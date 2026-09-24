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మచిలీపట్నంలో గోవా షిప్‌యార్డ్‌ లిమిటెడ్‌ - 400 ఎకరాలు కేటాయించిన ప్రభుత్వం

మచిలీపట్నంలో 'గోవా షిప్‌యార్డ్ లిమిటెడ్' కోసం ఒక నౌకా నిర్మాణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం సుమారు 400 ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది. ముఖ్యమంత్రి, పవన్ వివిధ అంశాలపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.

Goa Shipping Yard Construction In Machilipatnam
మచిలీపట్నంలో గోవా షిప్‌యార్డ్‌ లిమిటెడ్‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 8:28 PM IST

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Goa Shipping Yard Construction In Machilipatnam : గోవా షిప్‌యార్డ్‌ లిమిటెడ్‌కు 400 ఎకరాల కేటాయిస్తూ కేబినెట్​ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు. స్వర్ణ వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్‌ ఛానల్‌, సోషల్‌ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ల పాలసీ,న్యాయాధికారుల పదవీ విరమణ వయసును 61 నుంచి 62 ఏళ్లకు పెంచే ప్రతిపాదనను ఆమోదించడం వంటి నిర్ణయాలు కూడా తీసుకున్నారు.

మచిలీపట్నంలో గోవా షిప్​ యార్డ్​ : మచిలీపట్నం కేంద్రంగా గోవా షిప్ యార్డ్ కంపెనీ ఏర్పాటుకు కేబినెట్ ఆమోదం లభించింది. 8 వేల కోట్ల పెట్టుబడితో బందరు పోర్టు కేంద్రంగా యుద్ధ నౌకల తయారీ, మరమ్మతుల కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. గోవా షిప్ యార్డు లిమిటెడ్ చేపడుతున్న ఈ విస్తరణ ప్రాజెక్టు మచిలీపట్టణాన్ని రక్షణ, నౌకా నిర్మాణ రంగంలో కీలక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేసే ముఖ్యమైన అడుగుగా నిలువనుంది. గోవా వెలుపల అతిపెద్ద రక్షణ రంగ ప్రాజెక్టుగా మచిలీపట్నంలో ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 8 వేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి.

పదోన్నతి అవకాశాల కల్పనకు గ్రీన్‌సిగ్నల్‌ : వార్డు సచివాలయాల్లో వార్డు పరిపాలనా కార్యదర్శి, డేటా ప్రాసెసింగ్ కార్యదర్శి, పారిశుధ్యం, పర్యావరణ కార్యదర్శి (గ్రేడ్-2), ప్రణాళికా, నియంత్రణ కార్యదర్శి (గ్రేడ్-2) పోస్టులకు పదోన్నతి అవకాశాలను కల్పించేందుకు ఆమోదం లభించింది. ప్రవేశ స్థాయి పోస్టులను ఉన్నతీకరించడం ద్వారా ఒక పదోన్నతి విధానం ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీనికి సంబంధించి ప్రత్యేక సేవా నిబంధనలు జారీ చేయనున్నారు.

సోషల్‌ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ల పాలసీ : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, ఇతర కార్యక్రమాలను ప్రజలకు సమర్థవంతంగా చేరవేసేందుకు సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ విధానాన్ని రూపొందించడానికి ఆమోదం లభించింది.

22 కోట్ల పెట్టుబడులకు ప్రతిపాదనలు : మౌలిక సదుపాయాలు, పెట్టుబడులు, పరిశ్రమలు వాణిజ్యం, ఇంధనం, ఆహార శుద్ధి, పర్యాటకం వంటి రంగాలలో రూ.22,177.84 కోట్ల విలువైన పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా 19,739 మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని అంచనా. నిర్దేశిత కాలపరిమితిలోగా పరిశ్రమలు ఉత్పత్తిని ప్రారంభించడంలో విఫలమైతే ప్రాజెక్టులను రద్దు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

కాలుష్యానికి కారణమయ్యే ఆహార శుద్ధి యూనిట్లను కేవలం నిర్దేశిత 'రెడ్ జోన్' ప్రాంతాలలో మాత్రమే ఏర్పాటు చేయాలని కూడా ఆదేశించారు. అంతేకాకుండా అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీలో వివిధ సంస్థల ఏర్పాటుకు సంబంధించి మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఫోటాన్‌కోర్ సిస్టమ్స్, వెరిడేటా హెల్త్, క్వాన్‌ఫ్లూయెన్స్, ట్రైక్వాంటా ల్యాబ్స్ వంటి కంపెనీలకు సంబంధించిన ప్రాజెక్టుల కోసం భూమి, కార్యాలయ స్థలం, ప్రోత్సాహకాలను వేగంగా అందించే ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలిపింది.

