మొబైల్ సిగ్నల్ సమస్యకు చెక్ - మారుమూల ప్రాంతాలకు 5G నెట్వర్క్
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 707 చోట్ల సెల్ టవర్ల ఏర్పాటుకు నిర్ణయం - 641 చోట్ల భూమలను అప్పగించిన ప్రభుత్వం - భారత్ డిజిటల్ నిధి పథకం కింద టవర్ల ఏర్పాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 7:34 AM IST
5G Network Services Across the State : మీరు మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉంటున్నారా? ఫోన్కు సరిగ్గా సిగ్నల్ రావట్లేదా? ఏదైనా వీడియో చూస్తుంటే బఫర్ అవుతూ ఉంటుందా? ఇకపై అలాంటి సమస్యలు ఉండవు. మారుమూల ప్రాంతాలకు సైతం 5జీ నెట్వర్క్ సేవలను అందించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 707 చోట్ల సెల్ టవర్ల ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. వీటిలో ఏజెన్సీ ప్రాంతాలు, అధిక రద్దీ ఉండే నగరాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ భారత్ డిజిటల్ నిధి పథకం కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సెల్ టవర్లు ఏర్పాటు చేయనుంది.
రాష్ట్రంలో మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా 5జీ నెట్వర్క్ సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. దీనికి అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాల కల్పనపై ప్రభుత్వం ఇప్పటికే దృష్టి సారించింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 25 జిల్లాల్లో 707 కొత్త సెల్ టవర్లను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అదే విధంగా 641 చోట్ల భూములను ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అప్పగించింది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 1,668 సెల్ టవర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
కొత్తగా ఏర్పాటు చేసే వాటితో కలిపి మొత్తం టవర్ల సంఖ్య 2,375 వేలకు చేరుతుందని అంచనా. అంతేకాకుండా మరో 700 వరకు సెల్ టవర్ల ఏర్పాటు చేసేందుకు గానూ ప్రతిపాదన సైతం పరిశీలనలో ఉంది. భారత్ డిజిటల్ నిధి పథకం కింద కొత్త సెల్ టవర్ల ఖర్చును కేంద్రం భరిస్తుంది. అయితే, వాటికి స్థలాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమకూరుస్తుంది. అదే విధంగా ఈ పథకం కింద జియో, ఎయిర్టెల్, బీఎస్ఎన్ఎల్ వంటి సంస్థలు ఈ టవర్లను ఏర్పాటు చేయనున్నాయి.
ఏజెన్సీ జిల్లాలకు ప్రాధాన్యం: ప్రపంచం 5జీ నెట్వర్క్తో వేగంగా ముందుకు దూసుకుపోతుంది. టెక్నాలజీతో పరుగులు పెడుతుంది. కానీ ఏజెన్సీ వాసులు ఇప్పటికీ సిగ్నల్ అందక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో సిగ్నల్ సమస్య పరిష్కారానికి అధిక సంఖ్యలో సెల్ టవర్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కొత్తగా సెల్ టవర్లను అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో 101, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో 78 చోట్ల ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో 75, తిరుపతిలో 54, ఏలూరులో 45, శ్రీకాకుళం 43 టవర్ల ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. ఈ ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతం ఉన్న టవర్ల సామర్థ్యం సరిపోవడంతో, తరచుగా సిగ్నల్ సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. అందుకే ఈ నాలుగు జిల్లాల్లో 217 సెల్ టవర్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
రెవెన్యూ, అటవీ శాఖల క్లియరెన్స్లో జాప్యం: కొత్త టవర్ల ఏర్పాటుకు రెవెన్యూ శాఖకు చెందిన ఖాళీ స్థలాలు, అలాగే ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఉన్న అటవీ భూములూ అవసరం అవుతాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో టవర్ల నిర్మాణానికి అవసరమైన యంత్రాలు, సామగ్రిని తరలించేందుకు రహదారులు కూడా లేవు. అయినా, నెట్వర్క్ సేవలు అందరికీ అందుబాటులోకి తేవాలి అన్న లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం అలాంటి ప్రాంతాలను కూడా గుర్తించింది. ఇలాంటి 66 చోట్ల స్థలాలను ఇంకా రెవెన్యూ, అటవీ శాఖలు ఇంకా అప్పగించలేదు. ఆయా శాఖల నుంచి అనుమతుల ప్రక్రియలో జరుగుతున్న జాప్యం కారణంగా ఈ ప్రాజెక్టుల పనులు నిలిచిపోయాయి.
