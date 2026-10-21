నగదును క్రిప్టో కరెన్సీగా మార్చి ఇస్తామంటే నమ్మకండి - మీకు ఇలా జరగొచ్చు!
CryptoCurrency Gang Arrested in Hyderabad : నగదును క్రిప్టో కరెన్సీ కింద మార్చుకోవాలనుకున్న వ్యక్తి దోపిడీ ముఠా విసిరిన వలకు చిక్కాడు. పథకం ప్రకారం వారి వద్ద ఉన్న రూ.25 లక్షలు దోచుకున్నారు.
Published : October 21, 2026 at 4:57 PM IST
Crypto Currency Gang Arrested in Hyderabad : నగదును క్రిప్టో కరెన్సీ కింద మార్చుకోవాలనుకునే వారి వద్ద నుంచి దోపిడీ చేయాలని 8 మంది సభ్యుల ముఠా పథకం రచించింది. అయితే ముఠాకు చెందిన మహిళ మిగతా వారిని ఫోన్లో ముందుగా సంప్రదించి దోపిడీ ఎలా చేయాలో వివరించింది. ఈ క్రమంలో విజ్ఞేష్ అనే వ్యక్తిని నిందితుల్లో హమీద్కు ఫోన్ ద్వారా పరిచయం చేసింది. పథకం గురించి వారంతా చర్చించారు. ఈ క్రమంలో నగదును క్రిప్టో కరెన్సీగా మార్చకోవాలని చూస్తున్న అమరేంద్ర అనే వ్యక్తి విజ్ఞేష్కు పరిచయమయ్యాడు. నిందితులు తాము సులభంగా నగదును క్రిప్టో కరెన్సీ కింద మారుస్తామని అతన్ని నమ్మించారు.
వారి మాటలు నమ్మిన అమరేంద్ర అతని ముగ్గురు స్నేహితులు ముఠా విసిరిన వలకు చిక్కారు. తన వద్ద ఉన్న రూ.25 లక్షలను క్రిప్టోకు మార్చుకోవడానికి అమరేంద్ర సిద్దపడ్డాడు. ఇందుకోసం ముఠా ముందుగా ఎంచుకున్న ఓ కార్యాలయానికి బాధితులు రావాలని పిలిపించారు. కేవలం అమరేంద్ర అతనితో పాటు మరో ఇద్దరు మాత్రమే అక్కడికి రావాలని చెప్పారు. ఇందుకు ఒప్పుకున్న అమరేంద్ర నిందితులు సూచించిన బజార్ఘాట్లోని ఓ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. ముఠాలోని ఓ వ్యక్తి ఆ కార్యాలయంలో స్పీపర్గా పనిచేస్తున్నాడు. ఈ నెల 11 ఆదివారం కావడంతో అక్కడ ఎవరూ లేకపోవడంతో అక్కడే వారు తమ పథకం అమలు చేయాలని భావించి బాధితులను పథకం ప్రకారం ఒక చోటకు చేర్చారు.
పరారీలో ఉన్న వారి కోసం గాలింపు
బాధితులను మాటల్లో పెట్టిన ముఠా ఒక్కసారిగా తమ వద్ద ఉన్న పెప్పర్ స్ప్రే బాధితుల కళ్లలో చల్లారు. వారిని కింద తోసివేసి వెంట తెచ్చిన రూ.25 లక్షల బ్యాగ్ను తీసుకుని పరారయ్యాడు. ముఠా సభ్యులంతా పాతబస్తీ మీరాలం చెరువు వద్దకు చేరుకుని నగదు మొత్తం అంతా కలిసి పంచుకుని పరారయ్యారు. బాధితుల ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు నిందితుల ఫోన్ కాల్స్ను ట్రేస్ చేయడంతో ఇతర సాంకేతిక ఆధారాలతో మొత్తం 5 మందిని అరెస్టు చేశారు. నిందితుల్లో ఒకరైన సయ్యద్ అజాజ్పై మెహదీపట్నం పోలీస్స్టేషన్లో రౌడీషీటర్గా ఉన్నాడు. అతనిపై 8 కేసులుండగా వీటిలో మూడు హత్య కేసులు. మరో నిందితుడు జకారియాపై అత్తాపూర్ ఠాణాలో రౌడీషీట్ ఉంది. గ్యాంగ్లో సయ్యద్, జకారియాతో పాటు సుమైర్ ఖాన్, గుగ్లోత్ విజేష్ కుమార్, ఎండీ ఫరాజ్ హుస్సేన్లను అరెస్టు చేశారు. నిందితుల వద్ద నుంచి రూ.11.50 లక్షలతో పాటు 3 మొబైల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
"నగదును క్రిప్టో కరెన్సీ కింద మార్చుకోవాలనుకున్నారు. రూ.25 లక్షలను క్రిప్టోకు మార్చుకోవడానికి అమరేంద్ర భావించాడు. క్రిప్టో కరెన్సీగా మారుస్తామన్న వ్యక్తులు రూ.25 లక్షల బ్యాగ్ను తీసుకుని పరారయ్యారు. ఈ దొంగతనంలో 8 మంది ఉన్నారు. ముఠాలోని అయిదుగురిని అరెస్టు చేశాం" - శిల్పవల్లి, ఖైరతాబాద్ డీసీపీ
పరారీలో ఉన్న మహిళతో పాటు హమీద్, ఫైజల్ కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నామని డీసీపీ శిల్పవల్లి తెలిపారు. అపరిచితులు ఏది చెప్పినా నమ్మవద్దని సూచిస్తున్నారు. ఏ మాత్రం అనుమానం వచ్చినా వెంటనే పోలీసులు ఫిర్యాదు చేయాలన్నారు.
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