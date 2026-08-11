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తెలంగాణలో ముగిసిన సర్‌ ప్రక్రియ - కోటికిపైగా ఓట్లు తొలగిపోయినట్లే!

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా డిజిటలైజేషన్‌ కాని 73.52 లక్షల ఓట్లు తొలగింపు - గ్రేటర్‌ జిల్లాల్లోనే 43 లక్షలు ఔట్‌- తేడాలున్న జాబితాలో మరో 61 లక్షలు - రెండు, మూడుచోట్ల ఓట్లున్నవారు 3.18 లక్షల మంది

non digitized votes in Telangana
Massive Deletion of Votes (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2026 at 7:31 AM IST

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Massive Deletion of Votes in Telangana : ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ సర్వేతో తెలంగాణలో కోటికిపైగా ఓట్లను తొలగించనున్నారా? అని అంటే నివేదికలు చూస్తే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది. 73.52 లక్షల ఓటర్లు అంటే 21.5 శాతానికి సంబంధించిన ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల డిజిటలైజేషన్‌ జరగకపోవడంతో ఈ ఓట్లన్నీ పూర్తిగా తొలగిపోనున్నాయి. ఓట్లు తేడాలున్న అంటే అనామలీస్‌ జాబితాలో మరో 61 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. వీటిలో కూడా ఎక్కువ శాతం ఓట్లు తొలగిపోయే అవకాశం కనిపిస్తోంది. మరో పక్క సర్‌లో 2002కు సబంధించిన అన్‌మ్యాపింగ్‌ ఓట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఈ ఓటర్లకు ఆగస్టు 17 తర్వాత నోటీసులు ఇస్తారు. వీరు ఎన్నికల కమిషన్‌ గుర్తించిన గుర్తింపు కార్డుల్లో ఏదో ఒకటి చూపించి తమ ఓటును కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మొత్తంగా కోటికిపైగా ఓట్లను తొలగించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

78.26 శాతం డిజిటలైజేషన్‌ : ఓట్లను తొలగించే వాటిలో ప్రధానంగా గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ జిల్లాల పరిధిలోనే 43 లక్షలు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్, మేడ్చల్‌- మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి జిల్లాల పరిధిలో మొత్తం 1.14 కోట్ల ఓటర్లుండగా అందులో 71.05 లక్షల మంది మాత్రమే బీఎల్‌వోలకు ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలను నింపి వెనక్కి అందించారు. మిగతా 43.09 లక్షల మంది ఓటర్లు పత్రాలను తిరిగి ఇవ్వలేదు. ఈ ఓట్లన్నీ తొలగిపోవడం అనివార్యమే. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 3.38 కోట్ల మంది ఓటర్లుండగా సోమవారం సాయంత్రం 6 గంటల వరకు 2.64 కోట్ల మంది అంటే 78.26 శాతం పత్రాలకే డిజిటలైజేషన్‌ ప్రక్రియ జరిగింది.

మిగతా 74 లక్షల మంది తమ పత్రాలను బీఎల్‌వోలకు ఇవ్వలేదు. తొలగిపోనున్న 74 లక్షల ఓట్లలో 73.40 లక్షల అంటే 21.70 శాతం ఓట్లు సేకరించడానికి వీలులేని (అన్‌కలెక్టబుల్‌) లిస్ట్​లో ఉంచారు. శాశ్వతంగా వలస వెళ్లడం, స్థానిక చిరునామాలో లేకపోవడం, మృతి చెందడం, డూప్లికేట్‌(ఏఎస్‌డీడీ) కింద తొలగించనున్నట్లు చెబుతున్నారు. తేడాలున్న, మ్యాపింగ్‌ జరగని ఓటర్లలో సంబంధిత ధ్రువపత్రాలు సమర్పించని వారు ఉంటే అదనంగా మరిన్ని ఓట్లు తొలగిపోయే అవకాశం ఉంది. ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల సమర్పణకు సోమవారంతో గడువు ముగియగా పత్రాల డిజిటలైజేషన్‌ కూడా ముగిసింది. సాయంత్రం 6 గంటల వరకు అందిన సమాచారం మేరకు డిజిటలైజేషన్‌ రిపోర్టు ప్రకారం ఆ ఓట్లు తొలగిపోవడం ఖాయమే.

