43 లక్షల మంది ఓట్లకు ముప్పు! - వాటిలో రాజధాని నగరంలోనే అత్యధికం
సర్ ప్రక్రియలో భాగంగా రాష్ట్రంలో సుమారు 43 లక్షల మంది ఓట్లు గల్లంతయ్యే అవకాశముంది. 92 లక్షల మందికి నోటీసులిచ్చినా ఇందులో 53శాతం మంది విచారణకు హాజరుకాలేదు. వారిలో హైదరాబాద్ ఓటర్లే అత్యధికంగా ఉన్నారు.
Published : September 22, 2026 at 9:36 AM IST
Elimination Of Votes in Telangana by SIR : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చేపట్టిన ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణలో భాగంగా ఎన్నికల సంఘం ఇచ్చిన నోటీసులకు స్పందించని 43 లక్షల మందికి పైగా ఓటర్లకు తుది జాబితాలో చోటు దక్కే అవకాశాలు సన్నగిల్లాయి. గడువులోగా స్పందించని వారంతా రీషెడ్యూల్కు దరఖాస్తు చేసుకుని విచారణకు హాజరు కావాలి. లేదంటే ఆ ఓట్లు గల్లంతయ్యే ప్రమాదం పొంచి ఉంది. సర్ ప్రక్రియపై సమీక్ష నిర్వహించిన రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి సుదర్శన్ రెడ్డి నోటీసుల ప్రక్రియ వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు.
92 లక్షల మందికి నోటీసులు
సర్ ప్రక్రియ సాగుతున్న కొద్దీ ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును నిలుపుకునేందుకు నానా తిప్పలు పడాల్సి వస్తోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సోమవారం నాటికి 92 లక్షల 88 వేల మందికి నోటీసులు రూపొందించారు. ఇందులో 82 లక్షల మందికి నోటీసులు అందాయి. అయితే వారిలో 43 లక్షల 98 వేల మంది గడువులోగా గుర్తింపు కార్డులతో విచారణకు హాజరుకాలేదు. మరో 38 లక్షల మంది ఓటర్లు హాజరవగా ఇప్పటి వరకు 27 లక్షల మంది పత్రాలు చూపి ఓటు నిలబెట్టుకోగలిగారు. మిగిలిన వారి వివరాలు విచారణలో ఉన్నాయి.
వారిలో 96 శాతం మంది సమాధానమివ్వలేదు
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి నియోజకవర్గం కొడంగల్లో 66 వేల 342 మంది ఓటర్లకు అనామలీస్, అన్మ్యాపింగ్ పేరుతో నోటీసులివ్వగా వారిలో 63,984 అంటే దాదాపు 96 శాతం మంది గడువులోగా సమాధానం ఇవ్వలేదు. మేడ్చల్ - మల్కాజిగిరి జిల్లాలోని కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో 3 లక్షల మందికి నోటీసులిస్తే 2 లక్షల 48 వేల మంది ఇప్పటివరకు స్పందించలేదు. ఇంచుమించు అన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది.
బీఎల్వోలు తగిన సమాచారం ఇవ్వడం లేదు
బీఎల్వోలు నోటీసులను సక్రమంగా అందించకపోవడం, గుర్తింపు కార్డుల సేకరణ, ఎన్నికల అధికారుల పర్యవేక్షణ లేకపోవడం, ఓటర్లలోనూ అవగాహన కొరవడడం వంటివి ఈ పరిస్థితికి కారణాలుగా తెలుస్తోంది. తమకు నోటీసులు వచ్చిన విషయం కూడా తెలియదని బీఎల్వోలు తగిన సమాచారం ఇవ్వడం లేదని పలువురు ఓటర్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇంకా 10 లక్షల మందికిపైగా నోటీసులు అందించాల్సి ఉంది. నోటీసులు అందినవారిలో చాలా మంది ఓటర్లు ఆధార్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, పాన్కార్డు, రేషన్కార్డు వంటివి తీసుకెళ్తున్నారు. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం జాబితాలో ఇవి లేకపోవడం తీవ్ర నిరాశకు గురిచేస్తోంది.
అత్యధికంగా హైదరాబాద్ పరిధిలోనే
గ్రేటర్ హైదరాబాద్లోని చాలా ప్రాంతాల్లో బీఎల్వోలు ఇంటింటికీ తిరిగి నోటీసులు అందించడం లేదనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు విచారించిన 38 లక్షల మంది ఓటర్లలో గుర్తింపు కార్డులు చూపించిన తర్వాత అన్నీ సక్రమంగా ఉన్న వారు 27 లక్షల 44 వేల మంది మాత్రమే. వీరిని ఓటర్ల తుది జాబితాలో పెట్టనున్నారు. చాలా ఓట్లు జిల్లా ఎన్నికల అధికారి స్థాయిలో పెండింగ్లో ఉన్నాయి. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో అత్యధికంగా 31 లక్షల 91 వేల మందికి నోటీసులివ్వగా 19 లక్షల 47 వేల మంది స్పందించలేదు. లక్ష మంది ఓటర్లకు పైగా స్పందించని జిల్లాలు 13 ఉన్నాయి.
నోటీసుల ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలి
ఎస్ఐఆర్ నోటీసుల ప్రక్రియ వేగవంతం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి సుదర్శన్ రెడ్డి ఆదేశించారు. సర్ పురోగతిపై జిల్లా కలెక్టర్లతో సీఈవో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. నోటీసుల జారీలో బీఎల్ఏలను భాగస్వామ్యం చేయవద్దని కేవలం ఇళ్లను గుర్తించడానికి మాత్రమే వారి పాత్ర పరిమితం చేయాలని సీఈవో స్పష్టం చేశారు.
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