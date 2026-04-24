రెవెన్యూ ఎర్నింగ్ సిటీగా 'అమరావతి' - తెలుగు సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా నిర్మాణాలు
సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన 60వ CRDA అథారిటీ సమావేశం - రాజధాని నిర్మాణానికి సంబంధించిన పలు ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం - రెవెన్యూ ఎర్నింగ్ సిటీగా అమరావతిని అభివృద్ధి చేయాలన్న సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 7:37 AM IST
60th CRDA Authority Meeting Presided Over by CM Chandrababu : రెవెన్యూ ఎర్నింగ్ సిటీగా అమరావతిని అభివృద్ధి చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. రాజధానిలో చేపట్టే నిర్మాణాలు ఐకానిక్గా ఉండాలని, వాటిల్లో తెలుగు సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించాలని సూచించారు. బిట్స్ పిలానీ వంటి ప్రతిష్టాత్మక విద్యా సంస్థల క్యాంపస్లతో అమరావతి ఓ కీలకమైన విద్యాకేంద్రంగా నిలుస్తుందన్నారు. 2027 నుంచే అడ్మిషన్లు ప్రారంభిస్తామని బిట్స్ పిలానీ ప్రతినిధులు సీఎంకు తెలిపారు.
60వ సీఆర్డీఏ అథారిటీ సమావేశం : సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన 60వ CRDA (Capital Region Development Authority) అథారిటీ సమావేశం జరిగింది. ఇందులో రాజధాని నిర్మాణానికి సంబంధించిన వివిధ ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం లభించింది. అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీలో ట్విన్ టవర్ల నిర్మాణానికి రూ. 12 వందల 8 కోట్ల 41 లక్షల వ్యయం చేసేందుకు పాలనా అనుమతి ఇచ్చింది. అమరావతి సచివాలయం, GAD, HOD టవర్ల నిర్మాణంలో ఫాసేడ్, గ్లేజింగ్, క్లాడింగ్ పనుల కోసం రూ. 2,540 కోట్లు వెచ్చించేందుకు CRDA అథారిటీ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.
రాజధానిలో 220 కేవీ లైన్స్ రీరూటింగ్ : శాసనసభ భవనంలో వివిధ సివిల్ స్ట్రక్చర్ పనులకు రూ.798 కోట్లను వ్యయం చేసేందుకు ఆమోదించింది. LPS జోన్-11లో రోడ్లు, డ్రెయిన్లు, నీటి సరఫరా, మురుగునీటి వ్యవస్థ, మౌలిక సదుపాయాలు చేపట్టేందుకు ఆమోద ముద్ర వేసింది. రాజధానిలో 220 కేవీ లైన్స్ రీరూటింగ్ చేసేందుకు అనుమతి మంజూరు చేసింది. రెండో దశ LPS గ్రామాల్లో రైతులకు యాన్యుటీ, పెన్షన్ మంజూరు కోసం నిబంధనల్లో మార్పు చేసేందుకు అంగీకారం తెలిపింది. మెట్ట భూములకు ఎకరాకు 40 వేల చొప్పున, జరీబుకు 60 వేల చొప్పున కౌలును పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏటా మెట్ట భూములకు రూ.3 వేల చొప్పున, జరీబు భూములకు రూ.5 వేల చొప్పున పదేళ్ల పాటు కౌలు పెంపునకు పచ్చజెండా ఊపింది.
వివిధ సంస్థలకు భూములు కేటాయింపు : రాజధానిలో వివిధ సంస్థలకు భూములను కేటాయిస్తూ మంత్రివర్గ ఉపసంఘం చేసిన సిఫార్సులకు CRDA అథారిటీ ఆమోదం లభించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ- సెబీకి అమరావతి ఫైనాన్సియల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో 1.78 ఎకరాల భూమిని కేటాయించేందుకు అంగీకారం తెలిపింది. స్వామి నారాయణ్ గురుకుల్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఏర్పాటుకు 4.23 ఎకరాల భూమి కేటాయింపును ఆమోదించింది. అగ్నిమాపకశాఖకు రాయపూడి వద్ద 2 ఎకరాల స్థలం, D.A.V. పాఠశాలకు నెక్కల్లు వద్ద 3 ఎకరాలు, ఆప్కాబ్కు రాయపూడి వద్ద 0.49 ఎకరాలను కేటాయించేందుకు ఆమోదం తెలిపింది.
నిర్మాణాలకు వినూత్న డిజైన్లు : రాజధాని ప్రాంతంలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనను వేగవంతం చేయాలని సీఎం సూచించారు. నగరాన్ని విజయవాడతో అనుసంధానించేందుకు కృష్ణా నదిపై నిర్మించే బ్రిడ్జిని ఐకానిక్గా కట్టాలన్నారు. గవర్నమెంట్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణంలో భాగంగా చేపట్టే అసెంబ్లీ లాంటి భవనాలను సందర్శించే వారికి అద్భుతమైన అనుభూతి కలిగేలా నిర్మాణాలుండాలని తేల్చిచెప్పారు. రాజధానిలో చేపట్టే ప్రతి ప్రభుత్వ కార్యాలయం వినూత్న డిజైన్లతో ఉండాలని ఆదేశించారు. రాష్ట్రానికి ఓ గ్రోత్ ఇంజిన్గా అమరావతి ఉండాలన్నారు. రాజధానిలో నిర్మించే ఎత్తైన, ఐకానిక్ భవనాల నిర్మాణానికి ఓ ప్రత్యేక ప్రణాళిక ఉండాలన్నారు. నవ నగరాలతో పాటు నగర విస్తరణకు భవిష్యత్ ప్రణాళికలు ఉండాలన్నారు. బ్యాంకులు, ఆర్ధిక సంస్థలకు ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ లోనే స్థలాలు కేటాయించాలని స్పష్టం చేశారు. నీరు, విద్యుత్, గ్యాస్ అవసరాలన్నీ ప్రజలకు డక్ట్ల ద్వారా సరఫరా జరిగేలా చూడాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
సీఎంతో బిట్స్ పిలాని సంస్థ ప్రతినిధుల సమావేశం: సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబుతో సమావేశమైన బిట్స్ పిలాని సంస్థ ప్రతినిధులు రాజధాని ప్రాంతంలో నిర్మిస్తున్న క్యాంపస్ పనుల పురోగతిని వివరించారు. బిట్స్ క్యాంపస్లో క్వాంటం, ఏఐ విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు తెలిపారు. 3 దశల్లో బిట్స్ పిలాని క్యాంపస్ నిర్మిస్తున్నామని మొత్తం 10 వేల మంది విద్యార్ధులు విద్యను అభ్యసించేలా తీర్చిదిద్దనున్నట్లు వివరించారు. సంస్థ విస్తరణ కోసం రూ.250 కోట్ల మేర వ్యయం చేయనున్నట్టు తెలిపారు. క్వాంటం టెక్నాలజీ రంగంలో స్టార్టప్ లను ప్రోత్సహించేలా ప్రణాళికలు చేయాలని సీఎం సూచించారు.
