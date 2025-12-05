76 ఏళ్ల వ్యక్తికి అరుదైన శస్త్రచికిత్స - రోగిని మెలకువగా ఉంచి గుండెకు బైపాస్ సర్జరీ
ఛాతి భాగానికి మాత్రమే మత్తు ఇచ్చి ఆపరేషన్ చేసిన డాక్టర్లు - ఆపరేషన్ విజయవంతం చేసిన ఆస్టర్ రమేశ్ ఆసుపత్రి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 5:21 PM IST
76 Year Old Man Successful Heart Surgery at Aster Ramesh Hospital in Vijayawada : 76 ఏళ్ల వ్యక్తికి అరుదైన గుండె శస్త్ర చికిత్సను విజయవాడ ఆస్టర్ రమేశ్ ఆసుపత్రి వైద్యులు విజయవంతంగా నిర్వహించారు. బాధితుడు కండరాల బలహీనతను కలిగించే మయాస్థినియా గ్రావిస్ తో బాధపడుతున్నారు. థొరాసిక్ ఎపిడ్యూరల్ ఎనస్థీషియా ద్వారా ఛాతీ భాగానికే మాత్రమే మత్తును ఇచ్చి వెంటలేటర్ అవసరం లేకుండా శస్త్ర చికిత్సను పూర్తి చేశారు. ప్రస్తుతం రోగి పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు.
76 ఏళ్ల వయసున్న మయస్థీనియా గ్రావిస్ రోగిని మెలకువగా ఉంచి గుండె బైపాస్ శస్త్రచికిత్స విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ అరుదైన మైలురాయిని విజయవాడలోని ఆస్టర్ రమేష్ వైద్యబృందం నమోదు చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా నిన్న (గురువారం) ఆస్పత్రిలో జరిగిన విలేకర్ల సమావేశంలో ఆస్పత్రి అధినేత డాక్టర్ పి.రమేష్బాబు ఈ వివరాలను వెల్లడించారు. అత్యంత క్లిష్ట పరిస్థితిలో ఉన్న రోగి గుండెకు రక్తం సరఫరా చేసే మూడు ప్రధాన ధమనుల్లో తీవ్రమైన పూడికలు ఉండడంతో పాటు శ్వాసకోశ కండరాలను బలహీనపరిచే ‘మయస్థీనియా గ్రావిస్’ వ్యాధి ఉంది. ఇలాంటి రోగులకు జనరల్ ఎనస్థీషియా ఇస్తే ప్రాణాంతకం కావొచ్చు.
వెంటిలేటర్ అవసరం లేకుండానే : సాధారణంగా శస్త్రచికిత్సల సమయంలో వెంటిలేటర్ అనేది అత్యంత ముఖ్యమైనది. రోగికి శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉన్న సమయాల్లో వెంటిలేటర్ సహాయంతో ఆక్సిజన్ అందిస్తారు. వెంటిలేటర్ అవసరం లేకుండానే 76 ఏళ్ల వ్యక్తికి విజయవాడ ఆస్టర్ రమేశ్ ఆసుపత్రి బృందం విజయవంతంగా వైద్యం చేసింది. దీనికి ఆస్టర్ రమేశ్ వైద్య బృందం ‘అవేక్ బైపాస్ టెక్నిక్’ పద్ధతిని ఎంచుకుంది.
ఈ విధానంలో శస్త్రచికిత్స జరుగుతున్నంతసేపు రోగి స్పృహలోనే ఉండి స్వయంగా శ్వాస తీసుకుంటాడు. థొరాసిక్ ఎపిడ్యూరల్ ఎనస్థీషియా ద్వారా ఛాతీ భాగానికే మత్తు ఇచ్చారు. వెంటిలేటర్ అవసరం లేకుండానే శస్త్రచికిత్సను బృందం విజయవంతంగా పూర్తి చేసినట్లు డాక్టర్ పి.రమేష్బాబు వివరించారు. ఈ అరుదైన శస్త్రచికిత్సను చేసిన కార్డియోథొరాసిక్, వాస్క్యులర్ సర్జన్ల బృందంలో జయరామ్ పాయ్, శివప్రసాద్, అశోక్కుమార్, భరత్ సిద్ధార్థ్, శ్రీకాంత్ మహాపాత్రలతో పాటు ఎనస్థీషియా బృందం లోకనాథన్ చక్రవర్తి, పవన్, హిమబిందు, న్యూరాలజిస్ట్ హరిణిలు ఉన్నారని పేర్కొన్నారు.
వైద్యశాస్త్రంలో ప్రత్యేక విభాగం : వైద్యశాస్త్రంలో అనస్థీషియా అనేది ప్రత్యేకమైన విభాగంగా చెబుతుంటారు. దీన్ని శస్త్రచికిత్స లేదా వ్యాధి నిర్థారణ పరీక్షలు నిర్వహించడానికి ముందు నిపుణులైన వైద్య సిబ్బంది రోగులకు ఇస్తారు. దాంతో నిర్దిష్ట శరీర భాగం కొంతసేపటి వరకు స్పర్శ కోల్పోతుంది. సాధారణంగా పెద్ద శస్త్ర చికిత్సలు నిర్వహించేటప్పుడు రోగిని నిద్రలోకి పంపుతారు. దాంతో శరీరం కోతకు గురైనా వారికి ఏ మాత్రం నొప్పి తెలియదు.
