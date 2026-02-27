స్ఫూర్తిదాయకం- సంకల్ప బలం ముందు వైకల్యం ఓడింది
స్ఫూర్తిదాయకంగా రాష్ట్ర స్థాయి పారా బ్యాడ్మింటన్ పోటీలు -రాష్ట్ర పారా అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఆర్థో, వీల్ ఛైర్ విభాగాల్లో పోటీలు - సత్తా చాటిన 200మంది దివ్యాంగ క్రీడాకారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 27, 2026 at 9:43 AM IST
7th AP State Para Badminton Championship – 2026 At Vizianagaram: అంతా సవ్యంగా ఉండి శరీరంలో అన్ని అవయవాలు సరిగ్గానే ఉన్నప్పటికీ చిన్న చిన్న సమస్యలకే ఎంతో ఆందోళన చెందుతారు కొందరు. పేదరికం, కుటుంబ పరిస్థితులతో లక్ష్యాన్ని చేరుకునే క్రమంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను అదిగమించలేక వాటిని మధ్యలోనే వదిలిపెడతారు. కానీ అందుకు భిన్నమైనవే ఈ క్రీడాకారుల విజయ గాథలు.
వైకల్యం శరీరానికే తప్ప సంకల్పానికి కాదు: అందరూ దివ్యాంగులే అయినా వారి సంకల్పానికది అడ్డుకాలేదు. ఒక్కొక్కరిదీ ఒక్కో అంగ వైకల్యం. అయితేనేం, ఆత్మవిశ్వాసంతో మైదానంలో అడుగుపెట్టారు. విజయనగరంలో నిర్వహించిన రాష్ట్ర స్థాయి పారా బ్యాడ్మింటన్ టోర్నీలో సకలాంగులకు ఏ మాత్రం తీసిపోని విధంగా బ్యాట్ ఝుళిపించారు. వారి క్రీడా స్ఫూర్తితో వైకల్యం శరీరానికే తప్ప సంకల్పానికి కాదని చాటారు.
'రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో ప్రతిభ చూపిన క్రీడాకారులు మార్చి 6నుంచి 10వరకూ తెలంగాణలో జరిగే జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొననున్నారు. పారా బ్యాడ్మింటన్ పోటీల నిర్వహణపై, క్రీడాకారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎక్కడో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మరుగునున్న తమలాంటి క్రీడాకారులు ప్రతిభ చాటుకునేందుకూ ఈ తరహా పోటీలు వేదికగా నిలుస్తున్నాయని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పోటీల నిర్వహణతో పాటు, ప్రతిభావంతులకు తగిన ప్రోత్సాహకాలు కల్పింస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, శాప్కు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు.' -రామస్వామి, పారా అసోసియేషన్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి
ఆటలతో మానసిక స్థైర్యం: మీరూ సాధించగలరు అని ప్రభుత్వం మాకెంతో సహాయం అందిస్తుందిని క్రీడాకారులు తెలుపుతున్నారు. మరికొన్ని సౌకర్యాలు, శిక్షణ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చెయ్యగలిగితే తమకు మరింత ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని ఆటగాళ్లు కోరుతున్నారు. ఆటలు ఆడటం వల్ల తమలో ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందుతుందని వారు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
విధిని ఎదిరించి విజేతగా నిలిచిన షేక్ సల్మా