అందుకోసమైతే పోలవరం నుంచి నీటి తరలింపును ఒప్పుకోం : తెలంగాణ
NWDA Meeting news: ఇటీవల జరిగిన జాతీయ నీటి అభివృద్ధి సంస్థ ఎన్డబ్ల్యూడీఏ 77వ గవర్నింగ్ బాడీ సమావేశం మినిట్స్ విడుదలయ్యాయి. పోలవరానికి నీటి తరలింపు పాయింట్ తరలింపు ప్రతిపాదనపై తెలంగాణ అభ్యంతరం తెలిపింది.
Published : November 29, 2026 at 9:05 AM IST
గోదావరి - కావేరీ నదుల అనుసంధానం కోసం పోలవరం నుంచి నీటి తరలింపును ఒప్పుకునే ప్రసక్తే లేదని తెలంగాణ ప్రభుత్వం తేల్చి చెప్పింది. అయితే, కొన్ని షరతులతో కూడిన సూత్రప్రాయ అంగీకారం తెలిపేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని స్పష్టం చేసింది. జాతీయ నీటి అభివృద్ధి సంస్థ - ఎన్డబ్ల్యూడీఏ 77వ గవర్నింగ్ బాడీ సమావేశానికి సంబంధించిన మినిట్స్ వివరాలు ఇప్పుడుచర్చనీయాంశంగా మారాయి.
బ్యాక్ వాటర్తో తెలంగాణకు ముంపు
గోదావరి - కావేరీ నదుల అనుసంధానం అంశం మరోసారి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య జలవివాదానికి తెరలేపింది. పోలవరం నుంచి నీటిని తరలించాలన్న ఏపీ ప్రతిపాదనను తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది. ఇటీవల జరిగిన జాతీయ నీటి అభివృద్ధి సంస్థ ఎన్డబ్ల్యూడీఏ 77వ గవర్నింగ్ బాడీ సమావేశం మినిట్స్ విడుదలయ్యాయి. నీటి తరలింపు పాయింట్ను ఇచ్చంపల్లి నుంచి పోలవరానికి మార్చాలన్న ఏపీ ప్రతిపాదన తమకు ఆమోదయోగ్యం కాదని తెలంగాణ స్పష్టం చేసింది. ఏపీ ప్రతిపాదన ప్రకారం చేస్తే బ్యాక్ వాటర్స్తో తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాలు ముంపునకు గురవుతాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
జూరాల ప్రాజెక్టుపై ప్రభావం
మరోవైపు జీసీ లింక్ నీటిలోని 16 టీఎంసీలను ఆల్మట్టి నుంచి కర్ణాటకకు అదనంగా కేటాయించాలన్న నిర్ణయాన్ని పునఃసమీక్షించాలని తెలంగాణ కోరింది. ఆ నిర్ణయం జూరాల ప్రాజెక్టుకు వచ్చే నీటి ప్రవాహంపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని పేర్కొంది. కృష్ణా బేసిన్లో రాష్ట్ర పరిధిలో కరవు పీడిత ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ఉన్నందున అదనపు కేటాయింపులు చేయాలని, బేడ్తి-హిరేవడ్డతి లింక్ ద్వారా పెరిగే అదనపు జలాల్లోనూ తెలంగాణకు వాటా ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసింది.
నీటి లభ్యత లెక్కల వివరాలు ఇవ్వండి
ఏపీ ప్రభుత్వం కూడా పలు కీలక అభ్యంతరాలను లేవనెత్తింది. అనుసంధానం కోసం ఇంద్రావతి సబ్బేసిన్ నుంచి నీటిని తరలించడంపై అభ్యంతరం తెలిపింది. ఇచ్చంపల్లి నుంచి కాకుండా పోలవరం - బనకచర్ల లింక్ను అనుసంధానించి గోదావరి నీటిని తరలించాలని కోరింది. అలాగే బేడ్తి - హిరెవడ్డతి లింక్ చేపడితే దిగువన కృష్ణాలో జలాలు తగ్గిపోతాయని ముందుగా నీటి లభ్యత లెక్కల వివరాలు ఇవ్వాలని ఏపీ డిమాండ్ చేసింది.
డీపీఆర్ ఆలస్యమే కారణం
ఇంటర్ లింకింగ్ ప్రాజెక్టుల డీపీఆర్ల తయారీ, అమలు తీరుపై ఎన్డబ్ల్యూడీఏ చైర్మన్, కేంద్ర జలశక్తి శాఖ కార్యదర్శి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. డీపీఆర్లు ఆలస్యం కావడం వల్ల అసలైన లబ్ధిదారులకు సకాలంలో ఫలాలు అందడం లేదన్నారు. వ్యయం, సమయం పెరిగిపోకుండా ఉండేందుకు డీపీఆర్ మార్గదర్శకాలను కేంద్రం సవరిస్తోందని వెల్లడించారు. అన్ని బేసిన్లలో 30 ఏళ్ల వర్షపాత డేటా ఆధారంగా నీటి లభ్యతపై అధ్యయనం చేస్తున్నామని కేవలం ఉపరితల జలాలనే లెక్కలోకి తీసుకుంటామని ఎన్డబ్ల్యూడీఏ డైరెక్టర్ జనరల్ తెలిపారు.
భేటీ తర్వాతే స్పష్టత
గోదావరి - కావేరీ లింక్లో భాగమైన తెలంగాణ, ఏపీ, కర్ణాటక, తమిళనాడు, ఛత్తీస్గఢ్, మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో విడివిడిగా సమావేశాలు నిర్వహించాలని ఎన్డబ్ల్యూడీఏ అధికారులకు ఛైర్మన్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ భేటీల తర్వాతే ప్రాజెక్టుపై తుది స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
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