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దేవుడు వరమిచ్చినా - పూజారి కరుణించలే! - సొంతింటి జాగా కోసం 25 ఏళ్లుగా నిరీక్షణ

పేదల కోసం అప్పటి ప్రభుత్వం 5 ఎకరాల భూమి కేటాయింపు - అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అందించని భూముల స్థలాలు - కేటాయించడంలో అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారంటున్న స్థానికులు

నెల్లిబండలో 5 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి
5 ACRES GOVT LAND NELLIBANDATHANDA (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 8, 2026 at 11:38 AM IST

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5 Acres Govt Land In Nellibanda Thanda : పేద గిరిజనుల సొంతింటి కల సాకారం కావాలని 25 ఏళ్ల క్రితం అప్పటి ప్రభుత్వం ఐదెకరాల భూమిని కొనుగోలు చేసింది. రెండున్నర దశాబ్దాలుగా లబ్ధిదారులకు పంపిణీ చేయకపోవడంతో ఆ లక్ష్యం అటకెక్కింది. ఏళ్లుగా జరుగుతున్న జాప్యంతో జాగాపై పెద్దల కన్నుపడింది. ఇలాగే వదిలేస్తే స్థలమే కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం ఉందని స్థానికుల్లో ఆవేదన వ్యక్తమవుతోంది.

పెండింగ్​లో ఎంపిక ప్రక్రియ : సూర్యాపేట జిల్లాలోని అప్పటి గ్రామ పంచాయతీ, ఇప్పటి మున్సిపాలిటీ తిరుమలగిరి పరిధిలోని నెల్లిబండ తండాలో పేదలకు ఇంటి స్థలాలు అందించేందుకు ఐదెకరాల వ్యవసాయ భూమిని అప్పటి ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసింది. సర్వే నంబర్‌లో 174లోని ఈ భూమికి సంబంధించి రైతులకు ఎకరాకు రూ.40 వేల చొప్పున చెల్లించారు. తర్వాత ఇంటి స్థలాలు ఇప్పిస్తామని 150 మంది లబ్ధిదారుల నుంచి తండా పెద్దలు ఒక్కొక్కరి నుంచి రూ.2 వేల చొప్పున వసూలు చేశారు. ఇంటి స్థలాల సంఖ్య కంటే ఆయా స్థలాలను ఆశించే వారు ఎక్కువ కావడంతో లబ్ధిదారుల ఎంపిక తండా పెద్దలకు తలనొప్పిగా మారింది. దీంతో ఎంపిక ప్రక్రియ అటకెక్కింది.

ఆక్రమణకు గురవుతున్న భూమి : స్థలం ఖాళీగా ఉండటంతో కొందరు గడ్డివాములు, పశువుల కొట్టాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. మరికొందరు భూమిని ఆక్రమించి సాగు చేసుకుంటున్నారు. రెండు, మూడు రేకుల షెడ్లు ప్రత్యక్షమయ్యాయి. ఇప్పటికైనా భూమి అన్యాక్రాంతం కాకుండా అర్హులైన పేదలను గుర్తించి కొనుగోలు చేసిన స్థలాలను కేటాయించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.

"ఇక్కడ 5 ఎకరాల భూమి 25 సంవత్సరాల నుంచి పడగబడి ఉంది. దీనిని పేదలకు ఇస్తామని ఇవ్వట్లేదు. ఇక్కడ కొందరికి గుడిసెలు, రేకుల ఇళ్లు ఉన్నాయి. మరికొందరికి అసలే లేవు. అందుకు మాకు ఇళ్లు కావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. రెండున్నర దశాబ్దాలు గడిచినప్పటికీ నిజమైన పేదలను గుర్తించి వారికి భూమి కేటాయించటంలో ఆలస్యం జరుగుతుంది. అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా పేదలకు సొంతింటి కల మరుగున పడింది. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం వెంటనే నిజమైన పేదలను గుర్తించి అందించాలని, అలాగే ఈ 5 ఎకరాల భూమి అన్యాక్రాంతం కాకుండా చూసుకోవాలని కోరుతున్నాం" - స్థానికులు

భరోసా ఇచ్చిన తహసీల్దారు : ఇళ్లు లేని నిరుపేదలు తమ సమస్యను స్థానిక తహసీల్దారుతో విన్నవించుకున్నారు. గిరిజనుల గోడును తెలుసుకున్న ఆయన, ఈ విషయంపై మున్సిపల్ అధికారులు తమ దృష్టికి తెచ్చినట్లయితే వెంటనే భూ సరిహద్దులు గుర్తిస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. నిరుపేదల సొంతింటి కలను సాకారం చేసేందుకు వీలైనంత తొందరగా అధికార యంత్రాంగం స్పందించి, తమ ఏళ్లనాటి బాధకు ముగింపు పలకాలని ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

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TAGGED:

NELLIBANDATHANDA LAND ISSUE
5 ACRES GOVT LAND FOR POOR PEOPLE
HOUSES FOR POOR PEOPLE NELLIBANDA
నెల్లిబండతండాలో 5 ఎకరాల భూమి
5 ACRES GOVT LAND NELLIBANDATHANDA

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