8 ఏళ్ల బాలుడికి కిడ్నీ మొత్తం రాళ్లు - నొప్పి లేకుండా సర్జరీ చేసిన AINU వైద్యులు
ఒకే సిటింగ్లో తొలగించిన ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ అండ్ యూరాలజీ వైద్యులు - పిల్లల్లో పెరుగుతున్న కిడ్నీ రాళ్ల సమస్య - తగినంత నీళ్లు తాగకపోవడమే ప్రధాన కారణమంటున్న వైద్యులు
Published : November 26, 2025 at 10:07 PM IST
Kidney Surgery In AINU Hyderabad : ఇటీవలి కాలంలో చిన్న పిల్లలు, నవజాత శిశువుల్లో కూడా కిడ్నీ రాళ్ల సమస్య కనిపిస్తుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ప్రధానంగా పిల్లలు తగినంత నీళ్లు తాగకపోవడం, అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఆహారాలు తీసుకోవడం లాంటివి ఇందుకు కారణంగా వైద్యులు చెబుతున్నారు. మరీ చిన్నపిల్లల్లో అయితే మెటబాలిక్ కారణాల వల్ల కిడ్నీల్లో రాళ్లు ఏర్పడుతున్నాయి. ఆహారపు అలవాట్లలో మార్పులు, ఊబకాయం, పర్యావరణ కారణాల వల్ల కూడా ఈ సమస్య ఏర్పడుతుంది. తీసుకునే ఆహార పదార్థాల్లో ఉప్పు, తీపి పానీయాలు తగ్గించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
తాజాగా వరంగల్ ప్రాంతానికి చెందిన ఎనిమిదేళ్ల బాలుడికి ఎడమవైపు కిడ్నీ మొత్తం రాళ్లు ఏర్పడడంతో అతడిని హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్లోని ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ అండ్ యూరాలజీ (ఏఐఎన్యూ)కు తీసుకొచ్చారు. అక్కడ వైద్యులు విజయవంతంగా రాళ్లను తొలగించి, బాలుడికి ఊరట కల్పించారు. తొలుత బాధిత బాలుడికి విపరీతమైన కడుపునొప్పి, జ్వరం ఉండడంతో అది కిడ్నీలో రాళ్ల సమస్యగా గుర్తించి ఈ చికిత్స చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను ఏఐఎన్యూకు చెందిన కన్సల్టెంట్ పీడియాట్రిక్, ట్రాన్సిషనల్ యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ పి.అశ్విన్ శేఖర్ తెలిపారు.
"బాలుడిని ఇక్కడకు తీసుకురాగానే సమస్యను గుర్తించి, పెర్క్యుటేనియస్ నెఫ్రో లితోటమీ (పీసీఎన్ఎల్) చేయాలని నిర్ణయించాం. ఇందులోభాగంగా వీపు భాగంలో చిన్న రంధ్రం చేసి, నెఫ్రోస్కోప్ ద్వారా కిడ్నీలోకి వెళ్లి ఎక్కువ నొప్పి లేకుండా రాళ్లను తొలగించాం. సంప్రదాయ శస్త్రచికిత్సల కంటే దీని ద్వారా త్వరగా కోలుకుంటారు. ఆస్పత్రిలో ఉండాల్సిన సమయం తగ్గుతుంది" -డాక్టర్ పి.అశ్విన్, ఏఐఎన్యూ
రోజుకు లీటరున్నర నీటిని తాగాలి : కిడ్నీలో రాళ్ల సమస్య ఇంతకుముందు పెద్దవారిలోనే కనిపించేదని, ప్రస్తుతం పిల్లల్లో కూడా ఎక్కువగా వస్తోందని వైద్యులు పేర్కొన్నారు. ఎవరైనా సరే రోజూ తగినంత నీళ్లు తాగాలని, ఎంత పరిమాణంలో నీటిని తాగాం అన్నదాని కంటే, ఎంత మూత్రం వస్తోందన్నది ముఖ్యమన్నారు. రోజుకు కనీసం లీటరున్నర మూత్రం పోయేలా నీళ్లు తాగాలని డాక్టర్ అశ్విన్ సూచించారు. అలా తాగకపోతే మూత్రం చిక్కబడుతుందని, అదే కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడడానికి దోహదం చేస్తుందన్నారు. పిల్లల్లో కిడ్నీరాళ్ల తొలగింపు చాలా జాగ్రత్తగా, కచ్చితత్వంతో చేయాలని, అత్యాధునిక టెక్నిక్లు ఉపయోగించడం ద్వారా ఈ కేసులో విజయం సాధించామన్నారు. ఇందులో ఒక పెద్దరాయి, మరికొన్ని చిన్నరాళ్లు అన్నింటినీ ఒకే సిటింగ్లో తొలగించినట్లు వివరించారు. సాధారణంగా పెద్దరాళ్ల తొలగింపునకు 2 నుంచి 3 సిటింగ్లు అవసరం అవుతాయని, కానీ పీసీఎన్ఎల్ తరహాలో అయితే పెద్ద, సంక్లిష్టమైన రాళ్లనూ తొలగించినట్లు చెప్పారు.
జన్యుపరంగా కూడా : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కిడ్నీ రాళ్లు, వ్యాధులు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఇది ప్రమాదకరంగా పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా వేసవిలో ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం, నీళ్లు తాగినా చెమటరూపంలో పోవడంతో తగినంత మూత్రం విడుదల కాక ఈ సమస్య ఎదురవుతుంది. మన దేశంలోనే అత్యధికంగా క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ (సీకేడీ) కేసులు తెలంగాణలో 6.2% ఉన్నాయి. గడిచిన 15 నుంచి 20 ఏళ్లలో పిల్లలకు కిడ్నీల్లో రాళ్ల సమస్య రెట్టింపు నుంచి నాలుగు రెట్లు ఎగబాకింది. పిల్లల్లో కిడ్నీ రాళ్లు ఏర్పడినప్పుడు నెల, రెండు నెలల తర్వాత మెటబాలిక్ సమస్యలేమైనా ఉన్నాయేమో పరీక్షించాలి. ఇందుకు 24 గంటల యూరిన్ మెటబాలిక్ పరీక్షలు, సీరం కెమిస్ట్రీలు చూసుకోవాలి. కొన్ని కేసుల్లో జన్యుపరమైన సమస్యల వల్ల ఇవి వస్తున్నాయి. చాలా వరకు మాత్రం నివారించదగ్గ కారణాలే ఉండటం వల్ల మన జాగ్రత్తలు చాలా ముఖ్యమైనవి అని డాక్టర్ అశ్విన్ శేఖర్ వివరించారు.
