అమ్మాయిల IPS​ అడుగులు - శిక్షణ తీసుకుంటున్న బ్యాచ్​లో సగానికి పైగా యువతులే

జాతీయ పోలీసు అకాడమీలో 77వ రెగ్యులర్​ రిక్రూట్​మెంట్​ బ్యాచ్​ - 62 మంది మహిళా ఐపీఎస్​ల శిక్షణ - 174 మందిలో సగానికి పైగా యువతులే

National Police Academy
National Police Academy (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 16, 2025 at 10:14 AM IST

77th Regular Recruit Batch Trained National Police Academy : ప్రస్తుతం అన్ని రంగాల్లోనూ ఆడవాళ్లు రాణిస్తున్నారు. ఎంత కష్టమైనా ఆ రంగాల్లో పని చేయడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు. మెల్లిమెల్లిగా ఐపీఎస్​ వైపూ అడుగులు వేస్తున్నారు. హైదరాబాద్​లోని జాతీయ పోలీస్​ అకాడమీలో 77వ ఆర్ ​ఆర్ ​(రెగ్యులర్​ రిక్రూట్​) బ్యాచ్​లో 174 మంది ఈసారి ప్రాథమిక శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్నారు. వారిలో 62 మంది అమ్మాయిలే కావడం విశేషం. ఇండియన్​ పోలీస్​ సర్వీస్​ చరిత్రలో ఇది ఒక రికార్డుగా చెప్పవచ్చు. దిల్లీ నుంచి అత్యధికంగా 9 మంది ఉన్నారు. 73 ఆర్​ఆర్​ బ్యాచ్​లో 20.66 శాతం మంది అమ్మాయిలుంటే తాజాగా దాదాపు 15 శాతం పెరిగారు.

ఇప్పుడు వీరంతా జిల్లాల్లో ఆచరణాత్మక శిక్షణకు వెళ్లనున్న నేపథ్యంలో అకాడమీలో ఈ నెల 17న జరగనున్న దీక్షాంత్​ పరేడ్​కు బీఎస్​ఎఫ్​ డీజీ దల్జీత్​సింగ్​ చౌధరి హాజరు కానున్నారు. ఈసారి పరేడ్​కు కమాండర్​గా తమిళనాడు కేడర్​కు చెందిన అంజిత్​ ఎ నాయర్​ వ్యవహరించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆ బ్యాచ్​ ఐపీఎస్​లకు సంబంధించిన వివరాలను బుధవారం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో జాతీయ పోలీస్​ అకాడమీ డైరెక్టర్​ అమిత్​గార్డ్​ వివరించారు.

పెరుగుతున్న సైన్స్​ అభ్యర్థులు : ఇంజినీరింగ్​ నేపథ్యం ఉన్న ప్రొబేషనర్ల సంఖ్య క్రమేపీ తగ్గుతూ వస్తోంది. 73 ఆర్​ఆర్​ బ్యాచ్​లో 68 మంది ఉన్న ఇంజినీర్లు, ఆ తర్వాత బ్యాచ్​లకు వచ్చేసరికి 69, 66, 57 మందికి చేరుకుంది. ఈసారి ఆ సంఖ్య 50కి తగ్గిపోయారు. సైన్స్​ నేపథ్యమున్న వారు ఇప్పుడు పెరుగుతున్నారు. 73 ఆర్​ఆర్​ బ్యాచ్​లో 10 మంది ఉన్న వీరు, ఈసారి 21 మందికి పెరిగారు.

  • ఇంజినీరింగ్​ - 86
  • సైన్స్​ - 36
  • ఆర్ట్స్ - 29
  • కామర్స్ ​ - 8
  • ఎంబీబీఎస్​ - 8
  • లా - 6

ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ నుంచే అత్యధికం : ఈసారి అత్యధికంగా ఉత్తరప్రదేశ్​ నుంచి 35 మంది ఐపీఎస్​లు ఎంపిక అయ్యారు. రాజస్థాన్​, మహారాష్ట్రల నుంచి 19 మంది చొప్పున ఎంపికయ్యారు. దిల్లీ నుంచి 17 మంది, తమిళనాడు, బిహార్​ల నుంచి 12 మంది చొప్పున, హరియాణా నుంచి 10 మంది ఉన్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ నుంచి ఇద్దరు, ఆంధ్రప్రదేశ్​ నుంచి ఐదుగురు మాత్రమే ఎంపిక కావడం గమనార్హం. మరోవైపు భూటాన్​కు చెందిన ఆరుగురు, నేపాల్​, మాల్దీవుల నుంచి ఐదుగురు చొప్పున శిక్షణ పొందారు.

తెలంగాణకు కేటాయించిన ఐపీఎస్​లు : తెలంగాణకు ఆయషా ఫాతిమా (మధ్యప్రదేశ్​), మంధారే సోహమ్‌ సునీల్‌(మహారాష్ట్ర), మనీషా నెహ్రా(రాజస్థాన్‌), రాహుల్‌కాంత్‌ (ఝార్ఖండ్‌)ను కేటాయించారు.

ఆధునిక సవాళ్లపై ప్రత్యేక శిక్షణ : ప్రొబేషనర్లకు సెన్సిటివిటీ, మోడర్న్​, ఎకౌంటబిలిటీ, రిలయబిలిటీ, టెక్నాలజీ (స్మార్ట్​) విధానంలో శిక్షణ ఇచ్చామని జాతీయ పోలీస్​ అకాడమీ డైరెక్టర్​ అమిత్​గార్డ్​ తెలిపారు. మానవత్వాన్ని పెంపొందించేందుకు అనాథాశ్రయాలకు, షెల్టర్​ హోంలకు తీసుకెళ్లి పరిశీలన చేయించామన్నారు. బ్లాక్​చెయిన్​ టెక్నాలజీ, క్రిప్టోకరెన్సీ లాంటి ఆధునిక సవాళ్లను ఎదుర్కోవడంపై తర్ఫీదు ఇచ్చామన్నారు.

ఏఐఎంఎల్​, డ్రోన్ల వినియోగంపై అవగాహన సైతం కల్పించామని పేర్కొన్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో పోలీస్​ స్టేషన్లలోని పరిస్థితులను అధ్యయనం చేయించామన్నారు. నేర ఘటనను కృత్రిమంగా చిత్రీకరించి ప్రాథమిక దర్యాప్తు మొదలుకొని అభియోగపత్రాల నమోదు వరకు పూర్తి చేసేలా మూట్​కోర్ట్​లను నిర్వహించామని చెప్పారు. నైతిక విలువలు, మానవీయత, ప్రవర్తన తదితర 11 అంశాల్లో డిఫెన్స్​ ఇన్​స్టిట్యూట్​ ఆఫ్​ సైకలాజికల్​ రీసెర్చ్​(డీఐపీఆర్​) నిపుణులతో శిక్షణ ఇప్పించామన్నారు.

