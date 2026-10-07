విదేశీ ఉద్యోగాల పేరుతో వల - విద్యార్థుల నుంచి రూ.43 లక్షలు స్వాహా
Foreign Job Scam in Vijayawada : విదేశాల్లో ఉద్యోగాల పేరుతో ఏడుగురు విద్యార్థుల వద్ద రూ.43 లక్షలు వసూలు చేసి, ముఖం చాటేసిన కేటుగాళ్లపై మాచవరం పోలీసులకు బాధితులు ఫిర్యాదు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 2:00 PM IST
Foreign Job Scam in Vijayawada : విదేశాల్లో మంచి ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ ఏడుగురు యువకులకు కేటుగాళ్లు వల వేశారు. లక్షల రూపాయలు వసూలు చేయడంతో పాటు వారి ఒరిజనల్ పాస్పోర్టులను కూడా తీసుకున్నారు. తీరా డబ్బులు ఇచ్చి ఏడాదిన్నర దాటినా ఉద్యోగాలు ఇప్పించలేదు. తాము మోసపోయామని గ్రహించిన బాధితులు, కట్టిన డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాలని నిలదీస్తే చంపేస్తామంటూ బెదిరింపులకు దిగారు. ఈ ఘటనపై బాధితులు విజయవాడ పోలీసులను ఆశ్రయించారు.
ప్రసాదంపాడుకు చెందిన జగదీశ్, వెంకట శివకుమార్, మారెళ్ల హేమచంద్, బియ్యగిరి షౌకత్ అలీ, షేక్ జాన్ షఫీ, జనగం వంశీకృష్ణ, జనగం సతీశ్ కుమార్ ఈ ఏడుగురు విద్యార్థులు విజయవాడ మొగల్రాజపురంలోని చెన్నైస్ అమృత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కళాశాలలో 2022-23 విద్యా సంవత్సరంలో చదువుకున్నారు. ఆ సమయంలో అదే కళాశాలలో ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా దాసరి నరేశ్ కుమార్ పని చేసేవాడు. అతనితో విద్యార్థులకు పరిచయం ఏర్పడింది. విదేశాల్లో మంచి జీతంతో ఉద్యోగాలు, వీసాలు కూడా తానే ఇప్పిస్తానంటూ నరేశ్ వారిని నమ్మించాడు.
ఖాతాల్లో రూ.43 లక్షలు జమ : ఉద్యోగాల కోసం ముందుగా చెన్నైకి చెందిన పి. అరుణ్ కుమార్ను నరేశ్ వారికి పరిచయం చేశాడు. నరేశ్ సూచనల మేరకు ఆ ఏడుగురు విద్యార్థులు అరుణ్ కుమార్ బ్యాంకు ఖాతాల్లో విడతల వారీగా రూ.43 లక్షలు చెల్లించారు. వీసా ప్రాసెసింగ్ కోసం అని చెప్పి విద్యార్థుల ఒరిజనల్ పాస్పోర్టులను కూడా ఆ కేటుగాళ్లు తీసుకున్నారు. డబ్బులు, పాస్పోర్టులు తీసుకున్న తర్వాత ఎంతకీ ఉద్యోగాలు ఇప్పించకుండా కాలయాపన చేశారు.
ఉద్యోగాల గురించి చెన్నైలో ఉన్న అరుణ్ కుమార్ను విద్యార్థులు పలుమార్లు అడగగా, వీసా రావడానికి సమయం పడుతుందని మభ్యపెడుతూ వచ్చాడు. నగదు చెల్లించి ఏడాదిన్నర దాటిపోవడంతో బాధితులు మళ్లీ ఫోన్ చేశారు. అతను సమాధానం ఇవ్వకపోగా, వారి నంబర్లన్నీ బ్లాక్ చేశాడు. నేరుగా చెన్నైలోని కార్యాలయానికి వెళ్లినా లాభం లేకుండా పోయింది. కొంతకాలం తర్వాత ఫోన్లో మాట్లాడిన అరుణ్ కుమార్, పదే పదే ఫోన్లు చేస్తే పాస్పోర్టులు వెనక్కి ఇవ్వనని హెచ్చరించాడు. మళ్లీ ఫోన్ చేస్తే చంపేస్తానని బెదిరింపులకు దిగాడు.
చేతులెత్తేసిన నరేశ్ : అరుణ్ కుమార్ బెదిరింపులతో భయాందోళనకు గురైన విద్యార్థులు, విజయవాడలో ఉన్న నరేశ్ను సంప్రదించారు. అయితే తనకు ఈ వ్యవహారంతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని అతను చేతులెత్తేశాడు. తన ఖాతాలో డబ్బులు వేయలేదు కాబట్టి, ఎవరికి నగదు ఇచ్చారో వారినే అడగాలని నిర్లక్ష్యంగా సమాధానమిచ్చాడు. దీంతో మోసపోయామని గ్రహించిన ఆ ఏడుగురు యువకులు గత నెల 28న విజయవాడ సీపీ కార్యాలయంలోని ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వ్యవస్థలో ఫిర్యాదు చేశారు.
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