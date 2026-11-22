హైదరాబాద్లో ముగిసిన ఇండియన్ రోడ్స్ కాంగ్రెస్ - 2027 వేదికగా కోల్కతా
Indian Roads Congress Concluded in Hyderabad : హైదరాబాద్ హైటెక్ సిటీ వేదికగా నాలుగు రోజుల పాటు నిర్వహించిన ఇండియన్ రోడ్స్ కాంగ్రెస్ 85వ వార్షిక సమావేశం నేటితో ముగిసింది.
Published : November 22, 2026 at 10:50 PM IST
నాలుగు రోజులపాటు హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన ఇండియన్ రోడ్స్ కాంగ్రెస్ 85వ వార్షిక సమావేశాల్లో కీలక అంశాలపై చర్చలు జరిగాయి. తాజా సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మరింత సురక్షితమైన, సుస్థిరమైన, మన్నికైన రహదారి మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణంపై దృష్టి సారిస్తూ 19 సాంకేతిక సమావేశాలు నిర్వహించారు. రోడ్లు, వంతెనల నిర్మాణం, నిర్వహణ, ప్రమాదాల తగ్గింపుకు సంబంధించిన తాజా పరిష్కారాలను ప్రదర్శించే టెక్నాలజీని ఐఆర్సీలో ప్రదర్శించారు. తెలంగాణ వారసత్వం, సంస్కృతిని చాటిచెప్పే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఐఆర్సీలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. చివరిరోజున ఐఆర్సీ నూతన కమిటీని ఎన్నుకున్నారు. వచ్చే ఏడాది ఐఆర్సీ వార్షిక సమావేశాలను పశ్చిమబెంగాల్లోని కోల్కతాలో నిర్వహించాలని సంస్థ నిర్ణయించింది.
హైదరాబాద్ హైటెక్ సిటీ వేదికగా నాలుగు రోజుల పాటు నిర్వహించిన ఇండియన్ రోడ్స్ కాంగ్రెస్ 85వ వార్షిక సమావేశం నేటితో ముగిసింది. దేశ, విదేశాల నుంచి 3,000 మందికి పైగా ప్రతినిధులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొని రహదారి మౌలిక సదుపాయాల భవిష్యత్తు, ఇంజినీరింగ్లో నూతన ఆవిష్కరణలు, రహదారి భద్రత, సుస్థిర అభివృద్ధి తదితర అంశాలపై చర్చించారు. ఐఆర్సీలో 19 సాంకేతిక సమావేశాలు, రహదారి నిర్మాణ రంగంలోని తాజా ఉత్పత్తులు, సాంకేతికతలు, పరిష్కారాలను ప్రదర్శించారు. 400కు పైగా స్టాళ్లతో కూడిన సాంకేతిక ఎక్స్పోను ఏర్పాటు చేశారు. అతిథులకు తెలంగాణ సాంస్కృతిక వారసత్వం, సంప్రదాయాలు, పరిచయం చేసే ప్రత్యేక ప్రదర్శన నిర్వహించారు. నోరూరించే 90 రకాల వంటకాలను అతిథులకు వడ్డించారు.
19 సాంకేతిక సమావేశాలు
నాలుగు రోజుల వార్షిక సమావేశంలో రహదారి భద్రత, నిర్మాణ సామగ్రి, సుస్థిర మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, రహదారి నిర్మాణంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికతల వినియోగం వంటి విస్తృత అంశాలపై 19 సాంకేతిక సమావేశాలు జరిగాయి. రహదారి రంగానికి చెందిన నిపుణులు పరిశోధనా పత్రాలను సమర్పించడంతో పాటు, భారతదేశ రహదారి నెట్వర్క్ భద్రత, నాణ్యత, మన్నిక, సుస్థిరతను మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో తమ అనుభవాలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, వినూత్న విధానాలను పంచుకున్నారు.
సమావేశ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, రోడ్లు, భవనాల శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డిలు హాజరయ్యారు. ఐఆర్సీలో సాంకేతిక ప్రదర్శన ప్రత్యేక ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. అందులో ఆధునిక సాంకేతికతలు, వినూత్న నిర్మాణ పరిష్కారాలు, రహదారి అభివృద్ధి సామర్థ్యాన్ని, వేగాన్ని పెంచగల సుస్థిర పదార్థాలను ప్రదర్శించారు. దీంతోపాటు మరింత సురక్షితమైన, ప్రతికూల పరిస్థితులను తట్టుకోగల, సుస్థిర రహదారి మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణానికి దోహదపడే అభివృద్ధి చెందుతున్న పరిష్కారాలను తెలుసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించినట్లు ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు.
సాంస్కృతిక గుర్తింపు పరిచయం
తెలంగాణ వారసత్వం, సంప్రదాయాలను తెలియజేసేవిధంగా ప్రత్యేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. తద్వారా దేశ నలుమూలల నుంచి వచ్చిన సందర్శకులకు రాష్ట్రంలోని వైవిధ్యభరితమైన సాంస్కృతిక గుర్తింపును పరిచయం చేసినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. రోడ్లు, భవనాల శాఖ చేపట్టిన ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులు, కార్యక్రమాలను వివరించే కాఫీ టేబుల్ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు. రాష్ట్ర రహదారి మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడానికి ప్రభుత్వం కొనసాగిస్తున్న ప్రయత్నాలను ఈ పుస్తకం ప్రతిబింబిస్తుందని అధికారులు తెలిపారు.
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