వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ప్రజాప్రతినిధి అనుచరుల దందా - 500 ఎకరాల అటవీభూమి హాంఫట్
అత్యధికులు ఏదో ఒక పార్టీతో సంబంధం ఉన్నవారే - రిజిస్ట్రేషన్లు కాకపోవడంతో స్టాంపు కాగితాలపైనే క్రయవిక్రయాలు - నేటికి యథేచ్ఛగా ఆక్రమణలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 12:26 PM IST
Encroachment of Forest Lands in Nandyal District : అటవీ భూమి అక్రమార్కుల పరమైంది. వందల ఎకరాల భూమి 4 దశాబ్దాలుగా పరులపాలైంది. ఆక్రమణకు గురైన భూమిలో 90 శాతం అరటి తోటలు సాగు చేస్తున్నారు. భూ కబ్జాదారుల కోరల్లో చిక్కుకున్న భూమిలో సింహభాగం వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన ఓ మాజీ ప్రజాప్రతినిధి అనుచరుల చేతిలోనే ఉన్నాయి.
ఏదొక రాజకీయ పార్టీతో సంబంధం ఉన్నవారే : నంద్యాల జిల్లాలో మహానంది నుంచి కృష్ణనందికి వెళ్లే మార్గంలో తెలుగుగంగ కట్ట పొడవునా వందల ఎకరాల అటవీ భూమి ఆక్రమణలకు గురైంది. మహానంది మండలం తిమ్మాపురం, బుక్కాపురం, బండి ఆత్మకూరు మండలం కడమలకాల్వ గ్రామాల పరిధిలో ఉన్న ఈ భూమిని ఆయా గ్రామాలకు చెందిన వ్యక్తులే ఆక్రమించారు. ఆక్రమణ దారులందరూ పెద్ద భూస్వాములే. వీరిలో చాలామంది ఏదో ఒక పార్టీతో సంబంధం ఉన్న వారే కావడంతో అధికారులు చర్యలు సైతం వెనకడుగు వేశారు.
స్టాంపు కాగితాల పైనే క్రయవిక్రయాలు : అటవీశాఖకు చెందిన కొంతమంది సిబ్బంది ఆక్రమిత అటవీ భూమికి అనధికారికంగా కౌలు కూడా వసూలు చేస్తున్నారు. కొన్ని ఏళ్లుగా ఎకరాకు రూ.2,000 నుంచి రూ.3,000 వేల వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు అటవీ భూముల ఆక్రమణల కారణంగా కొంతకాలం క్రితం ఇవి పట్టా భూములు, ఇవి అటవీ భూములు అంటూ అటవీ శాఖ కొన్నిచోట్ల రాళ్లు సైతం పాతింది. కొందరు ఆక్రమణదారులు ఏకంగా అటవీ భూములనే విక్రయించి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. రిజిస్ట్రేషన్లు కాకపోవడంతో స్టాంపు కాగితాల పైనే క్రయవిక్రయాలు చేసుకుంటున్నారు.
కౌలు ఏడాదికి రూ.50 వేల పైమాటే : మహానంది, బండిఆత్మకూరు మండలాల పరిధిలో సుమారు 500 ఎకరాల అటవీ భూమి ఆక్రమణకు గురైంది. దీనికి ఆనుకుని 100 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉన్న పూలకుంట చెరువు కనుమరుగైంది. అటవీ భూమిలో నేరుగా బోర్లు వేశారు. పక్కనే తెలుగుగంగ ప్రధానకాల్వ ఉన్నందున భూగర్భ జలాల మట్టానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున అరటి తోటలు సాగు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఎకరా రూ.30 లక్షలకు పైగా ధర పలుకుతోంది. ఈ లెక్కల ప్రకారం బహిరంగ మార్కెట్లో దాని విలువ రూ.1,500 కోట్లకు పైగా ఉంటుంది. ఇక్కడ అరటి తోటల కౌలు సంవత్సరానికి రూ.50,000 పైమాటే.
యథేచ్ఛగా ఆక్రమణలు : ఆక్రమణదారుల్లో ఎక్కువగా ఓ మాజీ ప్రజాప్రతినిధి అనుచరులు ఉండడం గమనార్హం. తిమ్మాపురం గ్రామానికి చెందిన ఓ నాయకుడే ఒక్కడే 100 ఎకరాలను ఆక్రమించాడనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. తిమ్మాపురం, అబ్బీపురం, పుట్టుపల్లె గ్రామాలకు చెందిన 20 మంది ఏకంగా 200 ఎకరాలకు పైగా భూమిని హస్తగతం చేసుకున్నారు.
2 దశాబ్దాల క్రితం నల్లమల అడవిలో మావోయిస్టుల ప్రాబల్యం ఉన్నప్పుడు, వారు ఇటువంటి కార్యకలాపాలకు వ్యతిరేకంగా హెచ్చరికలు చేశారు. 20 ఏళ్ల క్రితం ఓ నాయకుడు తన వర్గాన్ని ప్రోత్సహించడంతో అడ్డూఅదుపు లేకుండా ఆక్రమణలు సాగాయి. అప్పటి వరకు ఈ ప్రాంతం కొండలు, గుట్టలతో ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఈ ఆక్రమణల కారణంగా పచ్చదనం అలుముకుంది.
ఇష్టారాజ్యంగా అటవీ భూముల్లో రోడ్లు - నాటి మంత్రి అధికార దుర్వినియోగం!
‘నాకేం చెప్పొద్దు - భూమిని వదిలేయండి’ - 125 ఎకరాలపై శ్రీకాళహస్తి ప్రజాప్రతినిధి కన్ను