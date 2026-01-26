ఘనంగా 77వ గణతంత్ర వేడుకలు - జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన ప్రముఖులు
ఏపీలో ఘనంగా 77వ గణతంత్ర వేడుకలు - అమరుల త్యాగాన్ని స్మరించుకున్న నేతలు - దేశాభివృద్ధికి కలిసికట్టుగా సాగుదామని పిలుపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 26, 2026 at 8:17 PM IST
Republic Day Celebrations in AP : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గణతంత్ర వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. అసెంబ్లీ, రాష్ట్ర పరిపాలన కేంద్రమైన సచివాలయం, ఉన్నత న్యాయస్థానం, పార్టీల కార్యాలయాల్లో మువ్వన్నెల జెండాను ఆవిష్కరించారు. అమరుల త్యాగాలను స్మరించుకున్నారు. దేశ, రాష్ట్ర అభివృద్ధికి పునరంకితం అవుదామని పిలుపునిచ్చారు.
77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని అసెంబ్లీ భవనం వద్ద జరిగిన వేడుకల్లో సభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. జాతిపిత మహాత్ముడి చిత్రపటానికి పుష్పాంజలి ఘటించిన అనంతరం మువ్వన్నెల జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ప్రజాప్రతినిధులు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని సభాపతి పిలుపునిచ్చారు. లఖ్నవూలో జరిగిన 86వ అఖిల భారత స్పీకర్ల సదస్సులో 3 ప్రధాన అంశాలను ప్రస్తావించినట్లు చెప్పారు.
అప్పుడే రాజ్యాంగ నిర్మాతల కలలు సాకారం : హైకోర్టు వద్ద నిర్వహించిన గణతంత్ర వేడుకల్లో ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరజ్సింగ్ ఠాకుర్ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. న్యాయమూర్తులు, న్యాయవాదులు పాల్గొన్నారు. ప్రజాస్వామ్య పాలనా వ్యవస్థకు రాజ్యాంగం మార్గదర్శకంగా నిలిచిందన్న సీజే వివక్ష రహిత సమాజం, పౌర హక్కుల పరిరక్షణ అనే మూల సూత్రాలు ప్రజాస్వామ్య బలాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయని అన్నారు. వేగవంతమైన న్యాయ సహాయం ప్రతి పౌరుడికి చేరేలా చేయడం న్యాయవ్యవస్థ ప్రధాన కర్తవ్యమన్నారు.
సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరూ రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి అనుగుణంగా నడుచుకోవాలని అప్పుడే రాజ్యాంగ నిర్మాతల కలలు సాకారం అవుతాయని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె.విజయానంద్ అన్నారు. అమరావతి సచివాలయం మొదటి బ్లాకు వద్ద జాతీయ జెండాను ఆయన ఆవిష్కరించారు. మహాత్మా గాంధీ, అంబేడ్కర్ చిత్రపటాల వద్ద నివాళులు అర్పించారు. వికసిత్ భారత్ లక్ష్య సాధనలో భాగంగా 2047కి రాష్ట్రాన్ని స్వర్ణాంధ్రగా దేశంలో అగ్రగామిగా నిలబెట్టేందుకు ప్రభుత్వం పెద్దఎత్తున ప్రణాళికలు అమలు చేస్తోందన్నారు.
ఎన్టీఆర్ భవన్లో గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు : తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం NTR భవన్లో గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. నూతన జెండా దిమ్మల వద్ద నుంచి జాతీయ పతాకం, పార్టీ జెండాలను పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు ఆవిష్కరించారు. కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.
బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో నిర్వహించిన గణతంత్ర వేడుకల్లో ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు PVN మాధవ్ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. దేశం ప్రథమం అనే భావంతో అందరం ముందుకెళ్లాలని అన్నారు. మంగళగిరిలోని జనసేన పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్, మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. అనంతరం గౌరవ వందనం చేశారు. గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
విజయవాడలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ కాలుష్య నియంత్రణ మండలి ప్రధాన కార్యాలయంలో ఛైర్మన్ పి. కృష్ణయ్య జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. ప్రతి అధికారి, సిబ్బంది విధులను నిబద్ధతతో, పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తూ రాష్ట్రాన్ని పర్యావరణ పరంగా ఆదర్శంగా నిలపడానికి కృషి చేయాలన్నారు. విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ సన్నిధిలో తొలుత భారతమాత, అమ్మవార్ల చిత్రపటాలకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం ఆలయ ఈవో సీనా నాయక్ జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. అన్ని జిల్లాల్లోనూ వేడుకలు వైభవంగా జరిగాయి. జిల్లా కేంద్రాల్లో కలెక్టర్లు మువ్వన్నెల పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు.
