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కూచిపూడిలో రాణిస్తున్న తాడిపత్రి చిన్నారులు - ఏడేళ్లకే ఎల్లలు దాటి నృత్య ప్రదర్శనలు

దేశ, విదేశాల్లో ప్రదర్శనలు ఇచ్చి మెప్పిస్తున్న చిన్నారులు - ఏడేళ్లు నిండకుండానే కూచిపూడిలో అద్భుత ప్రదర్శన - అనేక పురస్కారాలు అందుకున్న హర్షిత, జస్విత

7 years old kids in kuchipudi in Anantapur District
7 years old kids in kuchipudi in Anantapur District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 5:06 PM IST

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7 years old kids in kuchipudi in Anantapur District : వాళ్లిద్దరూ చిట్టిపొట్టి చిన్నారులు. ఐదేళ్ల వయసులోనే కూచిపూడి నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టారు. ఏడేళ్లు నిండకుండానే ఎల్లలు దాటి వెళ్లి ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు. వివిధ వేదికలపై వందకు పైగా ప్రదర్శనలతో పిల్లలు కాదు పిడుగులు అనిపిస్తున్నారు. కూచిపూడి నృత్యంతో దూసుకెళ్తున్న అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రికి చెందిన హర్షిత, జస్వితలపై కథనం.

దేశ, విదేశాల్లో కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శనలు: వీళ్ల నృత్యం చూస్తుంటే పిట్ట కొంచెం డాన్స్‌ ఘనం అన్నట్లు ఉంది కదా. చిన్న వయసులోనే కూచిపూడి నృత్యంలో సత్తా చాటుతున్నారు ఈ చిన్నారులు. అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో వందన కూచిపూడి డ్యాన్స్ అకాడమీలో శిక్షణ తీసుకుంటున్న ఈ ఇద్దరు చిన్నారులు రెండేళ్ల శిక్షణతోనే దేశ, విదేశాల్లో కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శనలు ఇచ్చి మెప్పించారు. అనేక అవార్డులు సొంతం చేసుకుంటూ ఔరా అనిపిస్తున్నారు.

అంతర్జాతీయ కేంద్రంలోనూ నృత్య ప్రదర్శన: తలారి ఉపేంద్ర, సుజాత దంపతుల కుమార్తె వెంకట హర్షిత. గూటిపల్లి జశ్వంత్, జానకి దంపతుల కుమార్తె జస్విత. ఇద్దరిదీ ఒకే వయసు. అందుకే జట్టుగా తయారుచేసి తాడిపత్రిలో శిక్షకురాలు వందన వద్ద నృత్యం నేర్పించారు. క్రమం తప్పకుండా శిక్షణ పొందుతూ వీరిద్దరూ కూచిపూడి నృత్యంలో రాటు దేలారు. దేశంలోనే కాకుండా ఇండోనేసియాలోని బాలిలో బ్రహ్మకుమారీల అంతర్జాతీయ కేంద్రంలోనూ నృత్య ప్రదర్శన చేసి మెప్పించారు. కేరళలోని అమృతానందమయి ఆశ్రమంతో పాటు తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో వీరి నృత్యం భక్తులను కట్టిపడేసింది. అరుణాచలం, శిరిడి, తిరువనంతపురం ఆలయాల్లో ప్రదర్శనలూ విశేషంగా అలరించాయి.

హర్షితకు యూనిక్యూ వరల్డ్ రికార్డు వచ్చింది. గోవాలో గవర్నర్ అశోక్‌ గజపతిరాజు చేతుల మీదుగా పురస్కారం అందుకుంది. జస్వితకు వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఇండియా అవార్డు సొంతమైంది. రాజస్థాన్‌లోని మౌంట్ అబూ, వైష్ణోదేవి ఆలయంతో పాటు కాశీ ఆలయంలోనూ నృత్య ప్రదర్శన చేశారు. ఇలా ఇద్దరూ నృత్యంలో పోటీ పడుతున్నారు. చిన్నారుల ప్రతిభను చూసి వారి తలిదండ్రుల ఆనందానికి హద్దులు లేవు.

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కూచిపూడిలో రాణిస్తున్న చిన్నారులు
TWO CHILDRENS IN KUCHIPUDI DANCE

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