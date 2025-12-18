ETV Bharat / state

మెప్మా ఆర్పీ బాగోతం - నకిలీ ఆధార్​తో రూ.6 కోట్లు స్వాహా

ఆధార్‌ పత్రాలను సరిగా పరిశీలించని బ్యాంకు అధికారులు - ఆ తర్వాత అనుమానం వచ్చి ఆధార్‌ పత్రాలను పరిశీలించగా బయటపడిన కుంభకోణం

Loan Scam in Mepma with Fake Aadhaar Cards
Loan Scam in Mepma with Fake Aadhaar Cards (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 2:42 PM IST

Fake Aadhar Card: ప్రతి ఒక్కరికీ ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి అవసరంగా మారిపోయింది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే సంక్షేమ పథకాలు కావాలన్నా, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో, బ్యాంకులు ఇలా ఎక్కడ ఏ పని జరగాలన్నా ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ముఖ్యమైన గుర్తింపు కార్డుగా మారింది. ప్రతి దానికి ఆధార్​తో లింక్ ఉండడం వల్ల ఎన్నో మోసాలు జరుగుతున్నాయి. వేలల్లో, లక్షల్లో నేరగాళ్లు సొమ్ము కాజేసిన ఉదంతాలు ఉన్నాయి.

అక్రమాలకు దారెలాగో గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఆ పార్టీ నేతలు చేసి మరి చూపించారు. ఆ బాటలో కొందరూ ప్రభుత్వ సిబ్బంది నడిచారు. అడ్డదారిల్లో అమాయకులను మోసం చేసి రూ.లక్షల్లో నొక్కేశారు. అలాంటివారిలో మెప్మా విభాగంలో పని చేస్తున్న మహిళా ఆర్పీ ఒకరు కోట్ల కుంభకోణంలో కీలకంగా వ్యవహరించారు. ఈ విషయం తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

బయటపడ్డ కుంభకోణం: ఆమె చదివింది 7వ తరగతి. మెప్మాలో చేరాక 2019లో ఓపెన్‌ స్కూల్‌లో 10వ తరగతిలో ఉత్తీర్ణులు అయ్యారు. నకిలీ ఆధార్‌ కార్డులు సృష్టించి, రూ.6 కోట్ల రుణాల కుంభకోణంలో ఆర్పీ కీలకంగా వ్యవహరించారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో పొన్నూరు మెప్మా విభాగంలో వైఎస్సార్సీపీ మహిళా నేతలు, అధికారులు, కొంతమంది ఆర్పీలు కలిసి దాదాపు వంద బినామీ గ్రూపులను సృష్టించి ఏకంగా రూ.6 కోట్ల సొమ్మును స్వాహా చేసిన విషయం విదితమే. ఈ కుంభకోణానికి సంబంధించి తాజాగా కొన్ని నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

నకిలీ ఆధార్ పత్రాలు సృష్టించి: పొదుపు సంఘాలకు రుణాలు మంజూరు చేయాలంటే ఆధార్ వివరాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. మెప్మా అధికారులు వాటిలోని సమాచారాన్ని నివేదికగా తయారు చేస్తారు. దాన్ని బ్యాంకు అధికారులకు సమర్పిస్తారు. మెప్మా కార్యాలయానికి వచ్చిన ఆధార్‌ పత్రాలు కాకుండా సదరు మహిళా ఆర్పీ ఓ ప్రైవేటు ఇంటర్నెట్‌ సెంటర్లో నకిలీ ఆధార్‌ పత్రాలు సృష్టించారు. వాటిని బ్యాంకు అధికారులకు సమర్పించారు. ఇలా నకిలీలు సృష్టించినందుకు ఒక్కో గ్రూపు నుంచి రూ.30 వేల నుంచి రూ.40 వేల వరకు ఆమె వసూలు చేశారు. ఇలా సుమారుగా రూ.40 లక్షల వరకు దండుకున్నట్టు తెలిసింది.

బ్యాంకు అధికారులు పరిశీలించక: లక్ష్యం మేర రుణాలు మంజూరు చేయాలన్న ఉన్నతాధికారుల ఒత్తిడికి బ్యాంకు అధికారులు ఆధార్‌ పత్రాలను సరిగా పరిశీలించలేదు. అప్పటి మెప్మా విభాగంలోని కీలక అధికారి సిఫార్సు మేరకు బ్యాంకు అధికారులు రుణాలు మంజూరు చేసేశారు. కొంతకాలం క్రితం బినామీ గ్రూపుల వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. కొంతమంది బ్యాంకు అధికారులకు అనుమానం వచ్చి ఆధార్‌ పత్రాలను పరిశీలించారు. దాంతో అసలు విషయం బయటపడింది. వాటిపై ఏం చేయాలన్న దానిపై ఇప్పుడు బ్యాంకు అధికారులు మల్లగుల్లాలు పడుతున్నారు. ఈ విషయం గతంలోనే మెప్మా అధికారులకు తెలిసినా ఏమి తెలియనట్టు నటించారు. కనీసం వారు విచారణకు కూడా ఆదేశించలేదు. నకిలీ ఆధార్‌ కార్డులపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తేనే అసలు వ్యక్తులు బయట పడే అవకాశం ఉంది.

నకిలీ పత్రాలతో రుణం పొందినట్లు తెలియదు: పొన్నూరు సీఎంఎం సజ్జా వెంకట శివనాగేశ్వరమ్మను ‘న్యూస్‌టుడే-ఈటీవీ భారత్​’ వివరణ కోరారు. నకిలీ ఆధార్‌ పత్రాలతో రుణాలు పొందిన విషయం తనకు తెలియదని ఆమె చెప్పారు. ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లి వారి ఆదేశాల మేరకు చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.

