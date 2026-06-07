తెలుగు భాష పరిరక్షణకు మరిన్ని చర్యలు తీసుకోవాలి - తెలుగు సాహిత్య మహాసభలో భాషాభిమానుల పిలుపు
మహాసభల్లో పాల్గొన్న వేలాదిమంది సాహితీ ప్రముఖులు - సభల్లో తెలుగు వైభవాన్ని చాటిచెప్పే కార్యక్రమాలు - తెలుగు మాధ్యమంలో విద్యనభ్యసించిన వారికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో 15 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించాలని డిమాండ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 10:04 AM IST
The 7th Telugu Literary Conference In Rajahmundry : తెలుగు భాషకు పూర్వ వైభవం తీసుకురావాలంటే ప్రభుత్వం మరింత చొరవ చూపాలని ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు కోరాయి. తెలుగు మాధ్యమంలో విద్యనభ్యసించిన వారికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో 15 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని భాషాభిమానులు, సాహితీవేత్తలు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. రాజమహేంద్రవరంలోని గోదావరి గ్లోబల్ యూనివర్సిటీలో జరిగిన ఏడో తెలుగు సాహిత్య మహాసభల తొలి రోజు కార్యక్రమం ఘనంగా సాగింది.
వేలాదిమంది సాహితీ ప్రముఖుల హాజరు : శ్రీశ్రీ కళావేదిక, చైతన్య సాహిత్య సార్వస్వత పరిషత్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ మహాసభలకు రెండు వేల మందికి పైగా కవులు, రచయితలు, కళాకారులు, సాహితీవేత్తలు, భాషాభిమానులు హాజరయ్యారు. గోదావరి గ్లోబల్ యూనివర్సిటీ ఛాన్స్లర్ కె.వి.వి. సత్యనారాయణరాజు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. శ్రీశ్రీ కళావేదిక అంతర్జాతీయ ఛైర్మన్ కవి కత్తిమండ ప్రతాప్కుమార్ అధ్యక్షతన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.
తెలుగు వైభవాన్ని చాటిచెప్పే కార్యక్రమాలు : తెలుగు భాషా సాహిత్య వైభవాన్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పే లక్ష్యంతో వివిధ సాంస్కృతిక, సాహిత్య కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. చిన్నారులు ప్రదర్శించిన కూచిపూడి, భరతనాట్య ప్రదర్శనలు సభికులను ఆకట్టుకున్నాయి. తెలుగు సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే కార్యక్రమాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
మాతృభాష పరిరక్షణపై చర్చ : తెలుగు భాష పరిరక్షణ, పూర్వ వైభవ పునరుద్ధరణ కోసం చేపట్టాల్సిన చర్యలపై ప్రముఖులు విస్తృతంగా చర్చించారు. మాతృభాషను రక్షించుకోవడం ప్రతి తెలుగు వాడి బాధ్యత అని మేధావులు అభిప్రాయపడ్డారు. భాషా అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం, విద్యాసంస్థలు, ప్రజలు సమిష్టిగా కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు.
తెలుగు మాధ్యమ విద్యార్థులకు రిజర్వేషన్ల డిమాండ్ : ఒకటి నుంచి డిగ్రీ వరకు తెలుగు మాధ్యమంలో విద్యనభ్యసించిన వారికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో 15 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించాలని మహాసభల్లో తీర్మానం చేయనున్నట్లు నిర్వాహకులు వెల్లడించారు. అలాగే పాఠశాల నుంచి కళాశాల స్థాయి వరకు తెలుగును తప్పనిసరి సబ్జెక్టుగా అమలు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరాలని నిర్ణయించారు.
కవుల వారసుల ప్రత్యేక ఆకర్షణ : ప్రఖ్యాత తెలుగు కవులు ఎర్రాప్రగడ, నన్నయ్య, శ్రీనాథ మహాకవి, భక్త రామదాసు, కవయిత్రి మొల్ల వారసులు సభలో పాల్గొనడం విశేషంగా నిలిచింది. వారి హాజరు తెలుగు సాహిత్య వారసత్వాన్ని గుర్తు చేసిందని పాల్గొన్నవారు పేర్కొన్నారు.
ప్రభుత్వానికి తీర్మానాల పంపిణీ : తెలుగు భాష, సంస్కృతి, సంప్రదాయాల పరిరక్షణకు సంబంధించి పలు కీలక తీర్మానాలను ఆమోదించి ప్రభుత్వానికి పంపనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. మాతృభాష పరిరక్షణ కోసం ప్రభుత్వం చేపట్టే కార్యక్రమాలకు తమవంతు సహకారం అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని వారు స్పష్టం చేశారు.
"భాషమీద అభిమానం ఉన్న నేతలు, నాయకులు మనకి ఉండడం వల్ల తెలుగు భాషకి మంచి స్థానం లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా తెలుగు భాష అభివృద్ధి చెందడానికి గొప్ప ప్రాతిపదిక, ప్రణాళిక ఏర్పడుతున్నాయి. తెలుగు భాషను ఆదరించడమే కాకుండా గౌరవించి ఇతరుల ద్వారా మాట్లాడించాలి. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ముందుకు వచ్చి తెలుగు భాషను ఎక్కువగా బోధించాలి. దానివల్ల మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు అన్నీ కూడా అందరికీ అవగాహన అవుతాయి." -తెలుగు కవులు
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