మరిన్ని అంశాలపై నిర్ణయాలు : సచివాలయంలో మరిన్ని అంశాలకు సంబంధించిన వాటి గురించి కూడా చర్చించి, ముఖ్యమంత్రి, ఉపముఖ్యమంత్రి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. అందులో విశాఖపట్నం, తిరుపతి, అమరావతికి సంబంధించిన అంశాల గురించి ప్రస్తావించారు. అందులో విశాఖపట్నం జిల్లాలో రూ.43.75 కోట్ల పెట్టుబడితో ఐటీ/ఐటీఈఎస్ క్యాంపస్‌ను ఏర్పాటు చేసేందుకు 'డెలాయిట్ టచ్ తోమాట్సు ఇండియా ఎల్‌ఎల్‌పి' సమర్పించిన ప్రతిపాదనకు ఆమోదం లభించింది. ఈ సంస్థ 2,500 ఉద్యోగాలను కల్పిస్తుందని అంచనా. విశాఖలో కృత్రిమ మేధ ఆధారిత కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు 'ముత్తూట్ ఫిన్‌కార్ప్ లిమిటెడ్'కు 3 ఎకరాల భూమిని కేటాయించే ప్రతిపాదనకు ఆమోదం లభించింది.

ఈ సంస్థ రూ.100 కోట్ల పెట్టుబడితో 2,400 ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తుంది. ఇస్కాన్, తిరుపతి ఆధ్వర్యంలో 'వేద సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం' ఏర్పాటు కోసం పెదబంగారునడం, బెవనపల్లి గ్రామాల్లో 8.25 ఎకరాల భూమిని కేటాయించే ప్రతిపాదనకు ఆమోదం లభించింది. అమరావతి రాజధాని పరిధిలోని అన్ని గ్రామ పంచాయతీలలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కోసం, గతంలో కేటాయించిన రూ.904 కోట్లకు బదులుగా రూ.1,548.98 కోట్ల సవరించిన అంచనాలకు పరిపాలనాపరమైన ఆమోదం లభించింది.

అలాగే భూ సమీకరణ పథకం కింద ఒక ఎకరం కంటే తక్కువ విస్తీర్ణం కలిగిన మెట్ట లేదా జరీబు భూములను అప్పగించిన అర్హులైన రైతులకు కనీస వార్షిక వార్షిక భృతి చెల్లించే ప్రతిపాదనకు కూడా ఆమోదం లభించింది. ప్రభుత్వ కాంప్లెక్స్ ప్రాంతంలోని 'సూపర్ బ్లాక్-ఇ'లో అసెంబ్లీ భవన నిర్మాణానికి గతంలో మంజూరు చేసిన రూ.798 కోట్ల పరిపాలనాపరమైన ఆమోదాన్ని రద్దు చేయాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది. రూ.661 కోట్ల వ్యయంతో కొత్త 'డిజైన్-బిల్డ్ ఐటమ్ రేట్ (లంప్ సమ్)' కాంట్రాక్ట్ కోసం టెండర్లను ఆహ్వానించడానికి పరిపాలనాపరమైన ఆమోదం జారీ చేయడానికి ఏజీఐసీఎల్​ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్‌కు అధికారం ఇచ్చే ప్రతిపాదనకు ఆమోదం లభించింది. అమరావతిలోని కృష్ణాయపాలెంలో 'నలంద అకాడమీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్'కు లీజు ప్రాతిపదికన 5 ఎకరాల భూమిని కేటాయించే ప్రతిపాదనకు ఆమోదం లభించింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు రెండు విడతలుగా కరువు భత్యం (DA) కరువు ఉపశమన భత్యం (DR) మంజూరు చేస్తూ ఆర్థిక శాఖ జారీ చేసిన ఉత్తర్వులకు (GOs) ఆమోదం లభించింది. 2024 జూలై 1 నుంచి 2.73%, 2025 జనవరి 1 నుంచి 1.82% పెంపు ఇందులో ఉన్నాయి.

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TAGGED:

MACHILIPATNAM SHIPYARD CONSTRUCTION
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