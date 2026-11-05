సమస్యల వలయంగా 'సర్' ప్రక్రియ - తెలంగాణలో దాదాపు 71 లక్షల ఓట్లు పోయినట్లే!
SIR Process in Telangana : సర్ అభ్యంతరాలు, ఫిర్యాదులు, నోటీసుల విచారణ గడువు నవంబరు 26తో ముగియనుంది. ముసాయిదా జాబితా ప్రకటించిన రోజు తొలగించిన 73 లక్షల ఓట్లపైనే ప్రస్తుతం చర్చ నడుస్తోంది.
Published : November 5, 2026 at 12:43 PM IST
ఓటర్ల ప్రత్యేక సవరణ జాబితాలో భాగంగా డ్రాఫ్ట్ లిస్ట్ను ప్రకటించిన రోజు తొలగించిన 73,39,235 ఓట్లు ఏమవుతాయన్న చర్చ ప్రస్తుతం నడుస్తోంది. చిరునామాలో లేకపోవడం, మృతి చెందడం, శాశ్వతంగా వలస వెళ్లడం, డూప్లికేట్ (ఏఎస్డీడీ) కారణాలను చూపుతూ ఓట్ల ముసాయిదా జాబితాలో వీరి పేర్లను జత చేయలేదు. ఏఎస్డీడీ జాబితాలో నిజమైన ఓటరు పేరు ఉంటే, మళ్లీ కొత్తగా ఫారం-6 ద్వారా ఓటు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఎన్నికల అధికారులు వెల్లడించారు.
ఆగస్టు 17న ఎన్నికల సంఘం ముసాయిదా జాబితా ప్రకటించింది. కొత్త ఓటు కోసం ఇప్పటివరకు 2.39 లక్షల దరఖాస్తులే వచ్చాయి. సర్ అభ్యంతరాలు, ఫిర్యాదులు, నోటీసుల విచారణ గడువు ఈనెల 26తో ముగియనుంది. నవంబరు 30న ఓటర్ల తుది జాబితా ప్రకటిస్తారు. తొలగించిన ఓటర్లలో చాలా మంది ఫారం-6ను అప్లై చేసుకోలేదు. దీనిపై ఎన్నికల సంఘం కూడా ఎటువంటి ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టలేదు. దీంతో దాదాపు 71 లక్షల మది ఓట్లు తొలగిపోయినట్లే. వీరిలో అర్హులైన ఓటర్లూ ఉండే అవకాశం కూడా లేకపోలేదు. పలు సంస్థలు నిర్వహించిన సర్వేలోనూ అర్హులై ఉండి, తొలగింపునకు గురైన ఓటర్ల దృష్టాంతాలు కూడా ఉన్నాయి
రిటైర్డ్ ఎస్సై ఓటు తొలగింపు
కరీంనగర్ పట్టణ కేంద్రానికి సమీపంలోని వావిలాలపల్లిలో సుమారు ముప్పై ఏళ్లుగా నివసిస్తున్న పుల్లయ్య కాంబ్లే ఓటును ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో భాగంగా శాశ్వతంగా నివాసం మారినవారి జాబితాలో చేర్చి తొలగించారు. తాను ఎస్సైగా రిటైర్ అయిన తర్వాత 1983 నుంచి ఓటు వేస్తున్నట్లు పుల్లయ్య తెలిపారు. తమ కుటుంబ సభ్యుల ఓట్లన్నీ ఉన్నా, కేవలం తన ఓటు ఎలా తీసేస్తారు? అంటూ కాంబ్లే ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఆ బూత్లో ఇద్దరి పేర్లు తొలగింపు
జనగామ జిల్లా స్టేషన్ఘన్పూర్ 39వ పోలింగ్ బూత్ పరిధిలో గంగారపు స్టీఫెన్ తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి నివసిస్తున్నారు. ఎస్ఐఆర్లో భాగంగా కనీసం సమాచారం కూడా ఇవ్వకుండా తన పేరును ఆచూకీ లేనివారు, గైర్హాజరు అనే వంకతో తొలగించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదే రీతిలో పొలుమారి సిలువయ్య అనే వ్యక్తి పేరును కూడా తీసివేశారు. కూలి పనులు చేసుకుంటూ గ్రామంలోనే ఉంటున్నా తన ఓటు ఎలా తొలగిస్తారని సిలువయ్య ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలిచ్చినా
హైదరాబాద్ చాంద్రాయణగుట్ట నియోజకవర్గ పరిధిలో ఉప్పుగూడకు చెందిన కుటుంబంలోని నలుగురు ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను పూర్తిగా నింపి ఇచ్చారు. తమకు ఫారం అందినట్లు బీఎల్వో సంతకం కూడా చేసినా కూడా ఈ పత్రాలను డిజిటలైజేషన్ చేయలేదు. దీంతో చిరునామా లభ్యం కాలేదంటూ వారి ఓట్లను తొలగింపు జాబితాలో చేర్చడంతో ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు వీరు కొత్త ఓటు కోసం మళ్లీ అప్లై చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ఏఎస్డీడీ జాబితాలో ఎవరి ఓట్లు ఉన్నాయంటే
- చాలా మంది ఓటర్లు ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను తీసుకున్నా వాటిని నింపి ఇవ్వలేదు. ఈ పత్రాలిచ్చే గడువు జూన్ 25 నుంచి ఆగస్టు 10 వరకే అని ఎస్ఐఆర్ షెడ్యూల్లో ప్రకటించారు. తర్వాత ఇచ్చే పత్రాలను బూత్ లెవల్ ఆఫీసర్లు స్వీకరించలేదు. ఒకవేళ తీసుకున్నా డిజిటలైజేషన్ చేయలేదు. చాలామంది ఓటర్లకు అవగాహన లేక ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు ఇవ్వకపోవడం, ఊరికి వెళ్లడం, చివరి తేదీ అని తెలియకపోవడంతో వాటిని తమ వద్దే ఉంచుకున్నారు. దీంతో వీరి ఓట్లు ఏఎస్డీడీ లిస్ట్లో చేరాయి.
- హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన పట్టణాలు, నగరాల్లో ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల సమర్పణకు చివరి రోజున వందల సంఖ్యలో పత్రాలిచ్చారు. వీటిని డిజిటలైజేషన్ చేయాల్సి ఉండగా బీఎల్వోలు ఎక్కువగా సమయం లేక వాటిని అలాగే వదిలేశారు. ఇవీ ఆ జాబితాలోనే ఉండిపోయాయి.
- తమ పేరును తొలగించినట్లు చాలా మంది ఓటర్లకు ఇప్పటికీ కూడా తెలియదు. అవగాహన లేక, పనుల ఒత్తిడితో చాలా మేరకు పట్టించుకోలేదు.
- ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు అందుబాటులో లేక కొందరు, ఆన్లైన్లో నమోదుపై ఆసక్తి లేక పలువురు, కొత్తగా ఫారం-6 అప్లై చేసుకోలేదు. ఏఎస్డీడీ జాబితాపై ప్రత్యేక డ్రైవ్ నిర్వహించాలని ఎన్నికల సంఘం అధికారులకు పలు రాజకీయ పార్టీలు వినతి పత్రాలిచ్చాయి.
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