వలస వెళ్లిన వారే అధికం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏఎస్‌డీడీ ఓట్లలో వలస వెళ్లిన ఓటర్లనే అధికంగా గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది. సుమారు 40 లక్షలకుపైగా ఓటర్లు వలస వెళ్లినట్లు నమోదైనట్లు సమాచారం. స్థానికంగా ఓటర్ల ఇంటికి వెళ్లినప్పుడూ వారు అక్కడ ఉండడం లేదని, పూర్తిగా వేరే ప్రాంతానికి వెళ్లిపోయినట్లు తమ దృష్టికి వచ్చినట్లు సిబ్బంది చెప్పారు. కొంతమంది ఓటర్లు చిరునామాలో లేకపోవడం, మృతి చెందడం వంటి అంశాలను గుర్తించారు. పలువురు ఓటర్లకు రాష్ట్ర పరిధిలోనే రెండు, మూడు చోట్ల ఓట్లు ఉండటంతో వాటిని గుర్తించడానికి ఎన్నికల సంఘం అధికారులు ప్రత్యేక సాఫ్ట్‌వేర్‌ను వాడారు. సుమారు 3.18 లక్షల ఓటర్లకు రెండు, మూడు చోట్ల ఓటరుగా గుర్తింపు కార్డు ఉన్నట్లు ఈసీ అధికారులు గుర్తించారు. ఈ ఓట్లను కూడా తొలగిపోనున్నాయి.

డిజిటలైజేషన్‌లో యాదాద్రి భువనగిరి మొదటి స్థానం : సర్​ డిజిటలైజేషన్‌లో యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా అగ్ర స్థానంలో నిలిచింది. ఈ జిల్లాలో 94.31 శాతం ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల డిజిటలైజేషన్‌ జరిగింది.చివరి స్థానంలో హైదరాబాద్‌ ఉంది. ఇక్కడ 58.89 శాతం పత్రాలను మాత్రమే డిజిటలైజేషన్‌ చేశారు. సోమవారం సాయంత్రం 6 గంటల వరకు అందిన సమాచారం ప్రకారం జనగామ(91.98), మహబూబాబాద్‌(90.11), కుమురం భీంలో 89.43 శాతం, మంచిర్యాల (82.56), ఆదిలాబాద్‌(86.46), నిర్మల్‌(85), సిద్దిపేట(88.02), రంగారెడ్డి(65.16) వికారాబాద్‌(79.32), మేడ్చల్‌-మల్కాజిగిరి(63.97), నిజామాబాద్‌(85.28), కామారెడ్డి (87.89), జగిత్యాల(89.61), పెద్దపల్లి(88.59), కరీంనగర్‌(83.69), రాజన్న సిరిసిల్ల(87.70), సంగారెడ్డి(79.51), మెదక్‌(90.53), మహబూబ్‌నగర్‌(85.94), నాగర్‌కర్నూల్‌(84.54), వనపర్తి(86), జోగులాంబ గద్వాల(87.30), నల్గొండ(89.52), సూర్యాపేట(90.45), వరంగల్‌(87.22), హనుమకొండ(79.99), జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి(87.07), భదాద్రి కొత్తగూడెం(86.66), ఖమ్మం(87.30), ములుగు(88.24), నారాయణపేటలో 84.58 శాతం ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల డిజిటలైజేషన్‌ ప్రక్రియ జరిగింది.

11 అంశాల్లో తేడాలుంటే : ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ సర్వే కంటే ముందు చేపట్టిన మ్యాపింగ్‌ సర్వేలో సుమారు 89 లక్షల ఓట్లలో తేడాలు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ ఓటర్లకు సర్​-2002తో మ్యాపింగ్‌ జరిగినప్పటికీ 11 రకాల అంశాల్లో వ్యత్యాసాలున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. బీఎల్‌వోలకు ఎడిట్‌ ఆప్షన్‌ కల్పించడంతో చిన్న, చిన్న పొరపాట్లు ఉన్న ఓట్లను కరెక్షన్ చేశారు. ఎడిట్‌ అనంతరం రాష్ట్రంలో 61 లక్షల ఓట్లలో భారీ తేడాలున్నట్లు స్పష్టంగా బయటపడింది. ఇందులో గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్​ పరిధి జిల్లాలోనే ఏకంగా 10 లక్షల ఓట్లు ఉన్నాయి. ఈ ఓటర్లకు ఎస్‌ఐఆర్‌ 2002తో మ్యాపింగ్‌ చేసినప్పుడు 11 రకాల అంశాల్లో భారీ తేడాలున్నట్లు కనిపించాయి. వీరందరికి ఆగస్టు 17న విడుదల చేసే ముసాయిదా జాబితా అనంతరం సమన్లు అందనున్నాయి. ఈ ఓటర్లు ఈఆర్వో ముందు హాజరై ఈసీ పేర్కొన్న గుర్తింపు కార్డుల్లో ఏదో ఒకటి చూపించి తమ ఓటును సంరక్షక్షించుకోవచ్చు. ఈ ఓటర్లలో కూడా భారీగా తొలగింపు అవకాశాలే కనిపిస్తున్నాయి.

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