అమరావతిలో ఆర్థిక కార్యకలాపాలు వేగం పుంజుకోవాలి : సీఎం చంద్రబాబు
68th CRDA Meeting Decisions: 68వ సీఆర్డీఏ సమావేశంలో పలు కీలక ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలిపింది. రూ.626.14 కోట్లతో అమరావతి సంగమం ప్రాజెక్టు చేపట్టేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 9:17 AM IST
రాజధాని అమరావతిలో కేవలం ప్రభుత్వ భవనాల నిర్మాణంపైనే దృష్టి పెడితే సరిపోదని, ఆర్ధిక కార్యకలాపాలు వేగం పుంజుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టంచేశారు. ప్రైవేట్ పెట్టుబడులు ఆకర్షించాలని, ఇప్పటికే భూములు తీసుకున్న సంస్థలు వెంటనే కార్యకలాపాలు ప్రారంభించేలా చూడాలని తెలిపారు. దేశంలోని ప్రముఖ స్థిరాస్తి సంస్థలతో సమావేశాలు నిర్వహించి, అమరావతిలో పెట్టుబడులకు ఉన్న అవకాశాల్ని వివరించాలన్నారు.
ఈ మేరకు సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జరిగిన 68వ సీఆర్డీఏ సమావేశంలో 13 అంశాలకు ఆమోదం తెలిపారు. సచివాలయం విభాగాధిపతుల కార్యాలయ టవర్లలో ఎంఈపీ పనుల సవరించిన అంచనాలకు, టెండర్లు దక్కించుకున్న సంస్థలకు ఎల్ఓఏలు జారీ చేసేందుకు ఆథారిటీ ఆమోదం తెలిపింది. సచివాలయం, విభాగాధిపతుల కార్యాలయ టవర్లలో ఎంఈపీ పనులకు సంబంధించిన సవరించిన అంచనాలను ఆమోదించారు.
ఈ మేరకు టెండర్లు దక్కించుకున్న సంస్థలకు లెటర్ ఆఫ్ అవార్డులు జారీ చేసేందుకు అనుమతించారు. సచివాలయం, హెచ్ఓడీ టవర్లు బయటి నుంచి ఐకానిక్గా కనిపించాలని లోపల వసతుల కల్పనకు అనవసరంగా భారీగా ఖర్చు చేయొద్దని స్పష్టం చేశారు. తక్కువ వ్యయంతోనే సదుపాయాలు కల్పించాలన్నారు. అమరావతి మన నగరం అనే భావన ప్రతి ఒక్కరిలో కలగాలని ఆకాంక్షించారు. ఉదయం వచ్చి పని చూసుకుని సాయంత్రం వెళ్లిపోయే నగరంగా అమరావతి ఉండకూడదని స్పష్టం చేశారు.
26 గ్రామాల్లో మౌలిక వసతులు : రాజధాని పరిధిలోని 26 గ్రామాల్లో మౌలిక వసతుల కల్పనకు అథారిటీ ఆమోదం తెలిపింది. రూ.1215 కోట్లతో రహదారులు, డ్రెయిన్ల నిర్మాణానికి సవరించిన అంచనాలను ఆమోదించింది. నిర్మాణాలు పూర్తయ్యాక ఐదేళ్లపాటు రహదారుల నిర్వహణ బాధ్యత కూడా గుత్తేదారు సంస్థలే చేపట్టాలని సీఎం ఆదేశించారు. రాజధానిలో రూ.80 కోట్లతో గ్రీనరీ పనులకు అనుమతించారు. రాజధానికి వచ్చే ప్రధాన రహదారుల వెంట పచ్చదనం పెంచి సుందరంగా తీర్చిదిద్దాలని సూచించారు.
కృష్ణా నది వెంట సుందరీకరణకు సమగ్ర ప్రణాళిక రూపొందించాలని ఆదేశించారు. అమరావతి రెండో దశ భూసమీకరణపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్షించారు. భూసమీకరణ ప్రక్రియ వేగంగా కొనసాగుతోందని అధికారులు వివరించారు. భవన నిర్మాణాలకు సంబంధించిన వివాదాల పరిష్కారానికి ఏపీ కేపిటల్ రీజియన్ మొత్తానికి వర్తించేలా బిల్డింగ్ ట్రైబ్యునల్ ఏర్పాటు ప్రతిపాదనకు అథారిటీ ఆమోదం తెలిపింది.
ఏఐఐబీ ద్వారా హడ్కో నిధులు : అమరావతి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ సెంటర్, జంట టవర్ల నిర్మాణ వ్యయాన్ని సీఆర్డీఏ భరిస్తున్నందున వాటి ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని ఆ సంస్థకే మళ్లించేందుకు అనుమతించారు. రాజధానిలోని ఈ-4, ఈ-5, ఈ-7, ఈ-15, ఎన్ రహదారులతో పాటు ఎల్పీఎస్ జోన్-10లో మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి నిధుల సమీకరణకు ఆమోదం తెలిపారు. ఏఐఐబీ ద్వారా హడ్కో నిధులు అందించనుంది. రూ.626.14 కోట్లతో అమరావతి సంగమం ప్రాజెక్టు చేపట్టేందుకు కూడా ఆమోదం లభించింది. ఇందులో భాగంగా పబ్లిక్ లైబ్రరీ, ఆడిటోరియం, గ్లోబల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ భవనాలు నిర్మించనున్నారు.
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