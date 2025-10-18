ఎనిమిది అడుగుల నాగలి దుంప - దీపావళికి ప్రత్యేక ఆకర్షణ
దీపావళి సందర్భంగా నాగలి దుంప తినడం స్థానిక గిరిజనుల ఆచారం - రూ.320కు అమ్ముడైన నాగలి దుంప
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2025 at 11:47 AM IST
8 FOOT LONG BEET AT PADERU MARKET: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పాడేరులో శుక్రవారం జరిగిన వారాంత సంతలో ఒక అరుదైన దృశ్యం చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యపోయారు. స్థానిక రైతు తీసుకొచ్చిన ఎనిమిది అడుగుల పొడవైన నాగలి దుంప సంతలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. దీపావళి సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో నాగలి దుంప కొనుగోలు, వినియోగం ఈ ప్రాంత గిరిజన సంప్రదాయంలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించింది.
దీపావళి సందర్భంగా నాగలి దుంపకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం: ప్రతి ఏడాది దీపావళి పండుగకు ముందు పాడేరు, హుకుంపేట, జి.మాడుగుల మండలాల గిరిజన రైతులు తమ పొలాల నుంచి నాగలి దుంపలను తవ్వి సంతకు తీసుకొస్తారు. దీపావళి రోజున నాగలి దుంప తినడం ఆచారంగా వస్తోంది. దీన్ని పండుగ సందర్భంగా ఆహారంగా భావిస్తారు. అందుకే ఈ సమయంలో సంతల్లో వీటి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. పాడేరు, మాడుగుల కొండప్రాంతాల్లో నివసించే కొన్ని గిరిజన కుటుంబాలు సంవత్సరమంతా ఈ దుంపను పెంచుతుంటారు.
భారీ నాగలి దుంపల వెనుక రహస్యం: ఈసారి సంతకు వచ్చిన దుంపలలో అత్యంత పెద్దదైన వాటిలో ఒకటి ఎనిమిది అడుగుల పొడవు కలిగిన నాగలి దుంప. దీన్ని ఒక గిరిజన రైతు గర్వంగా సంతకు తీసుకొచ్చాడు. రెండు నుంచి మూడేళ్లకు ఒకసారి ఈ దుంపలను తవ్వితే, అవి ఇంత భారీగా పెరుగుతాయని రైతులు చెబుతున్నారు. దీన్ని తినే ముందు చక్కగా కడిగి, మరిగించి వండితే రుచికరంగా ఉంటుందని రైతులు వివరించారు.
రూ.320 ధరకు అమ్ముడైన “దీపావళి దుంప”: పాడేరు సంతలో అందరి చూపు ఈ ఎనిమిది అడుగుల నాగలి దుంపపైనే పడింది. సంతకు వచ్చిన కొనుగోలుదారులు, సందర్శకులు దుంపను ఫొటోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఈ అరుదైన దుంప చివరికి రూ.320 ధర పలికింది. భారీ పరిమాణం, దీపావళి ముందు ఉండటం వల్ల ధర కూడా పెరిగిందని రైతులు తెలిపారు.
గిరిజనుల సంప్రదాయంలో ఒక ఆచారం: పాడేరు, హుకుంపేట, జి.మాడుగుల ప్రాంతాల్లో దీపావళి అంటే కేవలం టపాకాయలు కాదు. సాంప్రదాయ ఆహార పదార్థాలు, గిరిజన భోజన సంప్రదాయాలు కూడ ప్రత్యేకం. నాగలి దుంప వంటకం ఈ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా ఉండే ఆహారం.
నాగలి దుంపను పండించటం సులభం కాదు. రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాలపాటు నేలలో వదిలేసి, సరైన తేమ, వాతావరణాన్ని కల్పించాల్సి ఉంటుంది. ఈ పండుగ సీజన్లో పాడేరు సంతలో రైతులు తమ పంటను విక్రయించడమే కాకుండా, తమ సంప్రదాయాన్ని తరతరాలకు చేరుస్తున్నారు. దీపావళి సమీపిస్తున్నందున పాడేరు సంతలో సందడి మరింత పెరిగింది. పండ్లు, కూరగాయలతో పాటు నాగలి దుంపలు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. సంతను సందర్శించిన స్థానికులు, పర్యాటకులు సందడి వాతావరణాన్ని ఆస్వాదించారు.
బాహుబలి కంద.. ఎన్ని కేజీలు ఉందో తెలుసా..?