు ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. విద్యార్థిపై కేసు నమోదు చేసి అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ప్రశ్నపత్రం ఎలా ఉందంటే? : మే 3న జరిగిన పరీక్షతో పోలిస్తే ఆదివారం జరిగిన పునః పరీక్ష ప్రశ్నపత్రంలోని ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్టులతో స్కోర్ చేేసే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. బయాలజీలో స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉందని వారు అంటున్నారు. ఫిజిక్స్లోని ప్రశ్నలకు ఎక్కువ సమయం పడుతోందని, 4-5 ప్రశ్నలు గందరగోళంగా ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. కెమిస్ట్రీలో న్యూమరికల్, మెమరీ బేస్డ్ ప్రశ్నలు అధిక సంఖ్యలో ఉన్నాయని హైదరాబాద్కు చెందిన విద్యా నిపుణులు కె.రవీంద్రకుమార్ అభిప్రాయపడ్డారు.
బయాలజీ ప్రశ్నపత్రం సులువుగా ఉందని ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ కఠినంగా ఉన్నాయని శ్రీచైతన్య కళాశాల కూకట్పల్లి బ్రాంచ్ డీన్ శంకర్రావు విశ్లేషించారు. ఈసారి అత్యధిక స్కోరింగ్ మార్కులు, కటాఫ్ తగ్గే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. టాపర్లకు 700 నుంచి 710 మధ్య మార్కులు రావొచ్చని, ఇక రాష్ట్రంలో 420 కటాఫ్ మార్కులకు జనరల్ కేటగిరీలో సీటొచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు.
మనసు గెలుచుకున్న పోలీసులు : జనగామ పట్టణానికి చెందిన ఒక విద్యార్థిని తనకు కేటాయించిన కేంద్రం కాకుండా వేరే కేంద్రానికి వెళ్లింది. జనగామ పోలీసులు ఆ విద్యార్థినిని ఆమెకు కేటాయించిన కేంద్రానికి సమయానికి తీసుకువెళ్లారు. అశ్విని అనే విద్యార్థిని పెంబర్తిలో మహాత్మా జ్యోతిబా పూలేలో పరీక్ష రాయాల్సి ఉంది. కానీ ఆమె పొరపాటున జనగామలోని ఏబీవీ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలకు వెళ్లింది. అక్కడే విధుల్లో ఉన్న భరత్, రతీష్, చెన్నకేశవులు కుమార్ విషయాన్ని డీసీపీ దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. వారు ఆమెను పోలీస్ వాహనంలో ఎక్కించుకుని సైరన్ మోగిస్తూ పెంబర్తిలోని కేంద్రానికి నిర్ణీత సమయానికి 9 నిమిషాల ముందే చేర్చి ఎగ్జామ్ రాసేలా కృషి చేశారు.
67 ఏళ్ల వయసులో నీట్ పరీక్ష : 67 ఏళ్ల విశ్రాంత ఉద్యోగి ఎల్.టి.కరుణాకరన్ డేవిడ్ ఆదివారం దోమలగూడ ఏవీ కళాశాల పరీక్ష కేంద్రంలో నీట్ రాయడానికి వచ్చారు. తార్నాకకు చెందిన ఈ వ్యక్తి ఇప్పుడు ఆర్టీసీ ఆసుపత్రిలో పని చేస్తున్నారు. ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో గైనకాలజిస్ట్గా పని చేసిన తన తల్లి కోరిక మేరకు డాక్టర్ కావాలనే లక్ష్యంతో నీట్ రాస్తున్నానని కరుణాకరన్ డేవిడ్ తెలిపారు.
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