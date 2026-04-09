'ఏజ్@63' - బలానికి ఏజ్ బార్ లేదు - నేపాల్లో పతకాల మోత మోగించిన పెడన 'పవర్ లిఫ్టర్'!
కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన 63 ఏళ్ల చేనేత కార్మికుడి అరుదైన రికార్డు - అంతర్జాతీయ పవర్లిఫ్టింగ్లో సత్తా చాటుతున్న వృద్ధుడు - ఇంటర్నేషనల్ పోటీల్లో 8 స్వర్ణాలు, ఒక రజత పతకం కైవసం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 7:56 PM IST
63 Year Old Powerlifter : సాధారణంగా 60 సంవత్సరాలు దాటితే తాము ఇంకా జీవిత చరమాంకంలో ఉన్నామని చాలా మంది భావిస్తారు. శరీరంలో కూడా సత్తువ తగ్గుతూ వస్తుంది. కానీ కృష్ణాజిల్లా పెడనకు చెందిన ఓ వ్యక్తి మాత్రం 63 ఏళ్ల వయస్సులో కూడా పవర్ లిప్టింగ్లో రాణిస్తూ పతకాలు సాధిస్తున్నారు. కురాళ్లతో పోటీకి కూడా సై అంటున్నారు. ఎవరా వ్యక్తి? ఏంటా విశేషాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చూద్దాం.
63వ సంవత్సరంలో బాడీ బిల్డింగ్ : వరదా భీమేశ్వరరావు, కృష్ణా జిల్లా పెడనకు చెందిన చేనేత కార్మికుడు. చిన్నతనం నుంచి చేనేత వృత్తిని నిర్వహిస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించుకునేవారు. ఆయనకు బాడి బిల్డింగ్పై ఆసక్తి ఎక్కువ. ఆ వృత్తిలో రాణించాలని కలలు కన్నాడు. కానీ కుటుంబ ఆర్ధిక పరిస్థితుల వల్ల సాధన చేసేందుకు అవకాశం ఉండేది కాదు. ప్రస్తుతం పిల్లలు పెద్దవాళ్లు అయిన తర్వాత తన కలను సాకారం చేసుకోవాలని ఆనుకున్నాడు. పెడనలో స్థానికంగా ఉన్న జిమ్ సెంటర్లో శిక్షణ తీసుకున్నాడు. ఈ వయస్సులో బాడి బిల్డింగ్ ఎందుకుని చాలా మంది నిరుత్సాహ పరిచారు. అయినా భీమేశ్వరరావు వెనక్కి తగ్గలేదు. జిమ్లో సాధన చేస్తూ పవర్ లిప్టింగ్లో పరిణితి సాధించాడు. ఆయనకు ప్రస్తుతం 63 సంవత్సరాలు. పవర్ లిఫ్టింగ్లో రాణిస్తూ యువతకు స్పూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. వయస్సు పైబడుతున్నా ఆత్మ విశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తూ పతకాలు సాధిస్తున్నారు. ఇప్పటికే జాతీయ స్థాయిలో పలు పతకాలను సాధించిన ఈయన, 2026 జనవరి నెలాఖరులో నేపాల్లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో జరిగిన పోటీలకు వెళ్లి ప్రతిభ చూపించారు.
"నాకు 25 సంవత్సరాల వయసు నుంచి జిమ్ చేయడం అలవాటు. పుచ్చల సుబ్రమణ్యం అనే గురువు జిమ్ పెట్టడం జరిగింది. ఆయన ప్రోత్సాహంతోనే పోటిల్లో పాల్గోనే వాడిని. వాటిల్లో బహుమతులు రావడం ఆనందంగా ఉండేది. పెద్ద పోటిల్లో కూడా పాల్గోన్నాను. నేపాల్ ఇంటర్నేషనల్ పోటిల్లో పాల్గొని 8 గోల్డ్ మెడల్, ఒక సిల్వర్ వచ్చింది. విశాఖపట్నంలో జరిగిన పోటిల్లో కూడా రెండు మెడల్స్ వచ్చాయి. స్ట్రాంగ్మెన్ అవార్డ్ కూడా ఇచ్చారు" - భీమేశ్వరరావు, పవర్ లిప్టర్
20వ ఏట నుంచే : చేనేత కుటుంబానికి చెందిన భీమేశ్వరరావు తన 20వ ఏట నుంచి పవర్ లిఫ్టింగ్పై ఆసక్తితో సాధన చేస్తూ వివిధ స్థాయిల్లో జరిగే పోటీల్లో పాల్గొంటున్నారు. పెడనకు చెందిన కోచ్ పుచ్చల సుబ్రమణ్యం సూచనలతో మరింతగా రాణిస్తూ 2019 నుంచి వరుసగా ప్రతిభ చూపిస్తూ వస్తున్నారు. 2019లో ఒంగోలులో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో (377.50 కిలోల విభాగం) స్వర్ణ పతకాన్ని సాధించారు. 2014లో జగ్గయ్యపేటలో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో రజత పతకాన్ని, 2024లో హైదరాబాద్లో జరిగిన జాతీయస్థాయి పోటీల్లో (345 కిలోల విభాగం) స్వర్ణ పతకాన్ని సాధించారు. జనవరి మొదట్లో బెంగళూరులో జరిగిన జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో 365 కిలోల విభాగంలో ఒక రజతం, 3 స్వర్ణ పతకాలను సాధించారు.
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మెడల్స్ : జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలోనే కాకుండా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా భీమేశ్వరరావు పతకాల పంట పండించారు. నేపాల్లో జరిగిన అంతర్జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో ఎనిమిది స్వర్ణ, ఒక రజత పతకాన్ని సాధించారు. ఫలితంగా పెడన నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రతిభ కనబర్చిన మొదటి వెయిట్ లిఫ్టర్గా రికార్డు సృష్టించారు. అంతర్జాతీయ గుర్తింపుతో మరింతగా సాధన చేసి ఇతర దేశాల్లో జరిగే పోటీల్లో పాల్గొంటానని భీమేశ్వరరావు తెలిపారు. వయస్సు పెరుగుతుంది, తాము ఇంకా ఏం చేయలేమని ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. సాధించాలనే పట్టుదల ఉంటే ఏ వయస్సులోనైనా సాధించవచ్చని భీమేశ్వరరావు నిరూపిస్తున్నారు. 63 ఏళ్ల వయస్సులో పథకాలు సాధిస్తున్న భీమేశ్వరరావు ఎంతో మంది యువతకు స్పూర్తిగా నిలిస్తున్నారు.
