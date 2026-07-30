ఉదయం 5.30కి 5 కి.మీ జాగింగ్తో మొదలు - అడవులను రక్షించే యోధులకు 60 రోజుల శిక్షణ
దివాన్ చెరువు అభయారణ్యం పరిధిలోని అటవీ అకాడమీలో బ్యాచ్ల వారీగా శిక్షణ - 14వ బ్యాచ్కు సంబంధించి రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి అభ్యర్థులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 6:46 PM IST
Forest Officers Training At Divan Cheruvu : రాబోయే తరాలకు పచ్చని ప్రకృతిని అందించాలన్నా, వన్యప్రాణులు మనుగడ సాగించాలన్నా అడవులు ఎంతో కీలకం. కాబట్టి మనం వన సంపదను కాపాడుకోవాలి. అటవీ సెక్షన్ అధికారులు (ఎఫ్ఎస్వో), అటవీ బీట్ అధికారులు (ఎఫ్బీవో) వన సంపదను రక్షిస్తుంటారు. వీరికి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని రాజానగరంలో ఉన్న దివాన్ చెరువు అభయారణ్యం పరిధిలోని అటవీ అకాడమీలో బ్యాచ్ల వారీగా శిక్షణ ఇస్తున్నారు. 14వ బ్యాచ్కు సంబంధించి రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి అభ్యర్థులు ఇక్కడికి వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా వారు తమ శిక్షణకు సంబంధించి పలు విషయాలు పంచుకున్నారు.
60 రోజుల పాటు శిక్షణ: బ్యాచ్కు 30 మంది చొప్పున 60 రోజుల పాటు శిక్షణ ఇస్తారు. అడవుల రక్షణ, ఉద్యోగానికి సంబంధించిన పలు అంశాలపై వీరికి అవగాహన కల్పిస్తారు. ఉదయం 5.30 నుంచి 7.30 గంటల వరకు 5 కి.మీ. జాగింగ్, వ్యాయామం చేయిస్తారు. అల్పాహారం తర్వాత ఉదయం 9 నుంచి ఒంటి గంట వరకు తరగతులు జరుగుతాయి. భోజన విరామం తర్వాత మధ్యాహ్నం 2 నుంచి 4 గంటల వరకు మళ్లీ తరగతులు జరుగుతాయి. సాయంత్రం 4.30 నుంచి 6 గంటల వరకు జాగింగ్, ఆటలు ఉంటాయి. రాత్రి 7 నుంచి 8.45 గంటల వరకు రాత్రి భోజన విరామం ఇస్తారు.
సమర్థంగా విధులు నిర్వహించేందుకు కావాల్సిన పరిజ్ఞానాన్ని పొందాను. అటవీ సంరక్షణ, చట్టాలు, వృక్ష, భూగర్భ, మృత్తికా శాస్త్రాలు, సంపద గణన, ప్రథమ చికిత్స, పరిశుభ్రత, మొక్కలు నాటడం, సుగంధ చెట్ల పెంపకం, అటవీ భూముల సర్వే, సామాజిక అడవులు, యాజమాన్యం, ఇంజినీరింగ్, అకౌంట్స్, కార్యాలయ విధానం, పరిశోధన, సమాచార సాంకేతిక విధానం, వన్యప్రాణి నిర్వహణ తదితర అంశాల గురించి తెలుసుకున్నాం. - టి.సాయిచరణ్, పాడేరు
అటవీ ప్రాంతాన్ని నేవిగేట్ చేయడం, వన్యప్రాణి సంరక్షణ, నర్సరీ పెంపుదల గురించి నేర్చుకున్నాం. క్షేత్రస్థాయిలో అటవీ దొంగలను ఎలా ఎదుర్కోవాలి, ఆయుధాలను ఎలా ఉపాయోగించాలో నేర్పించారు. క్షేత్రస్థాయి అభ్యసనంతో చెట్లు, వాటి ఉపయోగాల గురించి బాగా తెలిసింది. మొక్కలు నాటిన తర్వాత వాటి పొడవు, వెడల్పు కొలిచి గణించడం తెలుసుకున్నాం. - బి.ఇందిర, చింతూరు
అకాడమీకి సొంత భవనాలకు 12 ఎకరాల్లో స్థలం కేటాయించారు. రెండు దశల్లో కార్యాలయ, వసతి సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం రూ.30 కోట్లు కేటాయించింది. ప్రస్తుతం పరిమిత సంఖ్యలోనే అభ్యర్థులకు శిక్షణ ఇస్తున్నాం. అకాడమీ నూతన భవనాలు అందుబాటులోకి వస్తే ఒక బ్యాచ్లో 200 మందికి శిక్షణ ఇవ్వొచ్చు. - బి.విజయకుమార్, ఏపీ ఫారెస్ట్ అకాడమీ డైరెక్టర్
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