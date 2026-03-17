కుక్క కాటుకు 15 నెలలుగా చికిత్స - రూ.50 లక్షలకు పైగా వెచ్చించినా దక్కని ప్రాణం

కుక్క కాటుకు గురైన ఎనిమిదేళ్ల బాలుడి విషాదాంతం - రూ.50 లక్షలకు పైగా వెచ్చించినా దక్కని ప్రాణం - కుక్క కరిచిన వెంటనే ఇలా చేయండి

8 Years Boy Died After Attack by Dog
8 Years Boy Died After Attack by Dog (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 17, 2026 at 2:40 PM IST

8 Years Boy Died After Attack by Dog : పదిహేను నెలల క్రితం కుక్క కాటుకు గురైన ఓ బాలుడు అనారోగ్యానికి గురై చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. ఈ విషాద ఘటన సోమవారం జగిత్యాల జిల్లా వెల్గటూరు మండలం కోటి లింగాలలో చోటు చేసుకుంది. ఈ గ్రామానికి చెందిన మంచికట్ల శ్రీనివాస్ ​- మాధవి దంపతులకు కుమారుడు మణితేజ, కుమార్తె ఉన్నారు. శ్రీనివాస్​ హైదరాబాద్​లో సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగిగా పని చేస్తున్నారు. వారి సమీప బంధువుల వివాహం ఉండగా స్వగ్రామానికి వచ్చారు. ఆరు బయట తోటి చిన్నారులతో ఆడుకుంటూ ఉండగా 2024 డిసెంబర్ 26న మణితేజ ఎడమవైపు మెడ, భుజం మధ్య భాగంలో కుక్క కరిచింది. దీంతో వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించి టీకా ఇప్పించారు.

వెంటిలేటర్​పై చికిత్స పొందుతూ మృతి : సంక్రాంతి సెలవుల కోసం తిరిగి సొంతూరికి వచ్చిన క్రమంలో మణితేజకు అకస్మాత్తుగా జ్వరం వచ్చింది. చికిత్స కోసం జగిత్యాలలోని ఓ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా, శ్వాస ఇబ్బందిగా మారింది. బాలుడికి మెరుగైన చికిత్స కోసం హైదరాబాద్​లోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. వెన్నెముకను మెదడుకు కలిపే ఒక నరం దెబ్బతిన్నదని వైద్యులు నిర్ధారించారు. ఆ రోజు నుంచి పూర్తిగా వెంటిలేటర్​పైనే చికిత్స అందించారు. పిల్లాడి ప్రాణాన్ని కాపాడుకునేందుకు వారి స్తోమతకు మించి రూ.50 లక్షలకుపైగా ఖర్చు పెట్టామని తల్లిదండ్రులు వాపోయారు. ఇంత ఖర్చు పెట్టి వైద్యం అందించినా, తమ బిడ్డ ప్రాణాలు మాత్రం దక్కలేదని విలపించారు.

హైదరాబాద్​లో ఏడాదిలోనే 94 వేల మందికి పైగా కుక్క కాటుకు గురైనట్లు రికార్డులు చెబుతున్నాయి. మరి ఇలాంటి పరిస్థితి ఇకపై రాకుండా ఉండాలంటే కుక్క కరిచినా, ఒకవేళ అవి మీ సమీపంలోకి వచ్చినా, పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోమని వైద్యులు పలు సూచనలు ఇచ్చారు. మరి ఆ సూచనలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కుక్క కరిస్తే వెంటనే ఇలా చేయండి :

  • కుక్క కరిచిన వెంటనే ఇంజెక్షన్​ తీసుకోవాలి. అనంతరం 3, 7, 14, 28 రోజుల్లోనూ తప్పనిసరిగా టీకాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
  • ఒకవేళ గాయం తీవ్రంగా ఉంటే ఇమ్యూనో గ్లోబలిన్​ ఇంజెక్షన్​ కూడా తీసుకోవాలి.
  • కుక్క కరిచినా, శరీరంపై రక్కినా, చర్మం కట్​ అయిన ప్రదేశంలో అది నాకినా రేబిస్​ సోకవచ్చు. అలాంటి సమయంలో వెంటనే కుక్క కరిచిన చోట 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు నీళ్లు పోస్తూ, దానిని సబ్బుతో కడిగితే వైరస్​ బాడీ అంతటా వ్యాప్తి చెందకుండా ఉంటుంది.
  • రేబీస్ అనేది కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థను ప్రభావితం చూపే ఒక ప్రాణాంతక వ్యాధి.
  • లైసా అనే వైరస్​ కుక్కలు, ఎలుగుబంటి, పిల్లులు, కోతుల నుంచి సోకుతుంది.

శునకాలు దగ్గరికి వచ్చినపుడు ఇలా చేయండి :

  • కుక్కలు దగ్గరికి వస్తే వాటి కళ్లల్లో కళ్లు పెట్టి, చూడకండి. అలా చూస్తే వాటిని రెచ్చగిట్టినట్టు అవి అనుకుంటాయి.
  • ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు వాటికి దూరంగా ఉండాలి.
  • కుక్కలు నోటిలో నుంచి లాలాజలం తీస్తే కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండటం మేలు.
  • అవీ పోట్లాడుకున్నప్పుడు వాటి దగ్గరికి వెళ్లకపోవడమే మేలు. లేకపోతే అన్ని కలిసి పైకి వచ్చే ప్రమాదం జరిగే ఛాన్స్​ ఉంటుంది. దానివల్ల కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది.

దాడికి కారణాలు ఇవే :

  • కుక్కలను వేసవిలో ఆహారం, నీళ్లు దొరకపోవడం వల్ల దాడి చేస్తాయి.
  • ఇళ్లు, హోటళ్లోని ఎక్కువ వ్యర్థాలను రోడ్డు పక్కనే పడివేయడం వల్ల వాటిని తినడానికి వస్తుంటాయి.
  • వాటి వైపు కర్రలు, రాళ్లతో బెదిరించడం, అలా దానివైపు చూస్తూ పరుగెత్తడం వంటివి చేయకూడదు.
  • కుక్కలకు పిల్లలు, మహిళలు, వృద్ధులు ఒంటరిగా కనిపించడం వంటివి చేయకండి.

