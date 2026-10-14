"ఆ సొరంగంలో బంగారం దొరుకుతుంది - సైలెంట్గా తెచ్చేద్దాం" - ప్రాణం మీదకు తెచ్చిన యూట్యూబ్ వీడియో
Ramagiri Gold Mine Hunt: యూట్యూబ్ వీడియో చూసి నమ్మి, గోల్డ్మైన్లోకి 52 ఏళ్ల వ్యక్తి దిగారు. సొరంగంలోకి ఒకరు చిక్కుకుపోవటంతో అర్ధరాత్రి హైడ్రామా.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 10:33 AM IST
Sri Sathya Sai Gold Mine Incident : సోషల్ మీడియాలో కొన్ని మోసపూరిత వీడియోలు, రీల్స్ నమ్మి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు అమాయక ప్రజలు. యూట్యూబ్లో వచ్చిన ఓ వీడియోను నమ్మి, రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులు అయిపోవచ్చన్న ఆశతో బంగారు గనుల్లోకి దిగి, చావు అంచుల దాకా వెళ్లొచ్చారు ఇద్దరు మిత్రులు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే తప్పుడు సమాచారాన్ని నమ్మితే ఎంతటి ప్రమాదంలో పడతామో ఈ ఘటన నిరూపిస్తోంది.
అసలేం జరిగిందంటే: శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా బుచ్చిరెడ్డిపాలేనికి చెందిన ప్రభాకరరెడ్డి (50), పల్లిపాలేనికి చెందిన కిష్టయ్య మిత్రులు. వీరు యూట్యూబ్లో శ్రీసత్యసాయి జిల్లా రామగిరిలోని బంగారు గనులకు సంబంధించిన వీడియో చూశారు. అక్కడ బంగారం సులభంగా దొరుకుతుందన్న ప్రచారాన్ని నమ్మారు. ఎలాగైనా బంగారం సంపాదించాలన్న ఆశతో రామగిరికి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అనుకున్నట్లుగానే సోమవారం అక్కడికి చేరుకున్నారు.
అర్ధరాత్రి హైడ్రామా: రాత్రి 10.30 గంటల సమయంలో గతంలో రామగిరిలో బంగారం వెలికితీసిన ఓ పాత గని సొరంగం వద్దకు చేరుకున్నారు. తాడు సాయంతో ప్రభాకరరెడ్డి సొరంగంలోకి దిగారు. అయితే వందల అడుగుల లోతున్న ఆ సొరంగంలోకి దిగిన కాసేపటికే ఊపిరాడక పైకి రాలేక సొరంగంలోనే చిక్కుకుపోయాడు. చుట్టూ చిమ్మ చీకటి ఉండటంతో పాటు గాలి సరిగా ఆడకపోవడంతో ఊపిరి తీసుకోవడం అతనికి కష్టమైంది. దీంతో పైకి వచ్చేందుకు ప్రయత్నించినా సాధ్యం కాలేదు. సొరంగంలోనే చిక్కుకుపోయారు.
సుమారు 4 గంటల పాటు రక్షణ చర్యలు: మిత్రుడిని ఎలా బయటకు తీసుకురావాలో తెలియక ఆందోళనకు గురైన కిష్టయ్య వెంటనే రామగిరి పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి సమాచారం అందించారు. తన మిత్రుడు బంగారం కోసం సొరంగంలోకి దిగి చిక్కుకుపోయాడని చెప్పి రక్షించాలని కోరారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు ధర్మవరం నుంచి అగ్నిమాపక సిబ్బందిని రప్పించారు. పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది, స్థానికులు కలిసి రక్షణ చర్యలు చేపట్టారు.
తెల్లవారుజామున సుమారు 2 గంటల ప్రాంతంలో దాదాపు 4 గంటల పాటు శ్రమించి సొరంగంలో చిక్కుకున్న ప్రభాకరరెడ్డిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చారు. దీంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. అనంతరం పోలీసులు ఇద్దరికీ కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి పంపించారు. యూట్యూబ్ వీడియోలు, సోషల్ మీడియా రీల్స్ చూసి ఇలాంటి వెర్రి పనులు చేయవద్దని పోలీసులు ఆ ఇద్దరికి గట్టిగా క్లాస్ పీకి వదిలేశారు.
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