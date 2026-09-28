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బెజవాడ దుర్గమ్మకు రూ.76 లక్షల వజ్రాల కిరీటం - దసరా వేడుకల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణ

ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువుదీరిన కనకదుర్గమ్మ ఈ దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో మరింత దేదీప్యమానంగా దర్శనమివ్వనున్నారు. భక్తుల పాలిట కొంగుబంగారంగా విరాజిల్లుతున్న బేజవాడ దుర్గమ్మకు ఈ ఏడాది అరుదైన, విలువైన వజ్రఖచిత స్వర్ణ కిరీటం కానుకగా అందనుంది.

Gold Crown for Kanaka Durga Temple
బెజవాడ దుర్గమ్మకు వజ్రాల కిరీటం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 6:49 PM IST

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Gold Crown for Kanaka Durga Temple : ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువుదీరిన జగన్మాత కనకదుర్గమ్మ ఈ దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో మరింత దేదీప్యమానంగా దర్శనమివ్వనున్నారు. భక్తుల పాలిట కొంగుబంగారంగా విరాజిల్లుతున్న బెజవాడ దుర్గమ్మకు ఈ ఏడాది అరుదైన, విలువైన వజ్రఖచిత స్వర్ణ కిరీటం కానుకగా అందింది. హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఓ ప్రముఖ భక్తుడు అమ్మవారిపై ఉన్న అంతులేని భక్తితో ఈ కానుకను సమర్పించారు.

కొద్ది రోజుల క్రితం ఇంద్రకీలాద్రికి విచ్చేసిన హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఓ భక్తుడు, తనవంతుగా దుర్గమ్మకు ఒక కిరీటాన్ని చేయించి ఇవ్వాలన్న కోరికను ఆలయ పాలకమండలి ఛైర్మన్‌ బొర్రా రాధాకృష్ణ (గాంధీ) దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఆ భక్తుని భక్తిభావాన్ని గౌరవించిన ఛైర్మన్ స్వయంగా చొరవ తీసుకున్నారు. వెంటనే దేవస్థానం ఈవో, వైదిక కమిటీ సభ్యులతో చర్చించారు. అందరి అంగీకారంతో ఈ పవిత్ర కార్యానికి శ్రీకారం చుట్టారు. గతంలో ఛైర్మన్ గాంధీ సైతం తన సొంత ఖర్చులతో అమ్మవారికి సుందరమైన జడను కానుకగా సమర్పించిన విషయం తెలిసిందే.

బెజవాడ దుర్గమ్మకు వజ్రఖచిత స్వర్ణ కిరీటం (ETV Bharat)

అంచనా దాటిన వ్యయం : కిరీటం తయారీ కోసం ప్రారంభంలో నిర్దిష్ట కొలతలతో సుమారు రూ. 50 లక్షలు ఖర్చవుతుందని అంచనా వేశారు. అయితే అమ్మవారికి అలంకరించే ఆభరణం అత్యున్నత ప్రమాణాలతో, ఎక్కడా ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా రమణీయంగా రూపుదిద్దుకోవాలని ఆలయ అధికారులు భావించారు. ఇందుకోసం నిపుణులైన శిల్పులతో కిరీటాన్ని అత్యద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు. మేలిమి బంగారంతో పాటు కాంతులీనే వజ్రాలను పొదగడంతో ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యేసరికి మొత్తం వ్యయం రూ. 76 లక్షలకు చేరింది.

దసరా వేడుకల్లోనే అలంకరణ : రూ. 76 లక్షల వ్యయంతో తయారైన ఈ దివ్యమైన వజ్రాల కిరీటాన్ని రానున్న దసరా శరన్నవరాత్రుల మహోత్సవాల వేడుకల్లో అమ్మవారికి అలంకరించనున్నారు. ఈ రత్నమకుటం దుర్గమ్మ దివ్య శిరస్సుపై దేదీప్యమానంగా ప్రకాశించనుంది. వజ్రాల కిరీటంతో సరికొత్త శోభతో దర్శనమిచ్చే జగన్మాతను కనులారా చూసి తరించేందుకు భక్తులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

"హైదరాబాద్‌కు చెందిన నా మిత్రుడు దుర్గమ్మకు కిరీటం చేయిస్తానని ముందుకు వచ్చారు. వైదిక కమిటీ, ఈవోతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. మొదట రూ. 50 లక్షలు అంచనా వేశాం. కానీ అమ్మవారి కిరీటం ఎంతో అద్భుతంగా, లోపాలు లేకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో నిపుణులైన శిల్పులతో తయారు చేయించాం. మేలిమి బంగారం, వజ్రాలు పొదగడంతో మొత్తం ఖర్చు రూ. 76 లక్షలకు చేరింది. ఈ దసరా ఉత్సవాల్లో వజ్రఖచిత స్వర్ణ కిరీటంతో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తారు." -బొర్రా రాధాకృష్ణ (గాంధీ), దుర్గగుడి పాలకమండలి ఛైర్మన్‌

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