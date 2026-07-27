జూబ్లీహిల్స్లో ఉంటున్నారా? - అయితే పని మనుషులతో జాగ్రత్త
పని మనుషుల ఎంపికలో జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి - రెండేళ్లలో 565 ‘సర్వెంట్ థెప్ట్’ కేసులు - పని మనుషుల ఎంపికలో యజమానుల నిర్లక్ష్యమే చోరీలు, దోపిడీలకు కారణం అంటున్న పోలీసులు
Published : July 27, 2026 at 10:41 AM IST
565 Servant Theft Cases in Hyderabad : ఇంట్లో నమ్మకంగా ఉంటూనే, సమయం చూసుకొని అన్నం పెట్టిన చేతినే తెగ నరికేంతగా దోపిడీలకు పాల్పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతంలో ఇళ్లల్లో పని వాళ్లుగా చేరి నేరాలు చేస్తున్న ఘటనలు రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కళ్లెదుట దోపిడీలు, దొంగతనాల ఘటనలతో పోలీసు యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. పోలీస్ స్టేషన్ల వారీగా నివాసాలు, కార్యాలయాల్లో పని చేస్తున్న వారి జాబితా రూపొందించాలని సీపీ సజ్జనర్ ఆదేశించారు. పని మనుషుల ఎంపికలో యజమానుల నిర్లక్ష్యమే చోరీలు, దోపిడీలకు కారణమని హెచ్చరించారు.
- ఇటీవల జరిగిన ఘటనలో మూడేళ్లుగా బంగారు ఆభరణాల తయారీలో పని చేసిన ఉద్యోగి, అప్పుల నుంచి బయటపడేందుకు రూ.కోటి విలువైన నగలు చోరీ చేశారు.
- విశ్రాంత ఐపీఎస్ అధికారి భార్యను దారుణంగా హతమార్చిన పనివాళ్లు నగలతో పారిపోయారు. ముఠాలో కొందరు పట్టుబడినా ప్రధాన నిందితులు నేపాల్ చేరి ఇప్పటికీ చిక్కలేదు.
జూబ్లీహిల్స్లోనే అత్యధికం : హైదరాబాద్లో రెండేళ్ల వ్యవధిలో పనివాళ్ల దొంగతనాలు, దోపిడీలపై 565 కేసులు నమోదయ్యాయి. వీటిలో 65 తీవ్ర, 500 సాధారణ నేరాలున్నాయి. అత్యధికంగా జూబ్లీహిల్స్ జోన్లో 173 కేసుల్లో పనివాళ్లు రూ.కోట్ల సొత్తు కొట్టేశారు. అంతేకాదు సికింద్రాబాద్-88, ఖైరతాబాద్-77, గోల్కొండ-70, రాజేంద్ర నగర్-63, శంషాబాద్-49, చార్మినార్-45 ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. నిందితుల్లో ఎక్కువ మంది ఇతర దేశాలు, అంతర్రాష్ట్రాలకు చెందిన వారే ఉండటం గమనార్హం. ఉపాధి కోసం వచ్చామని సానుభూతి పొందుతారు. నమ్మకంగా పనిలోకి చేరాక చాకచక్యంగా చోరీలకు పథకం వేస్తారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి : ఇల్లు, ఆఫీస్లు, దుకాణాల్లో పనికి కుదుర్చుకునే ముందు వారి గుర్తింపు కార్డుల జిరాక్స్ తీసుకోవాలి. తాజా ఫొటో, శాశ్వత చిరునామా, ఫోన్ నంబర్లు సేకరించాలి. ఏజెన్సీలు, మధ్యవర్తుల ద్వారా నియామకం చేపట్టినప్పుడు ఆయా సంస్థలకు ప్రభుత్వం గుర్తింపు సరి చూసుకోవాలి. పనిలో చేరాక వారి కదలికలను యజమానులు గమనించాలి. ఒంటరిగా ఉండే వయోధికులు, తరచూ ప్రయాణాలు చేసే కుటుంబాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఇంట్లోని నగలు, నగదు గురించి పని వారి ఎదుట చర్చించొద్దు. గేటెడ్ కమ్యూనిటీ, అపార్ట్మెంట్ సంక్షేమ సంఘాల ప్రతినిధుల ప్రవేశ పాస్లు, సీసీ కెమెరాలను పర్యవేక్షించాలి.
పని మనుషుల నియామకంలో పోలీస్ వెరిఫికేషన్ తప్పనిసరి చేయించుకోవాలి. వ్యక్తిగత పత్రాలు, పూర్వాపరాలు క్షుణ్నంగా తనిఖీ చేశాకే నిర్ణయం తీసుకోవాలి. నివాసాలు, కార్యాలయాలు, దుకాణాల్లో వారి ప్రవర్తన అనుమానాస్పదంగా కనిపించినా, తాళం చెవులు మాయమవడం, పని మనుషులు చెప్పకుండా వెళ్లిపోయినట్టు గుర్తిస్తే అశ్రద్ధ చేయవద్దు. డయల్ 100, 94906 16555కు సమాచారం అందించాలి'' - వీసీ సజ్జనర్, హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్
ప్రధాన నష్టాలు ఇవే : తక్కువ జీతాలకు ఆశపడి ఎలాంటి వివరాలు తెలుసుకోకుండా ఎవరిని పడితే వారిని ఇంట్లో పనివాళ్లుగా పెట్టుకోవడం చాలా ప్రమాదకరమని ఇటీవల జరిగిన ఘటనలే హెచ్చరికలుగా భావించవచ్చు. తెలియని వారిపై నమ్మకం పెట్టుకోవడం మంచిది కాదు. ఇకనైనా పనిలో పెట్టుకునే ముందు వెరిఫికేషన్ చేసి తీసుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో వచ్చే సమస్యలు నివారించవచ్చు.
వెనకున్న అసలు సూత్రధారులెవరు? : హైదరాబాద్లో నేరాలు చేసి, ఆ డబ్బుతో నేపాల్ పారిపోతున్నారు. అక్కడికి వెళ్లి కొత్త ముఠాలను తయారు చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్, ముంబయి, బెంగళూరు, పుణె వంటి ప్రధాన నగరాలకు తమ అనుచరులను పని మనుషులుగా పంపుతున్నారు. ఈ తరుణంలోనే కొందరు మహిళలు వలపు వల విసిరి దర్జాగా ఇక్కడే పాగా వేస్తున్నారు. ఆ మహిళలకు కొద్ది రోజులకు ఆ ఇంటిపై పట్టు చిక్కగానే మరికొందరిని పనికి పెట్టుకుంటున్నారు. వీరంతా ఓ ముఠాగా ఏర్పడి అందినంత కాజేసి పారిపోతున్నారు. ఇలా దోపిడీ చేసి యూపీ, బిహార్ సరిహద్దులు చేరితే చాలు, అక్కడ నుంచి నేపాల్ తీసుకెళ్లేందుకు వారి కోసం దళారులు సిద్ధంగా ఉంటారు. ఇక వారిని పట్టుకోవడం పోలీసులకు సవాల్గా మారుతోంది.
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