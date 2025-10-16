అమ్మాయిల IPS అడుగులు - శిక్షణ తీసుకుంటున్న బ్యాచ్లో సగానికి పైగా యువతులే
జాతీయ పోలీసు అకాడమీలో 77వ రెగ్యులర్ రిక్రూట్మెంట్ బ్యాచ్ - 62 మంది మహిళా ఐపీఎస్ల శిక్షణ - 174 మందిలో సగానికి పైగా యువతులే
October 16, 2025
77th Regular Recruit Batch Trained National Police Academy : ప్రస్తుతం అన్ని రంగాల్లోనూ ఆడవాళ్లు రాణిస్తున్నారు. ఎంత కష్టమైనా ఆ రంగాల్లో పని చేయడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు. మెల్లిమెల్లిగా ఐపీఎస్ వైపూ అడుగులు వేస్తున్నారు. హైదరాబాద్లోని జాతీయ పోలీస్ అకాడమీలో 77వ ఆర్ ఆర్ (రెగ్యులర్ రిక్రూట్) బ్యాచ్లో 174 మంది ఈసారి ప్రాథమిక శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్నారు. వారిలో 62 మంది అమ్మాయిలే కావడం విశేషం. ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ చరిత్రలో ఇది ఒక రికార్డుగా చెప్పవచ్చు. దిల్లీ నుంచి అత్యధికంగా 9 మంది ఉన్నారు. 73 ఆర్ఆర్ బ్యాచ్లో 20.66 శాతం మంది అమ్మాయిలుంటే తాజాగా దాదాపు 15 శాతం పెరిగారు.
ఇప్పుడు వీరంతా జిల్లాల్లో ఆచరణాత్మక శిక్షణకు వెళ్లనున్న నేపథ్యంలో అకాడమీలో ఈ నెల 17న జరగనున్న దీక్షాంత్ పరేడ్కు బీఎస్ఎఫ్ డీజీ దల్జీత్సింగ్ చౌధరి హాజరు కానున్నారు. ఈసారి పరేడ్కు కమాండర్గా తమిళనాడు కేడర్కు చెందిన అంజిత్ ఎ నాయర్ వ్యవహరించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆ బ్యాచ్ ఐపీఎస్లకు సంబంధించిన వివరాలను బుధవారం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో జాతీయ పోలీస్ అకాడమీ డైరెక్టర్ అమిత్గార్డ్ వివరించారు.
పెరుగుతున్న సైన్స్ అభ్యర్థులు : ఇంజినీరింగ్ నేపథ్యం ఉన్న ప్రొబేషనర్ల సంఖ్య క్రమేపీ తగ్గుతూ వస్తోంది. 73 ఆర్ఆర్ బ్యాచ్లో 68 మంది ఉన్న ఇంజినీర్లు, ఆ తర్వాత బ్యాచ్లకు వచ్చేసరికి 69, 66, 57 మందికి చేరుకుంది. ఈసారి ఆ సంఖ్య 50కి తగ్గిపోయారు. సైన్స్ నేపథ్యమున్న వారు ఇప్పుడు పెరుగుతున్నారు. 73 ఆర్ఆర్ బ్యాచ్లో 10 మంది ఉన్న వీరు, ఈసారి 21 మందికి పెరిగారు.
- ఇంజినీరింగ్ - 86
- సైన్స్ - 36
- ఆర్ట్స్ - 29
- కామర్స్ - 8
- ఎంబీబీఎస్ - 8
- లా - 6
ఉత్తర్ప్రదేశ్ నుంచే అత్యధికం : ఈసారి అత్యధికంగా ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి 35 మంది ఐపీఎస్లు ఎంపిక అయ్యారు. రాజస్థాన్, మహారాష్ట్రల నుంచి 19 మంది చొప్పున ఎంపికయ్యారు. దిల్లీ నుంచి 17 మంది, తమిళనాడు, బిహార్ల నుంచి 12 మంది చొప్పున, హరియాణా నుంచి 10 మంది ఉన్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ నుంచి ఇద్దరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఐదుగురు మాత్రమే ఎంపిక కావడం గమనార్హం. మరోవైపు భూటాన్కు చెందిన ఆరుగురు, నేపాల్, మాల్దీవుల నుంచి ఐదుగురు చొప్పున శిక్షణ పొందారు.
తెలంగాణకు కేటాయించిన ఐపీఎస్లు : తెలంగాణకు ఆయషా ఫాతిమా (మధ్యప్రదేశ్), మంధారే సోహమ్ సునీల్(మహారాష్ట్ర), మనీషా నెహ్రా(రాజస్థాన్), రాహుల్కాంత్ (ఝార్ఖండ్)ను కేటాయించారు.
ఆధునిక సవాళ్లపై ప్రత్యేక శిక్షణ : ప్రొబేషనర్లకు సెన్సిటివిటీ, మోడర్న్, ఎకౌంటబిలిటీ, రిలయబిలిటీ, టెక్నాలజీ (స్మార్ట్) విధానంలో శిక్షణ ఇచ్చామని జాతీయ పోలీస్ అకాడమీ డైరెక్టర్ అమిత్గార్డ్ తెలిపారు. మానవత్వాన్ని పెంపొందించేందుకు అనాథాశ్రయాలకు, షెల్టర్ హోంలకు తీసుకెళ్లి పరిశీలన చేయించామన్నారు. బ్లాక్చెయిన్ టెక్నాలజీ, క్రిప్టోకరెన్సీ లాంటి ఆధునిక సవాళ్లను ఎదుర్కోవడంపై తర్ఫీదు ఇచ్చామన్నారు.
ఏఐఎంఎల్, డ్రోన్ల వినియోగంపై అవగాహన సైతం కల్పించామని పేర్కొన్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో పోలీస్ స్టేషన్లలోని పరిస్థితులను అధ్యయనం చేయించామన్నారు. నేర ఘటనను కృత్రిమంగా చిత్రీకరించి ప్రాథమిక దర్యాప్తు మొదలుకొని అభియోగపత్రాల నమోదు వరకు పూర్తి చేసేలా మూట్కోర్ట్లను నిర్వహించామని చెప్పారు. నైతిక విలువలు, మానవీయత, ప్రవర్తన తదితర 11 అంశాల్లో డిఫెన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ రీసెర్చ్(డీఐపీఆర్) నిపుణులతో శిక్షణ ఇప్పించామన్నారు.
