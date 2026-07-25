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ఎల్‌నినో ప్రభావంతో తగ్గిన వర్షాలు - 70 ఏళ్లలో తొలిసారి గోదావరి ప్రాంతంలో నీటి కొరత

ఉన్ననీటిని రైతులు జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలని జలవనరులశాఖ ఈఎన్‌సీ నరసింహమూర్తి సూచన - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 50 శాతం తక్కువ వర్షపాతం ఉంటే, గోదావరి జిల్లాల్లో 70 శాతం తక్కువ ఉన్నట్లు వెల్లడి

71 Percent Deficit Rainfall Becasuse of EL Nino Effect Says ENC Narasimhamurthy
71 Percent Deficit Rainfall Becasuse of EL Nino Effect Says ENC Narasimhamurthy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 5:22 PM IST

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71 Percent Deficit Rainfall Becasuse of EL Nino Effect Says ENC Narasimhamurthy: ఎల్‌నినో ప్రభావంతో గోదావరి జిల్లాల్లో 71 శాతం తక్కువ వర్షపాతం నమోదైందని ఇరిగేషన్‌ ఇంజినీర్‌ ఇన్‌ చీఫ్‌ నరసింహమూర్తి అన్నారు. గత 70 ఏళ్లలో గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలో లేని నీటి కొరత ఇప్పుడు ఏర్పడిందన్నారు. రాష్ట్రంలో తక్కువ వర్షపాతం, గోదావరి నదిలో గణనీయంగా తగ్గిన ప్రవాహాల దృష్ట్యా గోదావరి డెల్టాలోని మెరక ప్రాంతాల రైతులు వరి పంటకు బదులుగా ఆరుతడి పంటలను సాగు చేయాలని ఆయన సూచించారు. సూపర్ ఎల్‌నినో ప్రభావంతో గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలో తీవ్ర నీటి కొరత ఏర్పడిందని, భద్రాచలం వద్ద కూడా ప్రవాహం అత్యల్ప స్థాయిలో నమోదవుతోందన్నారు. అయినప్పటికీ శబరి, సీలేరు నదుల నుంచి అందుబాటులో ఉన్న నీటిని సమర్థవంతంగా వినియోగిస్తూ గోదావరి డెల్టా రైతులకు వరి పంట కోసం సాగునీటిని అందిస్తున్నామని చెప్పారు.

ఖరీఫ్​ అవసరాలకు సీలేరు జలాలు: గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా సీలేరు జలాలను ఖరీఫ్ అవసరాల కోసం వినియోగిస్తున్నట్లు తెలిపారు. తాగునీటి అవసరాలకు తొలి ప్రాధాన్యత ఇస్తూనే, రైతులకు సాగునీటి కొరత రాకుండా ప్రభుత్వం అన్ని ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు చేపడుతోందన్నారు. ధవళేశ్వరం ఇరిగేషన్ కార్యాలయంలో గోదావరి నదీ ప్రవాహ పరిస్థితులు, సాగునీటి సరఫరా, తాగునీటి లభ్యతపై సమీక్షించారు. గతంలో జులై నాటికే ప్రధాన జలాశయాలు నిండిపోయేవని, ప్రస్తుతం ప్రవాహాలు తగ్గిపోవడంతో పాటు వరద ప్రవాహ కాలం కూడా గతంలో ఉన్న 120 రోజుల నుంచి 50–70 రోజులకు పరిమితమైందన్నారు.

ఎల్‌నినో ప్రభావంతో తగ్గిన వర్షాలు - 70 ఏళ్లలో గోదావరికి ఈ కొరతే లేదు (ETV Bharat)

ప్రవాహాల కొరతను అధిగమించేందుకు ఒడిశా ప్రభుత్వంతో సమన్వయం చేసి, సీలేరు పవర్ జనరేషన్​ ద్వారా రోజుకు 4 వేల క్యూసెక్కులు, బైపాస్ కాలువ ద్వారా మరో 3 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని గోదావరి డెల్టాకు తరలిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అవసరమైన మేర పోలవరం రిజర్వాయర్ నీటిని కూడా వినియోగిస్తూ లోటును భర్తీ చేస్తున్నామని చెప్పారు. ప్రస్తుతం గోదావరి డెల్టాకు రోజుకు 14,700 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

‘గోదావరి డెల్టాకు ఇప్పటి వరకు 50 టీఎంసీల నీటిని అందించాం. ప్రస్తుతం 14,700 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నాం. ఖరీఫ్‌ పంటకు మరో 80 టీఎంసీల నీరు అవసరం. కానీ, వర్షాభావ పరిస్థితులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. గోదావరిలో ఇన్‌ఫ్లో బాగా తగ్గిపోయింది. తాగునీటి అవసరాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం. రైతులు సహకరించాలి. ఆరుతడి పంటలు వేసుకోవాలి. పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల పథకం నుంచి కృష్ణా డెల్టాకు 70 వేల క్యూసెక్కులు పంపింగ్‌ చేస్తున్నాం. కృష్ణా డెల్టాకు నీటి కొరతపై ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకునేందుకు కార్యాచరణ చేపడుతున్నాం'. -నరసింహమూర్తి జలవనరులశాఖ ఈఎన్‌సీ

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TAGGED:

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ENC NARASIMHAMURTHY
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