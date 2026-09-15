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నిత్యం మూడు పూటలా నైవేద్య కైంకర్యాలు - తిరుమల శ్రీవారికి 45 రకాల ప్రసాదాలు

తిరుమల శ్రీవారి నిత్యం వైఖానస ఆగమ శాస్త్ర ప్రకారం ఏడుకొండలవాడికి 45 రకాల ప్రసాదాలు సమర్పిస్తారు. శ్రీవారికి సమర్పించే ప్రతి నైవేద్యానికి ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉంది.

తిరుమల శ్రీవారికి రోజూ 45 రకాల నైవేద్యాలు - అవి ఏంటో తెలుసా?
నిత్యం మూడు పూటలా నైవేద్య కైంకర్యాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 5:03 PM IST

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45 Prasadams of Lord Venkateswara of Tirumala : కళియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుడ్ని తలచుకోగానే గుర్తొచ్చేది దేవదేవుడి దివ్య మంగళ స్వరూపం, నోరూరించే లడ్డూ ప్రసాదం. ఆ తిరుమలేశుడు అలంకార ప్రియుడు మాత్రమే కాదు నైవేద్య ప్రియుడు కూడా. అందుకే నిత్యం ఏడుకొండలవాడికి 45 రకాల ప్రసాదాలను సమర్పిస్తారు. తిరుమల కొండపై జరిగే నైవేద్య కైంకర్యాలు ఎంతో ప్రత్యేకం ఆసక్తికరం. తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల వేళ ఆ విశేషాలు మీరూ చూసేయండి.

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో నిత్యం మూడు పూటలా నైవేద్య కైంకర్యాలు జరుగుతాయి. ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి ఆయా సమయాలకు అనుగుణంగా 20 అన్నప్రసాదాలు, 25 రకాల పిండి వంటకాలను బాలాజీకి సమర్పిస్తారు. శ్రీవారి నైవేద్యాల వెనుక శతాబ్దాల నాటి వైఖానస ఆగమ సంప్రదాయం ఉంది. ఆలయ పోటులో నైవేద్య పదార్థాలను ఎంతో పవిత్రతతో సిద్ధం చేస్తారు. నైవేద్యం తయారీలో ఉపయోగించే పదార్థాలు, పాత్రలు, తయారీ విధానాలకు కూడా ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.

తిరుమల శ్రీవారికి రోజూ 45 రకాల నైవేద్యాలు - అవి ఏంటో తెలుసా? (ETV Bharat)

భిన్నంగా పేర్లు: నైవేద్య కైంకర్యాలకు ఆలయ పరిభాషలో ఉండే పేర్లు ఎంతో భిన్నంగా ఉంటాయి. మనం ఇష్టంగా తినే పులిహోరను తింత్రిణీరసాన్నం అని పిలుస్తారు. నెయ్యి పొంగలి స్వామివారికి ముద్గాన్నం. నోరూరించే బెల్లం అన్నాన్ని గుడాన్నంగా వ్యవహరిస్తారు. కమ్మని మిరియాల అన్నాన్ని మరీచ్యాన్నంగా పిలుస్తారు. అంతేకాదు కరకరలాడే వడను మాషాపూపం అని అమృతం లాంటి దోశను చక్రప్పం అని పిలుస్తారు.

నల్ల మిరియాలతోనే వంటకాలు: శ్రీవారి నైవేద్యాల తయారీలో మిరపకాయలకు చోటే లేదు. పచ్చిమిర్చి కానీ, ఎండుమిర్చి కానీ అస్సలు వాడరు. కారంతో పాటు ఘాటైన రుచి రావడానికి కేవలం నల్ల మిరియాలను మాత్రమే వాడతారు. వందల ఏళ్లుగా వస్తున్న ప్రాచీన సంప్రదాయం ఇది. అందుకే శ్రీవారి పులిహోర తింటుంటే ఆ మిరియాల ఘాటు, చింతపండు పులుపు కలిసి ఇచ్చే రుచి ఎంతో అమోఘం.

మొదటి గంట అనంతరం శ్రీవారికి ఉదయం నైవేద్యంగా మాత్రాన్నం, ముద్గాన్నం, తింత్రిణీరసాన్నం, దద్దోజనం, శాకాన్నం, శర్కరాన్నం అంటే రవ్వకేసరిని సమర్పిస్తారు. అదేవిధంగా లడుకం అంటే లడ్డు, మాషాపూపం, గుడప్పం, చక్రప్పం వంటి పిండి పణ్యారములను నివేదిస్తారు. రెండో గంట అనంతరం స్వామివారికి మధ్యాహ్న నైవేద్యం లేదా రాజభోగాన్ని సమర్పిస్తారు. ఈ సమయంలో శుద్ధాన్నం అంటే తెల్ల అన్నం, పులిహోర, శీరా లేదా శక్కరభాత్‌ను నివేదిస్తారు. మూడో గంటను శయనభోగంగా పిలుస్తారు. ఈ సమయంలో మిరియాల అన్నం, లడ్డూ నివేదిస్తారు.

ప్రతి నైవేద్యానికి ఒక్కో ప్రత్యేకత: సాయంకాల ఆరాధన సమయంలో గర్భాలయాన్ని మరోసారి శుభ్రపరిచి శ్రీవారిని తాజా పుష్పాలతో అలంకరిస్తారు. సాయంకాల కైంకర్యాల అనంతరం నిర్వహించే శయనభోగంలో భాగంగా అర్ధరాత్రి సమయంలో స్వామివారికి తిరువీసం అనే ప్రత్యేక నైవేద్యాన్ని సమర్పిస్తారు. రోజులో చివరిగా జరిగే ఏకాంత సేవలో వెచ్చని పాలు, సీజనల్ ఫ్రూట్స్‌, నెయ్యిలో వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్‌ను ఏడుకొండలవాడికి నివేదిస్తారు. శ్రీవారికి సమర్పించే ప్రతి నైవేద్యానికి ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉంది. పేరు నుంచి తయారీ విధానం వరకు సమర్పించే సమయం నుంచి ఆగమ సంప్రదాయం వరకు అన్నీ శాస్త్రోక్తంగా కొనసాగుతున్నాయి.

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TIRUMALA PRASADAM
45 TYPES OF SRIVARI PRASADAM
శ్రీవారికి 45 ప్రసాదాలు
45 VARIETIES OF PRASADAM TO BALAJI
45 PRASADAM IN TIRUMALA

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