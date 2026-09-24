ఖైరతాబాద్ బడా గణేశ్ - 72 ఏళ్ల అరుదైన రూపాలు ఇవే!
ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి విగ్రహాన్ని 69 అడుగుల ఎత్తుతో పంచముఖ సంకటహర మహా గణపతి రూపంలో ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఏడాది ప్రధాన వినాయకుడితో పాటు సోమనాథ జ్యోతిర్లింగం, కాళికామాతను కొలువుదీర్చారు.
Published : September 24, 2026 at 1:52 PM IST|
Updated : September 24, 2026 at 2:55 PM IST
Khairatabad Bada Ganesh : హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఖైరతాబాద్ గణేశ్ అంటే తెలియని వారు ఉండరు. నవరాత్రుల పాటు గణేష్ ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ఎక్కడా లేని విధంగా ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి ప్రతి ఏడాది ఒక ప్రత్యేక అవతారంలో భక్తులందరికీ ప్రత్యేక సందేశమిస్తూ దర్శనమిస్తాడు. ఈ ఏడాది పంచముఖ సంకటహర మహాగణపతిగా ఖైరతాబాద్ గణనాథుడు భక్తులకు దర్శనమిచ్చాడు. ప్రధాన వినాయకుడితో పాటు సోమనాథ జ్యోతిర్లింగం, కాళికామాతను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రపంచంలో జరుగుతున్న అన్ని సంకటాలు తొలిగి ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఈ ఏడాది పంచముఖేశుడిగా ఖైరతాబాద్ మహా గణపతిగా దర్శనమిచ్చారు.
ప్రతిరోజూ లక్షకు పైగా మంది భక్తులు ఈ గణనాథుడిని దర్శించుకుంటారు. వీకెండ్స్లో ఈ రద్దీ రెట్టింపవుతుంది. అయితే మహాగణపతికి ఈ ఏడాదితో 72 ఏళ్లు పూర్తి. 1954లో తొలిసారిగా ఒక్క అడుగుతో ప్రారంభమైన ఖైరతాబాద్ గణపతి నేడు 72 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుని 69 అడుగుల మహా గణపతిగా నిలిచాడు. మొదటి నుంచి ఎత్తుతో, ప్రత్యేక మైన సందేశంతో ఓ ప్రత్యేక అవతారంలో దర్శనమివ్వడం ఈ లంబోదరుడు ప్రత్యేకత.
|సంవత్సరం
|అవతారం
|అడుగులు
|2013
|గో నాగ చతుర్ముఖ వినాయకుడు
|59
|2014
|కైలాస విశ్వరూప మహా గణపతి
|60
|2015
|త్రిశక్తిమయ మోక్షగణపతి
|59
|2016
|శ్రీ శక్తిపీఠ శివనాగేంద్ర మహా గణపతి
|58
|2017
|శ్రీ చండీకుమార అనంత మహా గణపతి
|57
|2018
|శ్రీ సప్తముఖ గణేష్
|55
|2019
|శ్రీ ద్వాదశాదిత్య మహా గణపతి
|61
|2020
|శ్రీ ధన్వంతరి నారాయణ మహా గణపతి
|09
|2021
|శ్రీ పంచముఖ రుద్ర మహా గణపతి
|40
|2022
|పంచ ముఖ మహా లక్ష్మీ గణపతి
|50
|2023
|దశ మహా విద్యా మహా గణపతి
|63
|2024
|శ్రీ సప్తముఖ మహా శక్తి గణపతి
|70
|2025
|శ్రీ విశ్వశాంతి మహా శక్తి గణపతి
|69
|2026
|పంచముఖ సంకటహర మహా గణపతి
|69
కర్ర పూజతో ప్రారంభమైన 69 అడుగుల మట్టి గణపతి నిర్మాణం
ఈ ఏడాది ఖైరతాబాద్ గణనాథుడు 72 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా 69 అడుగుల మట్టి గణపతిని ప్రతిష్టించారు. విగ్రహ తయారీ పనులు మూడు నెలల ముందు కర్రపూజతో ప్రారంభించారు. ముందుగా భారీ విగ్రహానికి అంతర్గత నిర్మాణాన్ని సిద్ధం చేశారు. స్టీల్ రాడ్లు, మెష్, కలపతో కూడిన సపోర్టింగ్ నిర్మాణంతో గణేశుడి ఆకృతికి పునాది వేశారు. ఆ తర్వాత ఎండిన వరి గడ్డిని పొరలుగా అమర్చి దానిపై మట్టి, ఇసుక మిశ్రమాన్ని పూస్తూ ఒక్కో అవయవానికి రూపం ఇచ్చారు.
