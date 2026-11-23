పల్లె పోరులో పోలింగ్ ముందే జోరు - తొలి విడతలో 758 సర్పంచ్ పీఠాలు ఏకగ్రీవం
AP Panchayat Elections Unanimous: రాష్ట్రంలో తొలి దశలో 3949 గ్రామ పంచాయతీలకు ఈ నెల 26న పోలింగ్ జరగనుంది. ఈ క్రమంలోనే వీటిలో 758 సర్పంచ్ పీఠాలు,14,727 వార్డు సభ్యుల స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 12:52 PM IST
ఏపీలో పల్లె పోరుకు నగారా మోగిన విషయం తెలిసిందే. ఇందులో భాగంగా మూడు దశల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. తొలి దశలో 3949 గ్రామ పంచాయతీలకు ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నారు. తాజాగా వీటిలో 758 సర్పంచ్ పీఠాలు, 39,832 వార్డుల్లో 14,727 వార్డు సభ్యుల స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. అత్యధికంగా తిరుపతి జిల్లాలో 135 మంది సర్పంచ్లు, అత్యల్పంగా అల్లూరి సీతారామరాజు, తూర్పుగోదావరి జిల్లాల్లో ఒక్కొక్కరి చొప్పున సర్పంచ్గా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.
వార్డుల్లోనూ అత్యధికంగా తిరుపతి జిల్లాలోనే 2131, అత్యల్పంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 45 వార్డులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. ఈ మేరకు ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్ఈసీ) ఆదివారం రాత్రి వెల్లడించింది. సర్పంచ్ స్థానాల్లో 19.19 శాతం, వార్డుల్లో 36.97 శాతం ఏకగ్రీవమయ్యాయి.
3,191 సర్పంచ్ స్థానాలకు పోలింగ్ : ఏకగ్రీవ సర్పంచ్ స్థానాలు మినహా తొలి దశ ఎన్నికల్లో 3191 గ్రామ పంచాయతీల్లోని సర్పంచి స్థానాలకు ఈ నెల 26న పోలింగ్ జరగనుంది. ఇందుకోసం మొత్తం 9052 మంది పోటీలో ఉన్నారు. ఏకగ్రీవ వార్డులు మినహాయిస్తే 25,105 స్థానాల్లో 53,678 మంది బరిలో ఉన్నారు. అయితే గుంటూరు, విశాఖపట్నం జిల్లాలకు తొలి దశలో ఎన్నికలు నిర్వహించడం లేదు.
- మరోవైపు ఏపీలో రెండో దశలో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్న 4975 గ్రామ పంచాయతీలకుగాను మొత్తం 1,44,317 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. వీటిలో పరిశీలన అనంతరం 9726 నామినేషన్లను తిరస్కరించారు. సరైన పత్రాలు జత చేయకపోవడం, ఇతర సాంకేతిక లోపాలతో సర్పంచ్ స్థానాలకు వేసిన వాటిలో 5185, వార్డుల్లో 4541 నామినేషన్లు తిరస్కరణకు గురయ్యాయి.
- సర్పంచ్ స్థానాల్లో 25,413, వార్డుల్లో 1,09,178 నామినేషన్లను ఆమోదించారు. తిరస్కరించిన వాటిపై ఆదివారం పలువురు ఆర్డీవోల వద్ద చేసుకున్న అప్పీళ్లపై ఇవాళ నిర్ణయం వెలువడనుంది. ఈ నెల 24న నామినేషన్ల ఉపసంహరణ తర్వాత పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థుల తుది జాబితాను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్ఈసీ) ప్రకటించనుంది. 29న పోలింగ్ జరగనుంది.
- మూడో దశలో 4244 గ్రామ పంచాయతీలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఇందుకోసం శనివారం నుంచి నామినేషన్ల స్వీకరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తొలిరోజే 18,545 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. వీటిలో సర్పంచ్ స్థానాలకు 4930, వార్డుల్లో 13,615 నామినేషన్లు వేశారు. మొదటిరోజు పెద్ద సంఖ్యలో నామినేషన్లు వేసిన కారణంగా ఈ వివరాలను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్ఈసీ) ఆదివారం వెల్లడించింది. నామినేషన్లు వేసేందుకు గడువు ఇవాళ్టితో ముగియనుంది.