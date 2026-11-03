బాపట్ల జిల్లాలో తుపాను బీభత్సం - వేటకు వెళ్లి ఐదుగురు మత్స్యకారులు గల్లంతు
Vadarevu fishermen missing : బాపట్ల జిల్లాలో తుపాను ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలులు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. వాడరేవుకు చెందిన ఐదుగురు మత్స్యకారులు సముద్రంలో గల్లంతవడంతో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 1:43 PM IST
తుపాను ప్రభావంతో బాపట్ల జిల్లాలో వాతావరణం అల్లకల్లోలంగా మారింది. సముద్రం ఉగ్రరూపం దాల్చడంతో చేపల వేటకు వెళ్లిన ఐదుగురు మత్స్యకారులు గల్లంతయ్యారు. భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలులకు జిల్లాలోని పలు మండలాలు అతలాకుతలమయ్యాయి. ఎడతెరిపిలేని వానతో జనజీవనం పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది.
చీరాల మండలం వాడరేవు గ్రామానికి చెందిన మత్స్యకారులు ఎర్రిపల్లి రమణ, కోదండ, సూరాని పోల్ రాజ్, జగ్గారావు, అప్పారావు శుక్రవారం ఉదయం సముద్రంలోకి చేపల వేటకు వెళ్లారు. వీరంతా ఒకే బోటులో ప్రయాణించారు. అయితే, వాతావరణం అకస్మాత్తుగా మారడం, గాలుల తీవ్రత పెరగడంతో వారు ఇప్పటికీ తిరిగి రాలేదు. సముద్రంలో అలల ఉద్ధృతికి వారు ఏమయ్యారో తెలియక కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. అధికారులు తక్షణమే స్పందించి గల్లంతైన వారి ఆచూకీ కనిపెట్టాలని వేడుకుంటున్నారు.
నీటమునిగిన చీరాల పట్టణం : జిల్లా వ్యాప్తంగా సోమవారం రాత్రి నుంచి కుండపోత వర్షం కురుస్తోంది. చీరాల, వేటపాలెం, చినగంజాం, పర్చూరు, ఇంకొల్లు, మార్టూరు, కారంచేడు మండలాల్లో రాత్రి నుంచి ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం పడుతోంది. ఎడతెరిపిలేని వానతో చీరాల పట్టణం నీటమునిగింది. ఎక్కడికక్కడ రోడ్లపైకి వరద నీరు చేరింది. గాలుల తీవ్రతకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోవడంతో పలు గ్రామాలు అంధకారంలో మగ్గుతున్నాయి. చీరాల, వేటపాలెం, చినగంజాం ప్రాంతాల్లో భారీ వృక్షాలు సైతం నేలకొరిగాయి.
అప్రమత్తమైన యంత్రాంగం : ప్రకృతి విపత్తు నేపథ్యంలో జిల్లా అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. ప్రజల ఇక్కట్లు గమనించిన అధికారులు తక్షణ సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. చినగంజాం మండలంలో ముందస్తుగా 13 పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ముంపు ముప్పు ఉన్న ఏటిమొగ, బాపయ్యనగర్ ప్రాంతాలకు చెందిన 51 మంది బాధితులను అధికారులు సురక్షితంగా ఈ కేంద్రాలకు తరలించారు. సముద్రంలో గల్లంతైన మత్స్యకారుల కోసం కోస్ట్ గార్డ్, మెరైన్ పోలీసుల సాయంతో గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు.
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