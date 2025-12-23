కృష్ణాజిల్లాలో మొత్తం 249 వంతెనలు - కూలిపోయే స్థితిలో 67
వంతెనపై దాదాపు 15 అడుగుల మేర పగుళ్లు వచ్చి, ఒక పక్కకు వంగి పోయినా పట్టించుకోరా - శిథిలావస్థకు చేరిన గుడివాడ నియోజకవర్గంలోని సీపూడి, కాశీపూడి గ్రామాలకు అనుసంధానంగా ఉన్న వంతెన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 23, 2025 at 8:27 PM IST
Bridges in Danger of Collapsing In Krishna District : కృష్ణా జిల్లాలోని వంతెనలకు కొన్నేళ్లుగా నిర్వహణ కరవైంది. జిల్లాలో సుమారు 249 వంతెనలు ఉండగా, అందులో 67 కూలిపోయేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఇప్పటికే కొన్ని కూలిపోయాయి. వాహనదారులు బిక్కుబిక్కుమంటూ ప్రయాణాలు సాగిస్తున్నారు.
వంతెనపై 6 అడుగుల మేర మొక్కలు : ఏ వంతెనకైనా నిర్వహణ చాలా ముఖ్యం. గత ప్రభుత్వ హయాంలో వంతెనల నిర్వహణను గాలికొదిలేయడంతో కృష్ణా జిల్లాలో చాలా వరకు శిథిలావస్థకు చేరాయి. గుడివాడ-విజయవాడ ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జి ప్రస్తుతం ప్రమాదకరస్థితికి చేరింది. కైకలూరు, కలిదిండి, ముదినేపల్లి తదితర ప్రాంతాలకు చెందిన ప్రజలు విజయవాడ వెళ్లాలంటే ఈ వంతెనే ఆధారం. అలాగే గుడివాడ నుంచి నిత్యం వేల మంది ప్రజలు ఈ వంతెన పైనుంచే రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. వేల మంది ప్రయాణానికి ఆసరాగా ఉన్న ఈ వంతెన నిర్వహణను ప్రభుత్వాలు గాలికొదిలేశాయి. దీంతో వంతెన అంచున, రైలింగ్ కింద పిచ్చిమొక్కలు పెరిగి బ్రిడ్జికి పగుళ్లు ఏర్పడ్డాయి. దాదాపు 6 అడుగుల మేర మొక్కలు పెరిగాయంటే అధికారుల నిర్లక్ష్యం ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
హెచ్చరిక బోర్డులు పెట్టినా ఉపయోగం లేదు : పామర్రు నియోజకవర్గం పెదపారుపూడి మండలంలోని చినపారుపూడి వద్ద చంద్రయ్య కాలువపై ఉన్న వంతెన శిథిలమైంది. జువ్వనపూడి, వానపాముల, యలమర్రు గ్రామస్థులు దీనిపై రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. భారీ వాహనాలు వెళ్లటంతో ఇటీవల వంతెన మధ్యభాగం కుప్పకూలింది. అధికారులు తూములు వేసి ఇసుక బస్తాలతో తాత్కాలిక ఏర్పాట్లు చేశారు. భారీ వాహనాలు వెళ్లొద్దని హెచ్చరిక బోర్డులు పెట్టినా అధిక లోడుతో లారీలు దూసుకెళ్తున్నాయి.
పమిడిముక్కల మండలం మర్రివాడ గ్రామం వద్ద పుల్లేరు, రైవస్ కాలువలను కలుపుతూ నిర్మాణం చేసిన వంతెనకు నిర్వహణ లేక వంతెనపై గోతులు పడ్డాయి. రైయిలింగ్ దెబ్బతిని ఇనుప చువ్వలు బయటకు వచ్చాయి. వంతెనపై దాదాపు 15 అడుగుల మేర పగుళ్లు వచ్చి, ఒక పక్కకు వంగి పోయింది. గుడివాడ నియోజకవర్గంలోని సీపూడి, కాశీపూడి గ్రామాలకు అనుసంధానంగా ఉన్న వంతెన శిథిలావస్థకు చేరింది. వంతెన రైలింగ్ విరిగిపోగా బ్రిడ్జిపై భారీ గోతులు పడ్డాయి. గుడివాడ వెళ్లాలంటే ఈ రెండు గ్రామాల ప్రజలకు ఈ వంతెన ఒక్కటే దిక్కు. ఈ వంతెన కూలిపోతే ఈ రెండు గ్రామాలకు ఇతర గ్రామాలతో సంబంధాలు తెగిపోయినట్లే.
"ఇప్పటికే కూలిపోయిన వంతెనలను పునర్ నిర్మాణం చేయాలి. అలాగే కూలేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న వాటికి మరమ్మతులు చేయించాలి" - స్థానికులు, వాహనదారులు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆర్అండ్బీ రహదారుల్లోని 352 వంతెనలు ప్రమాదకరంగా ఉన్నాయి. వాటిలో 1,057 వంతెనలు సైతం పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నట్లు, 6,609 వంతెనలు సురక్షితంగా ఉన్నట్లు ఇంజినీర్ల తనిఖీల్లో గుర్తించారు. ప్రమాదకరంగా ఉన్న, పాక్షికంగా దెబ్బతిన్న వంతెనలకు వెంటనే మరమ్మతులు చేయాల్సిందేనని తేల్చారు. ఈ సంవత్సరం జులైలో గుజరాత్లో మహిసాగర్ నదిపై ఆర్అండ్బీ వంతెన కూలిన నేపథ్యంలో మన రాష్ట్రంలో రహదారుల్లో వంతెనల పరిస్థితి ఏమిటో తనిఖీచేసి నివేదిక ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. దీంతో అన్ని ఆర్అండ్బీ డివిజన్లలో జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ రహదారుల్లోని వంతెనలను ఇంజినీర్లు తనిఖీలు చేశారు.
