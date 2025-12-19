ETV Bharat / state

డీజీపీ ఎదుట లొంగిపోయిన 41 మంది మావోయిస్టులు

కామారెడ్డికి చెందిన రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడు ఎర్రగుళ్ల రవి లొంగుబాటు - ఆరుగురు ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు చెందిన డివిజన్ కమిటీ సభ్యుల లొంగుబాటు

DGP SHIVADHAR REDDY
December 19, 2025

41 Maoists Surrendered in Telangana : తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్​ రెడ్డి ఎదుట 41 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు. అందులో కామారెడ్డికి చెందిన రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడు ఎర్రగుళ్ల రవి, ఆరుగురు ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు చెందిన డివిజన్ కమిటీ సభ్యులు ఉన్నారు. మావోయిస్టుల నుంచి పోలీసులు 24 తుపాకులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ఇద్దరు తెలంగాణ వాసులు : వివిధ దళాల్లో పనిచేస్తున్న మావోయిస్టులు లొంగిపోయారని డీజీపీ శివధర్​ రెడ్డి వెల్లడించారు. లొంగిపోయిన వారిలో ఇద్దరు తెలంగాణ వాసులు, మిగతా వాళ్లు ఛత్తీస్‌గఢ్‌ వాసులని తెలిపారు. కామారెడ్డి జిల్లా వాసి ఎర్రగొల్ల రవి, కుమురంభీమ్‌ డివిజన్ కమిటీ కార్యదర్శి, సెంట్రల్ విజన్‌ కమాండర్లు ఇద్దరు లొంగిపోయినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటి వరకు 509మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయినట్లు శివధర్​ రెడ్డి తెలిపారు.