రాజస్థాన్లోని బనాస్ నది ప్రాంతం నుంచి తెచ్చిన సుమారు 30 టన్నుల సహజ నది మట్టిని హైదరాబాద్లో లభించే 20 టన్నుల ఇసుకతో కలిపి వినియోగించారు. మట్టి మిశ్రమంతో తొండం, చెవులు, కిరీటం, చేతులు, ముఖాలకు తుది ఆకృతి ఇచ్చారు. చివరి దశలో 25 మందికిపైగా చిత్రకారులు మూడు రోజుల పాటు నిరంతరాయంగా పనిచేశారు. నీటి ఆధారిత, సేంద్రియ రంగులతో విగ్రహానికి తుది మెరుగులు దిద్ది పంచముఖ గణపతి రూపుదిద్దుకున్నాడు. నవరాత్రుల పాటు భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన ఈ 69 అడుగుల మహాగణపతి వెనుక మూడు నెలల ప్రణాళిక 150 మందికిపైగా కళాకారుల శ్రమ పలు రాష్ట్రాల నైపుణ్యం దాగి ఉంది.
బాలగంగాధర్ తిలక్ ప్రేరణతో ఖైరతాబాద్లో గణేశ్ విగ్రహం
బాలగంగాధర్ తిలక్ ప్రేరణతో సింగరి శంకరయ్య 1954లో ఖైరతాబాద్లోని ఆలయంలో 1 అడుగు గణేష్ విగ్రహాన్ని మొదటిసారిగా స్థాపించారు. ఆ తర్వాత 2014 వరకు ప్రతి సంవత్సరం విగ్రహం ఎత్తు ఒక్కో అడుగు పెంచుకుంటూ వెళ్లారు. 2014లో విగ్రహం ఎత్తు 60 అడుగులకు పెంచారు. ఆ తర్వాత 2018 వరకు ఒక్కో అడుగు తగ్గించుకుంటూ వచ్చారు. 2018లో 57 అడుగుల ఎత్తయిన విగ్రహాన్ని నిర్మించారు.
కోవిడ్ కారణంగా 2020లో 9 అడుగుల ఎత్తుతో ఒక చిన్న విగ్రహం మాత్రమే ఏర్పాటు చేశారు. హుస్సేన్సాగర్కు వెళ్లే మార్గం పరిమితుల కారణంగా 2021లో విగ్రహం 40 అడుగులకి పరిమితం చేశారు. ఆ తర్వాత 2022లో 50 అడుగులు, 2023లో 63 అడుగులు, 2024లో 70 అడుగులు 2025,26 లో 69 అడుగులకు పెంచారు. ఈ ఏడాది కూడా గతేడాది లాగే 69 అడుగుల ఎత్తులో మట్టి గణపతిని ఏర్పాటు చేశారు.
రేపే ఖైరతాబాద్ గణేశ్ నిమజ్జనం
గణేశ్ చతుర్థి సెప్టెంబర్ 14 నుంచి ఖైరతాబాద్ గణేశుడి దర్శనాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఏటా లక్షలాది మంది గణపయ్యను దర్శించుకుంటారు. ఈ ఏడాది కూడా గతేళ్ల లాగానే 20 లక్షలకు పైగా భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా మొదటి నుంచే ప్రభుత్వం, కమిటీ సమన్వయంతో అన్ని రకాలు భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.
భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా సుమారు 60కు పైగా సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు. సమీపంలోనే కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేసి ప్రతి కదలికను గమనిస్తూ చర్యలు తీసుకున్నారు. 600 మంది పోలీస్ బందోబస్తు, ఎన్ఎస్ఎస్, ఎన్సీసీ విద్యార్థులు , కమిటీ ఏర్పాటు చేసిన వాలంటీర్లు ఎప్పటికప్పుడు భక్తులకు దర్శనం సజావుగా అయ్యేలా తోపులాట జరగకుండా చూశారు. జీహెచ్.ఎంసీ, వాటర్ వర్క్స్, మెడికల్, విద్యుత్ శాఖ ఇలా అన్ని శాఖల సమన్వయంతో ఖైరతాబాద్ మహా గణపతిని దర్శించుకునేందుకు వచ్చిన భక్తులకు సకల సౌకర్యాలు కల్పించారు. ప్రతి ఏటా స్వామివారి సన్నిధిలో ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. ఈ ఏడాది కూడా 150 జంటలతో శివపార్వతులు కళ్యాణ మహోత్సవం, 408 జంటలతో మహా హోమం, మహా హారతులు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో కన్నుల పండువగా ఈ ఏడాది ఉత్సవాలు జరిగాయి. సెప్టెంబర్ 25 తేదీన ఆ మహా గణనాథుడు గంగమ్మ ఒడికి చేరనున్నాడు.
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