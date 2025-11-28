ETV Bharat / state

జోరుగా నామినేషన్లు - బ్యాంకులు, పోస్టాఫీసులకు పరుగులు పెడుతున్న అభ్యర్థులు

రాష్ట్రంలో జోరుగా నామినేషన్ల పర్వం - తొలిరోజు నామినేషన్​ దాఖలు చేసిన 5,063 మంది అభ్యర్థులు - మొదటి విడతలో 4,236 సర్పంచి, 37,440 వార్డు సభ్యుల పదవులకు ఎన్నికలు

First Phase of Panchayat Election Process
First Phase of Panchayat Election Process (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 28, 2025 at 1:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

First Phase of Panchayat Election : రాష్ట్రంలో మొదటి దశ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు సంబంధించి గురువారం రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. తొలి విడతలో 4,236 సర్పంచి, 37,440 వార్డు సభ్యుల పదవులకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. గురువారం నుంచి మొత్తం ఎన్నికల ప్రక్రియ ముగిసే వరకు ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళి (కోడ్‌) అమలులో ఉంటుంది. ఈ కోడ్‌ అమలును పరిశీలించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గురువారం స్క్రీనింగ్‌ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. దీనికి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఛైర్మన్‌గా, ప్రభుత్వ శాఖల కార్యదర్శి, జీఏడీ కార్యదర్శి, పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ కార్యదర్శి సభ్యులుగా ఉంటారు.

బ్యాంకుల బాట పట్టిన అభ్యర్థులు : రాష్ట్రంలో మొదటి దశ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు సంబంధించి నవంబర్​ 27న (గురువారం) నామినేషన్ల పర్వం మొదలైంది. తొలి రోజు 5,063 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఇందులో సర్పంచి పదవులకు 3,242, వార్డు పదవులకు 1,821 నామినేషన్లు ఉన్నాయి. నిబంధనల ప్రకారం ఎన్నికల ప్రక్రియలో ఏముందంటే?

ఎన్నికల వ్యయ పరిశీలన కోసం అభ్యర్థులకు కొత్త బ్యాంకు అకౌంట్​ ఉండాలి. దీనితో అభ్యర్థులంతా బ్యాంకులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. అకౌంట్​ తెరవడానికి బ్యాంకు అధికారులు పాన్​ కార్డును అడుగుతున్నారు. చాలా మందికి పాన్​ కార్డు లేకపోవడంతో ఖాతాలు తెరవలేకపోయారు. పోస్టాఫీసులోనూ ఖాతాలు తెరిచేందుకు ఎన్నికల సంఘం అవకాశం కల్పించినా, చాలా గ్రామాల్లో అవి లేవు. మరోవైపు నామినేషన్లకు ఈ నెల 29 వరకే గడువుంది.

కుల ధ్రువీకరణకు వెసులుబాటు : నామినేషన్లకు కుల ధ్రువీకరణ పత్రాలు సమర్పించాల్సి ఉండగా, కొత్తగా వాటిని పొందే అవకాశం లేదని ఎన్నికల సంఘం గుర్తించింది. దీంతో అభ్యర్థులు తమ కులంపై స్వీయ ధ్రువీకరణ సమర్పించేందుకు అనుమతించింది.

ఓటర్‌ స్లిప్‌ను ఎలా డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలి : పౌరులు తమ ఓటర్​ స్లిప్​లను డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవడానికి టీ-పోల్​ అనే మొబైల్​ అప్లికేషన్​ను రూపొందించింది. దానిని ప్లేస్టోర్​లో అందుబాటులో ఉంచినట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. అప్లికేషన్​ను ఇన్​స్టాల్​ చేసుకోవాలని, అలాగే అందులో ఫిర్యాదులను కూడా అప్​లోడ్​ చేసి, వాటి పరిష్కార ప్రగతిని ట్రాక్​ చేయవచ్చని వెల్లడించింది.

పంచాయతీరాజ్‌ డైరెక్టరేట్‌లో న్యాయ విభాగం : పంచాయతీ ఎన్నికలపై న్యాయస్థానాల్లో పిటిషన్లు దాఖలవుతున్న నేపథ్యంలో పంచాయతీరాజ్​ శాఖ డైరెక్టరేట్​లో న్యాయ విభాగం ఏర్పాటైంది. ఇందులో ముగ్గురు సూపరింటెండెంట్​ స్థాయి అధికారులను నియమిస్తూ రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్​, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖల సంచాలకురాలు సృజన గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. 'ఈ ఎన్నికలో సర్పంచుల, వార్డు సభ్యుల నామినేషన్ల ప్రక్రియకు పిటిషన్లతో ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా వెను వెంటనే చర్యలు తీసుకునేలా ఈ విభాగం పని చేస్తుంది. అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎన్నికల అధికారులు, డీపీవోలు తమ అధికార పరిధిలోని ఎన్నికల కేసులకు సంబంధించిన వివరాలను, సూచనలను 24 గంటల్లోపు అదనపు అడ్వొకేట్​ జనరల్​కు, ప్రభుత్వ న్యాయవాదికి నివేదించాలి. ఈ కేసులను పర్యవేక్షించడానికి జిల్లాల్లో ప్రత్యేక అధికారిని నియమించాలి' అని కలెక్టర్లకు ఆమె తెలిపారు.

బలవంతపు ఏకగ్రీవాల రద్దు - రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలు

ఆరుగురు జనాభాకు ఒక సర్పంచ్, ముగ్గురు వార్డు మెంబర్లు - ఎన్నిక నిలిపివేసిన హైకోర్టు

TAGGED:

మొదటి దశ పంచాయతీ ఎన్నికలు
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025
TELANGANA GRAM PANCHAYAT ELECTIONS
TELANGANA LOCAL BODY ELECTIONS 2025
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.