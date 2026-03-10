ETV Bharat / state

ఈరోజు 58 - రేపు 138 - బహ్రెయిన్​లోని 600 మంది తెలుగు ప్రజల తరలింపు

బహ్రెయిన్ నుంచి స్వస్థలాలకు 600 మంది తెలుగు ప్రజలు - తరలింపు ప్రక్రియను ప్రారంభం, సురక్షితంగా స్వదేశానికి చేరే ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించిన సీఎం చంద్రబాబు,

Evacuation of Telugu People From Bahrain Started
Evacuation of Telugu People From Bahrain Started (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 4:29 PM IST

Evacuation of Telugu People From Bahrain Started: ఇరాన్​​-ఇజ్రాయెల్​, అమెరికా మధ్య యుద్ధం కొనసాగుతోంది. ఇరాన్​ బలగాలు గల్ఫ్​ దేశాల్లోని అమెరికా స్థావరాలపై బాంబులు విసురుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గల్ఫ్​ దేశాల్లోని తెలుగువారు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. తమ స్వస్థలాలకు తరలి వచ్చేందుకు విమానాలు లేక ఎన్నో అవస్థలు పడుతున్నారు.

తరలింపు ప్రక్రియ ప్రారంభం: ఈ తరుణంలో వారు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను ఆశ్రయించారు. తమను స్వస్థలాలకు క్షేమంగా తీసుకెళ్లాలని వేడుకుంటున్నారు. తెలుగు ప్రజల బాధలు, కష్టాలు విన్న ప్రభుత్వం, వారిని క్షేమంగా భారత్​కు తీసుకు వచ్చేందుకు ఏర్పాట్లు చేసింది. బహ్రెయిన్‌లో చిక్కుకున్న 600 మంది తెలుగు ప్రజల తరలింపు ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. మంగళవారం నుంచి రోజుకో విమానంలో స్వదేశానికి చేరుకునేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్దేశంతో గల్ఫ్ ఎయిర్ సంస్థతో ఏపీ భవన్ అధికారుల సంప్రదింపులు జరిపారు. డీజీసీఏ, పౌర విమానయాన శాఖ అధికారులతో చర్చించిన తర్వాత గల్ఫ్ ఎయిర్ సంస్థ విమాన సేవలు ప్రారంభించింది.

అధికారులను ఆదేశించిన సీఎం: తరలింపు ప్రక్రియలో భాగంగా ఇవాళ 58 మందిని కొచ్చి విమానాశ్రయానికి గల్ఫ్ ఎయిర్ విమానం తీసుకురానుంది. రేపు 138 మందితో మరో విమానం ముంబయి చేరుకోనుంది. బహ్రెయిన్‌లో తెలుగు సంఘం, భారత రాయబార కార్యాలయం ద్వారా టికెట్ల కొనుగోళ్లకు ఏర్పాట్లు చేశారు. అంతేకాకుండా సురక్షితంగా స్వదేశానికి చేరే ఏర్పాట్లు చేయాలని ఏపీ భవన్ అధికారులను ఇప్పటికే సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. అధికారులతో ప్రవీణ్ కుమార్, ఆర్జా శ్రీకాంత్​లు సంప్రదింపులకు ఏర్పాట్లు చేశారు.

కంట్రోల్ రూమ్‌ ద్వారా సేవలు: సౌదీలోని దమమ్ ఎయిర్‌పోర్టు నుంచి విమానాలు నడిపేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇక పశ్చిమాసియాలో చిక్కుకున్న తెలుగువారికి సహాయం కోసం ఏపీ భవన్‌లో కంట్రోల్ రూమ్​ను ఏర్పాటు చేశారు. అదే విధంగా కంట్రోల్ రూమ్‌ ద్వారా తెలుగువారిని ఏపీ భవన్ అధికారులు ఇప్పటికే పూర్తిగా అప్రమత్తం చేశారు.

యుద్ధం మొదలైన వెంటనే గల్ఫ్​ దేశాల్లోని తెలుగువారి భద్రతపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఇజ్రాయిల్​ - ఇరాన్​​ దేశాల మధ్య యుద్ధ వాతావరణం కారణంగా, గల్ఫ్​ దేశాల్లో నెలకొన్న, పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఆయా దేశాల్లో చిక్కుకున్న తెలుగు వారిని క్షేమంగా రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నామని ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్ర ఎన్‌ఆర్‌ఐ వ్యవహారాలశాఖ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్‌ తెలిపారు. ఆయా దేశాల్లో ప్రస్తుతం నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం కారణంగా కొన్ని విమానాశ్రయాలలో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని, వారి కోసం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, సంబంధిత శాఖ మంత్రిగా తాను ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితి పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు మంత్రి వెల్లడించారు.

గల్ఫ్ దేశాల్లో ఏపీ ఎన్నార్టీ కోఆర్డినేటర్లు: ఆంధ్రప్రదేశ్ నాన్ రెసిడెంట్ తెలుగు సొసైటీ (ఏపీఎన్నార్టీస్​) ఇబ్బందుల్లో ఉన్న ప్రవాసాంధ్రులకు అవసరమైన సహాయం చేసేందుకు గాను, గల్ఫ్ దేశాలలో ఉన్న ఏపీ ఎన్నార్టీ కోఆర్డినేటర్లను అప్రమత్తం చేసి, స్థానికంగా ఉన్న తెలుగు కుటుంబాల సహకారంతో తాత్కాలిక వసతి, భద్రత, అవసరమైన సహాయం అందించేందుకు చర్యలు తీసుకున్నామని మంత్రి తెలిపారు. ఏపీ ఎన్నార్టీ అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని మానిటర్ చేస్తూ, కోఆర్డినేటర్లతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారన్నారు.

అత్యవసర నంబర్లు: స్థానికంగా ఉన్న ఇండియన్ ఎంబసీ సేవలను, అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన హెల్ప్ లైన్ నంబర్లను వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. గల్ఫ్ దేశాల్లో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వారు తమ వివరాలను ఏపీ ఎన్నార్టీఎస్ 24/7 హెల్ప్ లైన్ 0863-2340678, వాట్సప్​ నంబర్​ 85000 27678కు తెలియజేయవచ్చని, helpline@apnrts.com ద్వారా ఈమెయిల్​ చెయ్యొచ్చన్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉన్న వారు వెంటనే సంప్రదించి సహాయం పొందాలని మంత్రి సూచించారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

