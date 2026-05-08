విశాఖ కైలాసగిరిపై కొత్త వెలుగులు - రేపు 'త్రిశూల్' ప్రాజెక్టు ప్రారంభం

65 అడుగుల ఎత్తులో భారీ త్రిశూల్, ఢమరుకం నిర్మాణం - పుణెలో ఆకృతుల రూపకల్పన - నగరం నలుమూలల నుంచి కనిపించేలా ఎల్ఈడీ వెలుగులు - తుఫాన్లు, భూకంపాలను తట్టుకునేలా పటిష్ట డిజైన్

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 8:45 PM IST

​Kailasagiri Trishul Project : విశాఖపట్నం పర్యాటకానికి తలమానికంగా ఉన్న కైలాసగిరిపై మరో అద్భుతం ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. ఇప్పటికే భారీ శివపార్వతుల విగ్రహాలతో పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్న ఈ ప్రాంతం, ఇప్పుడు సరికొత్త ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది. కైలాసగిరిపై ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన భారీ 'త్రిశూల్ ప్రాజెక్టు' సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. ఈ భారీ త్రిశూలాన్ని శనివారం (మే 9) అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభించనున్నారు. విశాఖ కీర్తికి మకుటాయమానంగా నిలవనున్న ఈ అద్భుత కట్టడం విశేషాలు, భవిష్యత్తులో ఇక్కడకు రానున్న పర్యాటక ప్రాజెక్టుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ఆకాశమంత ఎత్తులో ఆకృతులు! : కైలాసగిరి అనగానే ముందుగా శివపార్వతులు గుర్తుకు వస్తారు. వారికి తోడుగా ఇప్పుడు శివుని ఆయుధం త్రిశూలం సిద్ధమైంది. దీని నిర్మాణం కోసం అధికారులు ప్రత్యేక అధ్యయనం చేశారు. హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ద్వారా గాలిలోకి వెళ్లి కొలతలు చూశారు. ఎంత ఎత్తులో నిర్మిస్తే నగరానికి ఇది స్పష్టంగా కనిపిస్తుందో పరిశీలించారు. ఆ తర్వాతే దీని నిర్మాణ పనులు చేపట్టారు. కింద నుంచి పైవరకు ఈ త్రిశూలం పొడవు ఏకంగా 65 అడుగులు ఉంటుంది. దీనికి అమర్చిన ఢమరుకం కూడా చాలా భారీగా ఉంది. ఇది 10 అడుగుల ఎత్తు, 18 అడుగుల వెడల్పుతో చూపరులను ఆకట్టుకుంటోంది.

పుణెలో తయారీ, ఎల్ఈడీ వెలుగులు : ఈ త్రిశూలం, ఢమరుకం ఆకృతులను మహారాష్ట్రలోని పుణెలో నైపుణ్యంతో రూపొందించారు. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా ఇవి పర్యాటకులకు కనిపించాలి. అందుకే త్రిశూలం లోపలి భాగంలో భారీ ఎస్ఈడీ దీపాలను అమర్చారు. రాత్రి వేళల్లో ఇవి అద్భుతమైన వెలుగులు విరజిమ్ముతాయి. విశాఖ నగరవాసులకు, పర్యాటకులకు ఒక సరికొత్త రూపం స్వాగతం పలుకుతుంది. తుఫాన్ల ముప్పును తట్టుకునేలా వీఎంఆర్డీఏ ఈ నిర్మాణాన్ని అత్యంత పటిష్టంగా చేపట్టింది. ఈ త్రిశూలం, ఢమరుకం ప్రకృతి విపత్తులను తట్టుకునే శక్తిని కలిగి ఉన్నాయి. భారీ భూకంపాలు వచ్చినా ఇవి తట్టుకుని నిలబడతాయి. సముద్రం మీదుగా పెద్ద గాలులు వీచినా, తుఫానులు వచ్చినా చెక్కుచెదరకుండా ఉండేలా ఈ ప్రాజెక్టును నిర్మించారు.

ఆలోచన ఎలా వచ్చిందంటే : మొదట్లో ఈ త్రిశూలం వేదికను నిర్మించాలనే ఆలోచన ఎవరికీ లేదు. కైలాసగిరిపై ఇప్పటికే ఉన్న శివపార్వతుల విగ్రహాల పక్కనే, శివుని ఆయుధమైన ఈ భారీ త్రిశూలాన్ని నిర్మిస్తే బాగుంటుందనే ఆలోచన పుట్టుకొచ్చింది. వెంటనే ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి నారా లోకేశ్ దృష్టికి అధికారులు ఈ విషయాన్ని తీసుకెళ్లారు. ఈ త్రిశూల్ ప్రాజెక్టుతో విశాఖకు మరింత ఆధ్యాత్మిక శోభ తీసుకురావాలని వారు నిర్ణయించడంతో ఈ కట్టడం ప్రాణం పోసుకుంది.

రేపే ఘనంగా ప్రారంభోత్సవం : కైలాసగిరిపై నిర్మించిన ఈ త్రిశూల్ ప్రాజెక్టును రేపు (శనివారం) ఘనంగా ప్రారంభించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రముఖులు పెద్ద ఎత్తున హాజరుకానున్నారు. రాష్ట్ర మంత్రులు పొంగూరు నారాయణ, కొండపల్లి శ్రీనివాస్ ముఖ్య అతిథులుగా వస్తున్నారు. అలాగే విశాఖ ఎంపీ శ్రీ భరత్, జిల్లా వీఎంఆర్డీఏ పరిధిలోని ప్రజాప్రతినిధులందరూ ఈ వేడుకలో పాలుపంచుకోనున్నారు.

"కైలాసగిరిని కేవలం టూరిస్ట్ స్పాట్‌గానే కాకుండా, అందరూ ఒక ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతంగా కూడా చూడాలి. ప్రస్తుతం కైలాసగిరి ఒక టూరిస్ట్ హబ్‌గా మారింది. పర్యాటకులను మరింత ఆకర్షించేందుకు భవిష్యత్తులో మరిన్ని ప్రాజెక్టులు తీసుకువస్తున్నాం. గ్లాస్ బ్రిడ్జ్, స్కై సైక్లింగ్, జిప్‌లైన్ వంటి సరికొత్త ప్రాజెక్టులు రానున్న రోజుల్లో కైలాసగిరిపైకి రావడం జరుగుతుంది. ఇప్పటికే వీటికి సంబంధించి టెండర్లను కూడా కోట్ చేశాం. అలాగే పర్యాటకుల సౌకర్యార్థం రానున్న రోజుల్లో ఇక్కడ ఒక కొత్త రోప్‌వేను కూడా సిద్ధం చేస్తున్నాం. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతాన్ని ఒక ఉత్తమ పర్యాటక ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దే విధంగా అధికారులంతా కృషి చేస్తున్నారు. రేపు జరగనున్న ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి ప్రజలందరూ విచ్చేసి విజయవంతం చేయాలని కోరుతున్నాను."-ఎం.వి. ప్రణవ్ గోపాల్, వీఎంఆర్డీఏ ఛైర్మన్

